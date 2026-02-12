TeraWatt Technology株式会社

TeraWatt Technology Inc.(本社：米国カリフォルニア州)は、脱炭素分野における豊富な事業開発および戦略立案の経験を有する宇佐美啓子氏が、Head of Strategic Growthとして就任したことをお知らせいたします。

宇佐美氏は、30年以上にわたり、モビリティ、電池、水素等の脱炭素分野において国内外で事業開発・投資・パートナーリングをリードしてきた実績を持つ戦略リーダーです。三菱商事株式会社においては、リチウムイオン電池事業立ち上げに携わった後、独国三菱商事環境事業部長、環境R&D室長として脱炭素関連事業開発を推進、直近ではbp JapanにてHydrogen Commercial Leadとして、日本における低炭素アンモニア市場の開発を進めてきました。

TeraWatt Technologyでは、宇佐美氏の日本のエネルギー政策・産業構造への深い理解、官民双方にまたがる幅広いネットワーク、ならびにグローバル企業で培った戦略実行力を活かし、日本およびグローバル市場における成長戦略の立案・実行、パートナーシップ構築、新規事業創出を統括してまいります。

【宇佐美 啓子氏からのコメント】

このたび、TeraWatt TechnologyのHead of Strategic Growthとして参画できることを大変光栄に思います。TeraWatt Technologyは、次世代電池の開発・製造において、日本のものづくりの強みとグローバルスタートアップのスピード感を併せ持つ、非常にユニークなポジションにある企業です。

これまで私が培ってきた脱炭素分野での経験や、日本市場に対する知見を活かし、TeraWattの成長を戦略面から支え、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。

【共同創業者兼CEO 緒方 健からのコメント】

宇佐美氏をHead of Strategic Growthとして迎えられることを大変嬉しく思います。宇佐美氏は、電気自動車の黎明期から蓄電事業に関わってこられたプロフェッショナルです。変化の激しい大規模社会実装型の蓄電池領域において、官民双方にまたがる関係/事業戦略を加速させ、TeraWattの事業成長を大きく加速させると確信しています。

【TeraWatt Technologyについて】

米国カリフォルニア州に本社を置き、子会社である日本法人において、電気自動車、2輪電気自動車、パワーツール、ドローン、その他陸海空モビリティ等の電動化製品に対応する次世代リチウムイオン電池を開発・製造しています。

会社概要

本社社名：TeraWatt Technology Inc.

代表者：共同創業者兼CEO 緒方健

本社所在地：28 Geary St, Suite 650, San Francisco, CA 94108, United States

創業：2020年1月

日本法人社名：TeraWatt Technology株式会社

代表者：代表取締役 緒方健

所在地：神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地3

設立：2019年12月

URL：https://www.terawatt-technology.com/ja/home