【新番組】タイムマシーン3号MC×現役弁護士4名が解説！　YouTube法律バラエティ『イギアリ！コレって私が悪いんですか?』　2月14日(土)19時配信開始

2026年2月14日（土）より、プロフェッショナルのコンサルティングを行う株式会社スタイル・エッジ（本社：東京都新宿区）は、YouTube新番組『イギアリ！コレって私が悪いんですか？』(https://www.youtube.com/@igiari-styleedge)をプロデュースし、配信を開始いたします。放送は毎週土曜19時、1回あたり約30分の番組です。

■ 番組の背景：なぜ今「法律バラエティ」なのか



現代社会では、SNSでの誹謗中傷、離婚や相続にまつわる金銭トラブル、不当解雇やハラスメントなどの労働問題が複雑化しています。



多くの人が「これって私が悪いの？」「どこに相談すればいいのか分からない」と悩み、正しい知識がないために泣き寝入りを強いられる「情報格差」が大きな社会課題となっています。



本番組は、こうした重くなりがちな法的トラブルをバラエティ形式で明るく紐解き、視聴者が「自分を守るための知識」を楽しく学べる場を提供します。

◼️番組の特徴：「明日からの選択肢を増やす」



「イギアリ！」のモットーは、法律を身近にし、視聴者の人生の選択肢を広げることです。現代人が直面する身近な法律をテーマに、現役弁護士から判例と対策を学ぶ知的エンターテインメント番組です。



【特徴1】現役弁護士4名が「リアルな判例」をもとに解説



単なる法律知識ではなく、実際の裁判事例や最新判例を紹介。「自分ならどうする?」を視聴者とともに考えます。



【特徴2】バラエティ×ドラマで「重いテーマ」を楽しく学べる



法律相談番組にありがちな堅苦しさを排除。ドラマ仕立てのVTR再現とタレントの率直なトークで、エンタメとして成立。



【特徴3】視聴者参加型で「自分ごと化」を促進

コメント欄やSNSで視聴者の意見を募集し、番組内で紹介。「明日は我が身」のリアリティで当事者意識を醸成します。

■ 番組フォーマット



番組は、ドラマ仕立てのケース再現をもとに、現役弁護士パネルが法律解説を行い、スタジオ出演者と視聴者がともに考える参加型の構成です。

１. 身近な法律トラブルのケースをドラマで再現

２. 現役弁護士4名がパネル形式で法的論点を解説

３. 出演者による討論で理解を深める

■ 初回放送（2月14日）の内容

記念すべき第1回のテーマは「日常に潜む落とし穴 SNSの闇」。以下の2つのケースを取り上げます。



ケース1：「軽い気持ちの投稿が大炎上…賠償金100万円は妥当？」



ある愚痴をSNSに投稿したところ、特定されて大炎上。相手から賠償金100万円を請求されたが、果たして支払う義務はあるのか？



→ 弁護士が「名誉毀損の成立要件」「相場観」を実例をもとに解説



ケース2：「SNSで晒された顔写真は削除できるのか？ 慰謝料請求は可能か？」



過去に撮影された写真を無断で悪意ある内容とともにSNSに投稿され、拡散。削除請求や慰謝料請求は可能なのか？



→ 弁護士が「投稿者が事実と異なる内容の場合」の対処法も詳しく紹介

■ 出演者

MC・パネラー：タイムマシーン3号、アレン様、みなみかわ、エハラマサヒロ、岡田紗佳

弁護士：西川研一、正木絢生、西田千晃、樋口卓也

■ 番組概要

番組名：『イギアリ！コレって私が悪いんですか？』

配信開始：2026年2月14日（土）

放送日時：毎週土曜日 19:00～（約25分）

配信：YouTube

番組URL：https://www.youtube.com/@igiari-styleedge

テーマ：SNSでの誹謗中傷・肖像権侵害 / 離婚、親権、養育費、不倫などの家庭問題 / 未払い残業代、ハラスメントなどの労働問題 / 借金、詐欺、身近な契約トラブル

プロデュース：株式会社スタイル・エッジ

■ 株式会社スタイル・エッジについて

会社名：株式会社スタイル・エッジ

所在地：東京都新宿区

設立：2008年

事業内容：プロフェッショナルの総合支援事業

URL：https://styleedge.co.jp/

プレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/47209

