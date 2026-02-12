ネイス体操教室、2月に千葉県・東京都に5校が新規オープン

ネイス株式会社

子ども向け体操教室を軸とした事業を展開するネイス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:南友介、以下「当社」)は2026年2月、千葉県内に3校、東京都内に2校の計5校を新規オープンします。

本出店に伴い、本校は全国で171校の展開となります。

■“脳の発達が著しい「ゴールデンエイジ」をサポートするネイス体操教室が新たに5校誕生

2月に新たに誕生するのは千葉県内3校、東京都内2校の計5校。カメイドクロック校（東京都江東区）、 イトーヨーカドー八柱（千葉県松戸市）、船堀駅前校（東京都江戸川区）、セブンパークアリオ柏校（千葉県柏市）、イオンタウンユーカリが丘校（千葉県佐倉市）がオープンします。

ネイスでは、脳や神経回路の発達が著しい「ゴールデンエイジ」飛ばれる重要な時期の特性に着目した独自プログラム「ネイスメソッド」を導入しています。新たに誕生する5校においても、運動能力の向上だけでなく、集団の中での関わりを通じて社会性やコミュニケーション力、自信を育むことを重視。子ども一人ひとりのペースを大切にしながら、「できた」という成功体験を積み重ね、健やかな成長をサポートします。

お子さまにとって「通いたくなる場所」、保護者にとって「安心して預けられる場所」として、地域に根ざした教室づくりを目指します。運動を通じて子どもたちの成長を支えると同時に、家庭・学校以外の“サードプレイス”として、地域の皆さまに親しまれる存在を目指してまいります。

■開校スケジュール

2月 4日（水）：カメイドクロック校（東京都江東区亀戸6-31-6 カメイドクロック3階）

2月 5日（木）：イトーヨーカドー八柱校（千葉県松戸市日暮1-15-8 イトーヨーカドー八柱店3階）

2月18日（水）：船堀駅前校（東京都江戸川区船堀3-7-1 今井ビル羽館1階）

2月27日（金）：セブンパークアリオ柏校（千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏3階）

2月27日（金）：イオンタウンユーカリが丘校（千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 イオンタウンユーカリが丘 東街区3階）

■ 【2月4日（水）開校】「カメイドクロック校」の特徴

【特長】江東区4店舗目、開校前から事前予約140組を超える反響

カメイドクロック校は、亀戸エリアで初めてとなるネイス体操教室です。亀戸エリアは、交通や生活の利便性に加え、保育園・幼稚園・小学校が身近にそろい、子育て世帯が行き交う地域です。行政による子育て支援施設や公園も多く、子どもとその家族を地域全体で支える環境が整っています。そうした中で、子ども一人ひとりの成長に寄り添い、長く通える体操教室を届けたいという想いから、本校は開校を迎えます。現在、開校を控える中で事前予約は140組を超え、地域の皆さまから大きな関心をお寄せいただいています。

【概要】

店舗名 ：ネイス体操教室 カメイドクロック校

オープン日：2026年2月4日（水）

所在地 ：〒136-0071 東京都江東区亀戸6-31-6

カメイドクロック3階

アクセス ：JR総武線「亀戸駅」東口より徒歩2分

※駐車場：300台完備

レッスン開始日：2026年2月20日(金)より受付開始

対象年齢 ：・キッズクラス(未就園児)：2歳~3歳

・体操教室 ：年少~小学6年生

・バク転教室：小学2年生~成人

営業時間 ：平日 ：10:15~20:20

土日祝：10:15~18:20 ※レッスン時間に準ずる

休校日：火曜日

■ 【2月5日（木）開校】「イトーヨーカドー八柱校」の特徴

【特長】松戸市初3店舗目 、松戸ならではの地域に開かれた教室へ

イトーヨーカドー八柱校は、松戸市で3店舗目の出店です。今回オープンする日暮エリアは、行政と地域が連携した子育て支援が整っており、安心して子育てができる環境が広がっています。店舗が入る「イトーヨーカドー八柱店」は、新京成線「八柱駅」・JR武蔵野線「新八柱駅」から徒歩圏内に位置する利便性の高い商業施設で、日常の買い物やお出かけの際に気軽に立ち寄れる立地です。そんな子育て支援と生活利便性が調和した松戸市日暮エリアの皆さまに、ネイスを知っていただきたいという想いで出店に至りました。

【概要】

店舗名 ：ネイス体操教室 イトーヨーカドー八柱校

オープン日： 2026年2月5日（水）

所在地 ：〒270-2253 千葉県松戸市日暮1-15-8 イトーヨーカドー八柱店3階

アクセス ：JR武蔵野線「新八柱駅」より徒歩3分、新京成線「八柱駅」より徒歩3分

※駐車場：317台完備

レッスン開始日：2026年2月20日(金)より受付開始

対象年齢 ：キッズクラス(未就園児)：1歳10ヶ月~3歳

・体操教室 ：年少~小学6年生

・バク転教室：小学2年生~

営業時間：平日 ：10:15~20:20

土日祝：10:15~18:20 ※レッスン時間に準ずる

休校日：月曜日

■ 【2月18日（水）開校】「船堀駅前校」の特徴

【特長】江戸川区 ３店舗目、船堀ならではの日常に寄り添う教室へ

船堀駅前校は、江戸川区で3店舗目の出店です。今回オープンする船堀エリアは、子育て世代の暮らしに寄り添う取り組みが日常に根づき、親子の時間が地域の中で育まれている街です。身近な場所に体を動かす時間や学びのきっかけがあり、日々の暮らしの中で子どもの成長を感じられる環境が広がっています。船堀駅周辺は都営新宿線で都心へのアクセスも良く、公共施設などが集積する生活利便性の高いエリアです。こうした環境の中で、地域の皆さまにとって身近な成長の場となれるよう、出店に至りました。

【概要】

店舗名 ：ネイス体操教室 船堀駅前校

オープン日：2026年2月18日（水）

所在地 ：〒134-0091 東京都江戸川区船堀3-7-1

今井ビル羽館1階

アクセス ：都営新宿線「船堀駅」より徒歩1分

レッスン開始日：2026年3月13日(金)より受付開始

対象年齢 ：キッズクラス(未就園児)：1歳10ヶ月~3歳

・体操教室 ：年少~小学6年生

・バク転教室：小学2年生~

営業時間：平日 ：10:15~20:20

土日祝：10:15~18:20 ※レッスン時間に準ずる

休校日：水曜日・木曜日

■ 【2月27日（金）開校】「セブンパークアリオ柏校」の特徴

【特長】柏市3店舗目、大島田ならではの日常の延長にある教室へ

セブンパークアリオ柏校は、柏市で3店舗目の出店です。今回オープンする大島田エリアは、セブンパークアリオ柏を中心に、買い物や食事など家族で過ごす時間が日常的に生まれている地域です。店舗が入る「セブンパークアリオ柏」は、地域の暮らしに身近な大型商業施設として親しまれており、日常の延長で立ち寄れる場所です。そうした環境の中で、子どもたちの成長に寄り添える場でありたいという想いから、出店に至りました。

【概要】

店舗名 ：ネイス体操教 セブンパークアリオ柏校

オープン日：2026年2月27日（金）

所在地 ：〒277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1

セブンパークアリオ柏3階

アクセス ：東武バス「セブンパークアリオ柏前」

バス下車 徒歩3分

※駐車場4,000台完備

レッスン開始日：2026年3月13日(金)より受付開始

対象年齢 ：キッズクラス(未就園児)：1歳10ヶ月~3歳

・体操教室 ：年少~小学6年生

・バク転教室：小学2年生~

営業時間：平日 ：10:15~20:20

土日祝：10:15~18:20 ※レッスン時間に準ずる

休校日：月曜日

■ 【2月27日（金）開校】「イオンタウンユーカリが丘校」の特徴

【特長】ユーカリが丘エリア初出店、街とともに育つ教室へ

イオンタウンユーカリが丘校は、千葉県佐倉市での初出店です。今回オープンするユーカリが丘エリアは、計画的な街づくりのもと、子育て世代の暮らしが長期的に育まれてきた地域です。住まい・商業施設・教育環境が身近にまとまり、親子の日常が街の中で自然につながっています。イオンタウンユーカリが丘は、地域の暮らしに寄り添う商業施設として親しまれており、日常の延長で立ち寄れる場所です。こうした街の流れの中で、子どもたちの成長に寄り添う存在でありたいという想いから、出店に至りました。

【概要】

店舗名 ：ネイス体操教室イオンタウンユーカリが丘校

オープン日：2026年2月27日（金）

所在地 ：〒285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

イオンタウンユーカリが丘 東街区3階

アクセス ：京成本線「ユーカリが丘駅」より徒歩10分※駐車場：2,260台完備

レッスン開始日：20026年3月13日(金)より受付開始

対象年齢 ：キッズクラス(未就園児)：1歳10ヶ月~3歳

・体操教室 ：年少~小学6年生

・バク転教室：小学2年生~

営業時間：平日 ：10:15~20:20

土日祝：10:15~18:20 ※レッスン時間に準ずる

休校日：月曜日・火曜日

■オープン記念キャンペーン概要

オープン記念として各校でキャンペーンを実施中。無料体験レッスン受付中（※バク転教室のみ有料）。なお、以下は体操教室の内容です。コースにより内容・入会特典の条件が異なります。初期費用等の詳細は各教室へお問い合わせください。

期間：キャンペーン期間は教室ごとに異なります。

内容

・入会金無料(通常5,500円→0円)

・指定ユニフォーム上下セット半額(通常6,000円→3,000円)

・指定ノート無料(通常2,200円→0円）

・会員登録手数料無料(通常550円→0円)

■ 会社概要

ネイス体操教室とは

「夢中体験を、次々と。」をミッションに子どもたちが夢中になって取り組める体操教室です。子どもたちが自発的・積極的に取り組めるような幼児特性を理解したレッスンや声かけ、運動神経の向上に特化した脳育体操を取り入れています。

公式サイト：https://neis-gym.com/

Instagram：https://www.instagram.com/neis_gymclass/

X：https://x.com/clubneis

ネイスとは

ネイス株式会社は、ビジョンである「子どもの未来をつくるサードプレイス。」を軸に体操教室事業、発達支援事業、ネイスプロダクツ事業を展開しています。

子ども向け体操教室「ネイス体操教室」では、体操を通じて、すこやかな“カラダ“としなやかな”ココロ”の成長をサポート。発達支援教室「ネイスぷらす」では、発達障害をお持ちの子ども達の「個性を得意に」することを支援しています。また子ども達の主体性を引き出す運動器具等の商品開発「ネイスプロダクツ事業」も手がけ、すべての子どもの可能性を広げる取り組みを行っています。

会社概要

会社名 ：ネイス株式会社

代表者 ：南 友介

所在地 ：東京都千代田区富士見1-3-11

富士見デュープレックスビズ 3F

設立 ：2010年9月1日

事業内容 ：体操教室事業

児童発達支援、放課後等デイサービス事業、

ネイスプロダクツ事業

公式サイト：https://ne-is.com

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ネイス株式会社 社長室 三薮

TEL：03-5981-9240 FAX：03-5981-9426 メールアドレス：koho@ne-is.com