Illumio、Armisとの業務提携を拡大し、IT・OT統合環境のセキュリティ強化ソリューションを提供

Illumio, Inc.

セキュリティ侵害の封じ込めにおいて業界をリードするIllumio(https://www.illumio.com/ja/)（本社：米国カリフォルニア州、読み方：イルミオ）は、サイバーエクスポージャー管理やセキュリティソリューションを提供するArmis(https://www.armis.com/)との業務提携を拡大し、リスクに対する深いインサイトの共有と市場開拓において協業して、企業のIT・OT統合環境の保護強化を図ることを発表しました。「Illumio Insights(https://www.illumio.com/illumio-insights)」と「Illumio Segmentation(https://www.illumio.com/illumio-segmentation)」を搭載したIllumioのプラットフォームと、Armisのサイバーエクスポージャー管理プラットフォーム「Armis Centrix(https://www.armis.com/platform/armis-centrix/)(TM)」を組み合わせたソリューションを両者で展開していきます。

本ソリューションは、Illumioの侵害封じ込め機能と、Armisのサイバーエクスポージャー管理およびセキュリティの機能とを連携させ、企業が脅威を早期に検知し、侵害を自動的に封じ込め、脆弱性の高いシステムのレジリエンス強化を支援します。Illumio Insightsは、本ソリューションのネイティブ機能を進化させ、セグメンテーションにとどまらず、運用の簡素化やプロアクティブな封じ込めを可能にしています。企業のIT・OT・IoT環境全体にわたってゼロトラストを実践し、迅速な封じ込めによる侵害の被害の軽減、さらにNERC CIP、IEC 62443、NIST 800-82といった各種規格への準拠を実現させます。

本ソリューションの主な機能は以下の通りです。

- 資産の完全な可視化：Armisは、未管理資産やレガシー資産を含むすべてのIT・OT・IoTデバイスを検出・分類して、その情報をIllumioプラットフォームと共有し、脅威の可視化とマッピングを支援します。- リスクの優先順位付け：ArmisのインテリジェンスをIllumio Insightsと共有し、最も対策が必要なセグメンテーション適用対象を発見します。- 動的封じ込め：Armisが異常を検知すると、Illumioのマイクロセグメンテーションを適用してラテラルムーブメントを阻止します。- SOCへの取り込み：統合されたテレメトリがSOCワークフロー、SIEM、SOARに取り込まれ、調査を迅速化します。

ArmisのCTO兼共同創設者のナディル・イズラエル（Nadir Izrael）氏は次のように述べています。「攻撃対象領域全体を保護するには、システムのどの部分がインターネットや第三者ネットワークに接続されているのか、またどこにリスクが潜んでいるのかを把握することから始まります。今回のパートナーシップの拡大で、脅威の高度な可視化、資産インテリジェンス、そしてポリシーの適用が統合されます。ArmisとIllumioは共同で、組織が行動の決断力を高め、被害発生前に攻撃を阻止し、中核となるオペレーションのレジリエンスを高いレベルに維持するための支援に注力していきます。」

Illumioでグローバルパートナーセールスおよびアライアンス担当上級副社長を務めるトッド・パーマー（Todd Palmer）は次のように述べています。「統合環境が侵害されると、その被害はダウンタイム発生だけではなく、企業の安全およびインフラ全体が危険にさらされ、組織の信用が失墜するリスクも伴います。Illumioの侵害封じ込め機能と、Armisの長年にわたり蓄積してきた資産インテリジェンスとを組み合わせて使用することで、セキュリティチームの洞察力と制御力が向上し、迅速な対応が可能になり、重要システムの稼働を維持することが容易になります。」

今回の提携の拡大では技術面だけでなく、営業・マーケティング活動といった市場開拓も両社で協業します。サービスのシームレスな統合や、専門家によるガイダンス、また重要なインフラ保護を実現するソリューションの提供により、企業は高度なゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションをより簡単に入手・導入できるようになります。これにより企業は、IT・OT統合環境に対してゼロトラスト・セキュリティに基づく統一的なアプローチに取り組むことが可能になります。

本ソリューションは、IllumioとArmisの両製品を導入する企業が利用可能です。詳細はこちら(https://www.illumio.com/ja/partners-tap/armis)から確認できます。

お知らせ

Illumioのプラットフォームは、AI駆動型クラウド検知・対応ソリューション「Illumio Insights」と、ゼロトラストを実現する侵害封じ込めソリューション「Illumio Segmentation」で構成されています。ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド環境全体にわたって、リアルタイムの可視性や迅速な脅威検知を提供し、プロアクティブなラテラルムーブメント制御を可能にします。詳細はこちら(https://www.illumio.com/ja/)から、また無料トライアルはこちら(https://www.illumio.com/ja/insights-free-trial)から確認ください。

Illumioについて

Illumioは、ランサムウェアや侵害の封じ込めにおける先駆者として、企業や組織のサイバー攻撃の封じ込めやオペレーショナルレジリエンスを向上させるアプローチを再定義しています。Illumioのプラットフォームは、AIセキュリティグラフ（AI駆動のセキュリティグラフ）を搭載し、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で脅威を特定して封じ込めを行い、甚大な被害に発展する前に攻撃の拡大を阻止します。Illumioは、Forrester Wave(TM)のマイクロセグメンテーション部門でリーダーとして認定されており、ゼロトラスト、インフラストラクチャやシステムにおけるサイバーレジリエンスの強化を通じて企業や組織を支えています。