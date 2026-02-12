Temu、DEKRAと提携しマーケットプレイスの品質保証体制を強化

Whaleco Inc.

グローバルECプラットフォームのTemu（テム）は、2026年2月11日に世界的な試験・検査・認証機関であるDEKRA（デクラ）と提携し、マーケットプレイスにおける製品安全およびコンプライアンス、品質保証体制を強化すると発表いたしました。

Temu、DEKRAのロゴ

本取り組みにより、Temuに出品される一部の電子製品カテゴリー（自動車用電子機器、家庭用電子製品および関連製品を含みます）を対象に、DEKRAは独立した試験サービスを提供いたします。DEKRAのサービスはTemuのセラーセンターからアクセスでき、出店者はプラットフォーム上で直接、試験および認証支援サービスをご利用いただけるようになります。

Temuでは、玩具、高電圧電気製品、暖房機器などの特定カテゴリーについて、出品前に国際的に認知された主要な試験・検査・認証（TIC）機関が発行するコンプライアンス試験書類の提出を義務付けております。今回のDEKRAとの提携は、Temuが推進する製品安全およびコンプライアンス強化に向けた包括的な取り組みの一環です。

約1億ドルを製品安全と品質管理体制の強化に投資

Temuは2025年、コンプライアンス、製品安全および品質管理体制の強化に向け、世界全体で約1億ドルを投資いたしました。2026年にはこの投資額を倍増させる予定です。

これまでにTemuは、DEKRAを含む20社以上の国際的に認知された試験・検査・認証（TIC）機関と提携しております。国内でTemuは、2026年1月30日にオンラインマーケットプレスにおける製品安全基準の強化を目的として、消費者庁が主導する自主的取り組みである「日本製品安全誓約(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000151947.html)」に署名いたしました。本誓約は、既存の法令を補完・強化する枠組みとして期待されております。

Temuは今後も、関係機関との連携を通じて、製品安全およびコンプライアンス体制の継続的な強化を図ってまいります。

Temu について

Temuは、消費者の皆様と世界中の数百万の販売事業者、メーカー、ブランドをつなぐオンラインマーケットプレイスです。90以上の市場で事業を展開し、お手頃価格で高品質な製品を提供することで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。2022年9月に米国でサービスを開始して以来、消費者の皆様と販売事業者がそれぞれの夢を実現できるよう、手の届く価格で質の高い商品を提供することに取り組んでいます。日本では2023年7月にサービスを開始し、効率的なサプライチェーンによって豊富な品揃えと価格の手頃さを実現していることが、消費者から好評価（※）を得ています。

DEKRAについて

Temu公式サイトへ :https://www.temu.com

DEKRAは、100年にわたり安全分野で信頼を築いてきた企業です。1925年に車両検査を通じた道路安全の向上を目的として設立され、現在では試験・検査・認証分野における世界最大級の独立系・非上場専門機関へと成長しております。

※Ipsos(https://www.ipsos.com/ja-jp/online-shopping-research-with-temu)の調査より。