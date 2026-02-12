情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

株式会社HRbase

株式会社HRbase（本社：大阪市中央区、代表取締役：三田 弘道、以下HRbase）は、このたび、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」認証を取得いたしましたので、お知らせいたします。



■ISMS認証取得の背景

当社は、「最適な労務管理で、すべての人に安心を」というビジョンを掲げ、労務管理特化AI「HRbase」および「HRbase PRO」を通じて、企業の根幹である労務を支えるサービスを提供しております。

おかげさまで、2025年9月末時点で累計導入社数が1,000社を超え、規模を問わず幅広い企業様および社労士事務所様にご利用いただいております。日々感謝の念を抱くとともに、社会的責任の大きさを強く感じております。

多くのお客様の大切な情報をお預かりする事業者として、また最先端のAI技術を社会実装する責任ある企業として、国際的な情報セキュリティ規格である「ISO/IEC 27001（ISMS）」認証を取得いたしました。

■ISMS認証とは

ISMSとは、Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）の略称で、組織の情報セキュリティを管理・運用するための仕組みです。今回取得した「ISO/IEC 27001」はISMSの国際規格であり、情報セキュリティの3要素である「機密性」「完全性」「可用性」を確保するための枠組みを定めています。

■ 信頼と安全を支えるAIガバナンスと強固なセキュリティ体制

当社は、ISMSの枠組みにAI利活用のリスク管理を組み込んだAIガバナンスを構築しています。お客様がAIを導入する際の最大の懸念である「安全性」に対し、以下の4項目を徹底しています。

安全なAI利用の徹底（AIガバナンス）： AIに入力された個人情報や企業固有の機密情報を、許可なく他社の回答の生成に利用することはありません。この方針は利用規約および社内規定で厳格に定め、最高水準のプライバシー保護を保証します。

組織的な情報保護（人的対策）： 全社員との秘密保持契約の締結に加え、入社時および年1回以上の全社セキュリティ教育を義務化し、組織全体の意識を高く維持しています。

最新技術による防御（技術的対策）： 通信・保存時のフル暗号化はもちろん、WAFおよびファイアウォールの導入により不正アクセスを遮断。データはすべて日本国内の厳重に管理された環境で運用しています。

事業継続性の確保（BCP）： 災害などの緊急事態を想定した「情報セキュリティ継続計画」を策定。定期的なバックアップと有効性検証を実施し、万が一の際も迅速な復旧が可能です。

■ ISMS概要

登録組織：株式会社HRbase

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

登録番号：JP26/00000016

認証登録日：2026年1月19日

■今後の展望

当社が掲げる「最適な労務管理で、すべての人に安心を」というビジョンを実現するため、現在提供している労務管理特化AIを、「労務管理実行者のタスクを代行し、タスク自体を能動的に提案するAIエージェント」へと進化させるべく、日々サービス開発に取り組んでおります。

こうした進化を支えるのは、揺るぎないセキュリティ基盤です。今後もISMSの運用を通じて、AIガバナンスを含む管理体制の継続的改善を行い、情報資産の保護と信頼性のさらなる向上に努めてまいります。

■代表コメント

株式会社HRbase 代表取締役 三田弘道

株式会社HRbaseは、このたびISMS（ISO/IEC 27001）認証を取得いたしました。 労務という、個人情報や機密性の高いデータを扱う領域において、情報の安全性を担保することは、私たちが提供すべき「安心」そのものであると考えております。

特にAI技術が急速に発展する現代において、「技術の進化」と「ガバナンスによる規律」は両輪でなければなりません。今回の認証取得により、当社の情報管理体制およびAIガバナンスが国際基準を満たしていることが客観的に証明されました。今後も、テクノロジーと専門家の知見を融合させ、より安全で信頼性の高いプラットフォームを維持することで、皆様のビジネスの健全な発展を支えてまいります。

株式会社HRbaseについて

「働くをカラフルに」をミッションに掲げ、労務管理×テクノロジーのリーディングカンパニーを目指すスタートアップ企業です。

労務管理の負荷を軽減し、社会保険労務士や企業の労務担当者がもっと大切な仕事に向き合うことができれば、日本社会が抱えている労働の課題は減っていくと信じ、独自の視点で開発を進めています。

ミッション・ビジョン・バリューと、HRbaseブランドの特徴は以下のページを参照ください。

https://hrbase.co.jp/about/

弊社サービスについては、以下のサイトを参照ください。

・企業向けサービス｜HRbase https://biz.hrbase.jp/

・社労士向けサービス｜HRbase PRO https://pro.hrbase.jp/

会社名：株式会社HRbase

代表者：代表取締役 三田弘道

本社：大阪市中央区谷町2丁目1-19 サンクチュアリーコート3A

事業概要：AIを活用した労務管理サービスの開発、および労務相談プラットフォームHRbaseの提供。

コーポレートサイト：https://hrbase.co.jp/