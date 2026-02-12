Salomonが本格的にロードランニングマーケットへ＜東京マラソンEXPO 2026＞ブース出展決定

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 /代表取締役社長 ショーン・ヒリアー）傘下でモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、2026年2月26日（木）から2月28日（土）の3日間で東京ビッグサイトにて開催される「東京マラソンEXPO 2026」へのブース出展を実施致します。

◇特設ブース概要

2026年春夏より発売される革新的なシームレスアッパーと独自構造のミッドソールを備える次世代レーシングシューズ「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」の世界観を表現した特設ブースを展開いたします。さらに「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」の機能性やフィッティングが体感できる試し履きのアクティベーションや、ゲストを招待して開催するスペシャルトークショーなど、会場でしか体験できない特別なコンテンツを多数ご用意しております。

また、マウンテンブランドとしての背景を持つSalomon（サロモン）ならではの新たなランニングスタイルの提案として、ロードランニングにおけるランニングパックスタイルを提案致します。多種多様な仕様とサイズのランニングパックをブースにてラインナップ、展示及び商品販売を実施致します。

【 S/LAB PHANTASM 3 Installation 】

最新ロードランニングシューズ「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」を特別ブースにて世界観や機能性などを表現致します。「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズ 3）」は空力性能に着目、シューズデザイン（形状）がパフォーマンスに与える影響を科学的に検証し2年以上の期間をかけて開発へと繋がった次世代レーシングモデルです。Salomon（サロモン）ロードランニングシューズにおいて史上初となる200gを切る最軽量モデルとなります。

Salomon（サロモン）から生み出された次世代レーシングシューズを是非会場で体感ください。

※東京会場での販売は致しません。

S/LAB PHANTASM 3 / エスラボ ファンタズム3

価格 ：\35,200（税込）

展開 ： 22.5cm～31cm

重量 ： 199g（片足27cm）

素材 ： アッパー（テキスタイル）インソール（テキスタイル）アウトソール（合成素材）

カラー： 1色（WHITE / WHITE / FIERY RED）

【 RUNNING BACKPACK Installation 】

本ブースにてランニングパックの展示及び商品販売を行います。トレイルランニングをはじめとするマウンテンアクティビティを背景に培ってきたSalomon（サロモン）独自の新しいロードランニングスタイルを提案致します。レースから日常のランニングシーンまで幅広く活用できるランニングパックを通して、“走ること”の自由さと楽しさを広げる新しいランニングスタイルを紹介します。マウンテンブランドならではのロードランニングの新たな魅力を是非会場でご体感ください。

ADV SKIN 5 SET

/ アドバンスド スキン 5 セット

価格 ：\17,600（税込）

展開 ：XS～XL(5 Size)

カラー：3色

ACTIVE SKIN 8 SET

/ アクティブ スキン 8 セット

価格 ：\14,300（税込）

展開 ：XS～XL(5 Size)

カラー：4色

GRVL SKIN 4

/ グラベル スキン 4

価格 ：\13,200（税込）

展開 ：XS～XL(5 Size)

カラー：3色

【 PHANTASM CHALLENGE 】

最新ロードランニングシューズ「S/LAB PHANTASM 3（エスラボ ファンタズム3）」を体感できる試し履きイベントとして「PHANTASM CHALLENG（ファンタズム チャレンジ）」をEXPO期間中に定期的に開催致します。会場内にトレッドミルを設置、目の前のスクリーンと連動して実際にフィールドを走っているかのような没入体験をして頂けます。イベント参加者やチャレンジ成功者には特別なノベルティやプレゼントをご用意しております。サロモンが提案する次世代シューズとイベントを是非会場でご体感ください。

【 SPECIAL TALK SHOW 】

本ブースでは特別なゲストを招いたトークショーを開催致します。普段なかなか見ることや直接セッションする機会が無いゲストが登壇、この時期、このイベントならではの話題やテーマについて語り合います。

ランニングやスポーツの枠だけに収まらないリアルでここだけでしか聞けないストーリーなどをお届けする特別なトークセッションです。是非、会場へ足を運びSalomon（サロモン）ならではの時間をお楽しみください。

◯ SPECIAL GUESTS

安田美沙子 氏

タレント

入江陵介 氏

元競泳日本代表

佐藤悠基 氏

元陸上日本代表

徳本一善 氏

芝浦工業大学 駅伝部監督

◯SCHEDULE

2026年2月27日（金）

１.18：40～19：00 出演-入江陵介 氏

２.19：40～20：00 出演-入江陵介 氏×佐藤悠基 氏

2026年2月28日（土）

１.11：40～12：00 出演-徳本一善 氏× 佐藤悠基 氏

２.13：40～14：00 出演-徳本一善 氏×安田美沙子 氏

３.16：40～17：00 出演-安田美沙子 氏

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849