楽天トラベル ブロンズアワード2025 ベッセルホテルズ4ホテル受賞！

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）が運営する4ホテルは、宿泊予約サイト「楽天トラベル」において「楽天トラベル ブロンズアワード2025」を受賞いたしました。

今回受賞したホテルは、以下4ホテルです。

・レフ大宮 by ベッセルホテルズ（所在地：さいたま市大宮区 総支配人：羽原 佑介(はばら ゆうすけ)

・ベッセルイン千葉駅前 （所在地：千葉市中央区 支配人：川津 拓也(かわつ たくや)

・ベッセルホテルカンパーナ沖縄（所在地：沖縄県中頭郡北谷町 総支配人：岸本 悦子(きしもと えつこ)

・レクー沖縄北谷スパ＆リゾート（所在地：沖縄県中頭郡北谷町 総支配人：西村 孝俊(にしむら たかとし)

レフ大宮 by ベッセルホテルズは昨年に続き2年連続、ベッセルイン千葉駅前は5年連続での受賞です。また、ベッセルホテルカンパーナ沖縄は4回目、レクー沖縄北谷スパ＆リゾートは2回目の受賞となりました。

今後もお客様により良いサービスを提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。

■ 楽天トラベル アワード 2025

「楽天トラベルアワード」は、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に、過去1年間で顕著な実績をあげ、高い評価を得られた宿泊施設をゴールド、シルバー、ブロンズの順に表彰する制度です。ブロンズアワード2025を受賞した宿泊施設は全国で594施設です。

※ゴールドアワード受賞施設 118施設、シルバーアワード受賞施設 100施設

楽天トラベル公式サイト： https://travel.rakuten.co.jp/award/

※楽天トラベル登録宿泊施設数は、現在44,158軒。2026年2月10日時点

（参照元：https://travel.rakuten.co.jp/whatsnew.html?l-id=sitemap_dh_theme_whatsnew）

■ 受賞ホテルについて

レフ大宮 by ベッセルホテルズ

JR「大宮駅」東口から徒歩3分に位置し、観光やビジネスの拠点に大変便利な立地です。ホテルコンセプトは「THE PARK」。古くから盆栽の街として親しまれる大宮の風土を受け継ぎ、自然と調和した心地よい滞在をお届けします。館内は随所に緑豊かなデザインを取り入れ、落ち着いて寛げる空間をご用意。シンプルでありながら有機的なグリーンが溶け込み、ラフな日常を感じさせる客室で自宅のような居心地のよいひとときをご提供します。朝食は埼玉の美味しいフードが集まる朝ごはん「モーニングフードマーケット」を、毎朝楽しめます。男女別大浴場と本格サウナも完備しており、旅や仕事の疲れをしっかりと癒していただけます。

公園のようなフロント・ロビーエリアグリーンを基調とした客室

ベッセルイン千葉駅前

JR「千葉駅」から徒歩4分でアクセス良好です。朝食は「ENJOY COLORFUL!あさ千葉ごはん」をコンセプトに、地元・千葉の味覚をふんだんに取り入れた色鮮やかなメニューをご用意。富津名物「はかりめ(穴子)丼」や千葉の郷土料理イワシを使ったお味噌汁、銚子産のサバのアヒージョなどホテルのオリジナルメニューでパワーチャージしていただけます。また、ウェルカムドリンクやお茶漬けサービス、ウェルカムアイスサービスも実施しており、一日の終わりには心も体もゆったりとリラックスしてお過ごしいただけます。

公式ホームページ： https://www.vessel-hotel.jp/inn/chiba/

ENJOY COLORFUL！あさ千葉ごはんスーペリアツイン

ベッセルホテルカンパーナ沖縄

都市型リゾートエリア「アメリカンビレッジ」内に位置し、那覇空港から車で約40分。無料駐車場を完備しており、お車でのご旅行にも便利です。朝日に輝く青い海、黄金色に輝く沈む夕陽を望める大浴場でのんびり過ごしたり、屋外プールで泳いでリフレッシュしたりと、館内設備も充実。「MOTTO!わくわくリゾート朝ごはん」がコンセプトの朝食は、チャンプルーやあぐー豚、ソーキ汁など沖縄定番メニューを豊富にご用意しております。沖縄の風を感じる滞在で、心も体もリフレッシュしてください。

公式ホームページ：https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/

MOTTO! わくわくリゾート朝ごはんデラックスオーシャンフロントルーム

レクー沖縄北谷スパ&リゾート

LeQu(レクー)は、Lead to Quality Time～充実した時間に誘う～という意味を込めた上質で特別なリゾートホテルです。眼前に広がる海と夕陽を臨むインフィニティプールやカフェ＆バーを備えた自慢のスパで思いっきり楽しんだ後は、沖縄では珍しい天然温泉で、旅の疲れがじっくりとほぐれていくのを感じていただけるはず。朝食では 沖縄の島豚・あぐー豚を使ったあぐー豚バーグやラフテーなど、沖縄料理をご賞味いただけます。日常から離れ、ワンランク上のリラックスをぜひご堪能ください。

公式ホームページ： https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/

■ サービスの特徴

インフィニティプール2025年7月にリニューアルしたスイートルーム

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどの

ベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

■株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/48_1_d1229232035afdf4a95888af72f5f614.jpg?v=202602130351 ]