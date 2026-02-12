2026年 モレスキン サクラコレクションが登場

モレスキン ジャパン株式会社

モレスキンジャパン株式会社（所在：東京都港区）は2026年2月14日（土）より、日本の春を象徴する桜をモチーフにした「サクラ 限定版コレクション」を発売。モレスキンストアおよび公式オンラインストアにて同日より販売開始し、全国の取扱店舗でも順次展開予定です。

桜は例年3月下旬から4月上旬に咲き、新年度や新生活の始まりと重なる、日本人にとって特別な存在です。本コレクションは、桜の咲く短い季節を楽しむ日本の文化に着想を得てデザインされています。

表紙には、日本の伝統技法「魚拓」から着想を得たプリントを採用。桜の花を用いて模様を写し取り、淡いピンクとゴールドで繊細に表現しています。ひとつとして同じもののない風合いが、自然の美しさと季節の特別感を引き立てます。

ラインナップは、ソフトカバーおよびハードカバーのノートブックをはじめ、Blackwingの鉛筆セット、Kawecoのペン、ピンクカラーのポーチ、ギフトに適したボックスセットなどを展開。新生活のスタートや春の贈り物にも最適なコレクションです。

モレスキンは、「思いついた瞬間を書き留めることが、アイデアを形にする第一歩になる」と考えています。春という新たな始まりの季節に、自分自身の目標やひらめきを記録するパートナーとして、本コレクションをお楽しみください。

また、発売を記念し、モレスキン原宿店ではイラストレーター鈴木夏菜氏によるサクラ限定デザインのステッカー配布および、期間限定のイベントを開催いたします。詳細は下記をご確認ください。

2026年 サクラ限定版コレクション

（画像左から）

■ノートブック・ダイアリー

・ノートブック / ハードカバー / 横罫 / ポケット / \3,630 / デザインボックス入り \4,180

・ノートブック / ハードカバー / 横罫・無地 / ラージ / \4,565 / デザインボックス入り \5,346

・カイエジャーナル / 横罫 / XL \1,606

・ノートブック / プレシャス&エシカル / ラージ デザインボックス入り\9,900

・18ヵ月ダイアリー / ハードカバー / ホワイト / ラージ / デザインボックス入り\5,511

（画像左から）

■ボックスセット

・コレクターズボックス / ハードカバー / ラージ（ノートブック、カイエ、ブラックウィング2本）\6,380

・クリエイティブボックス / ハードカバー / ラージ（ノートブック２冊、カヴェコ）\13,200

・プレミアムボックス / ハードカバー / ラージ（ノートブック２冊、チャーム、ポーチ） \24,750

（画像左から）

■筆記具・アクセサリー

・モレスキンｘブラックウィング / 12本セット \7,260

・モレスキンｘカヴェコ / ボールペン \4,840

・チャーム \2,420

・ポーチ \7,260

・ピンズ \1,980

※上記価格はすべて税込。

※プレミアムボックスはモレスキンストアおよびオンラインストアのみにて販売。

モレスキン原宿店 イベント・プレゼント

■イラスト カスタマイズイベント

4,000円（税込）以上の紙製品をご購入のお客様に、イラストレーター鈴木夏菜氏による桜をモチーフにした限定デザイン4種を、その場でノートブックにカスタマイズ。

・会場：モレスキン原宿店

・日時：2026年2月21日（土）12:30～17:30

・申込期間：2026年2月21日（土）まで

※4,000円（税込）のご購入ごとに、ノートブック1冊のカスタマイズが可能です。

※詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。

■ステッカープレゼント

・5,000円（税込）以上ご購入また新規会員登録のお客様に、イラストレーター鈴木夏菜氏によるオリジナルステッカー（1点）をプレゼント。

・対象店舗：モレスキン原宿店

・数量限定、なくなり次第終了

お問い合わせ

モレスキン ジャパン株式会社

info-jp@moleskine.com

03-5962-7603

モレスキンについて

Moleskine(R)は1997年にブランドとして誕生し、かつてヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ、ブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家たちに愛用されながらも絶版となっていた、名もなき黒いノートブックの相続人であり継承者です。今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしています。

「紙にペンを走らせることで、才能を解き放つ」ことを世界に呼びかけるとともに、デジタル社会の利点も積極的に取り入れています。 モレスキンは現在、世界各地に50店舗以上を展開。ミラノ・イタリア本社のもと、モレスキン・アメリカ（2008年設立）、モレスキン・ドイツ（2013年設立）、およびモレスキンAPAC（2018年設立／日本・中国・シンガポールを含む）によって、グローバルに事業を展開しています。