【北海道 東川町】 第5回「隈研吾 & 東川町」KAGUデザインコンペ入選作品が決定

北海道 東川町

写真文化首都北海道「写真の町」東川町が建築家隈研吾氏とともに実施する第５回『「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ』の入選作品が決定しました。3月22日（日）に北海道東川町にて各賞を決定のうえ表彰式を開催します。

『「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ』は、建築家 隈研吾氏と東川町が連携し、KAGUのある豊かな（丁寧な）暮らしを育み、建築と家具が育む新たなライフスタイルの発信を目指しております。「KAGU」を、人間と世界の間をつなぐものの総称で、従来の家具という概念を拡張したものと定義し、１.未来に羽ばたく若者を育む、２.豊かな（丁寧な）暮らしを育む、３.地域を育む の３つの視点のもと実施しています。

第5回目の開催となる今回は、世界中の30歳以下の学生を対象に、「健康な家具」をテーマに作品を昨年12月1日から募集した結果、18の国地域から324件の作品提出をいただきました。（1月14日作品提出締切）

入選した10組は、3月22日（日）に東川町にて公開プレゼンテーションに臨みます。そして、最終審査会を実施のうえ各賞を決定し、同日に表彰式を執り行う予定です。

「隈研吾 & 東川町」KAGUデザインコンペ入選作品の概要

◆募集テーマ

健康な家具

◆対象

世界中の30歳以下の学生

◆募集期間

2025年12月 1日 募集開始

2026年 1月14日 作品提出締切

◆応募数

作品提出件数 324件（18国地域）

◆入選者（10作品）※登録ID順

・25-0022 Kyal Sin Moe （ミャンマー連邦共和国）

・25-0128 結城健仁（日本）

・25-0481 Lee Junho（韓国）

・25-0488 向蒼依（日本）

・25-0507 Lee jeong hwa Kim mi sun Kim na yoon Kwak ye Ji（韓国）

・25-0560 Wooseungjun（韓国）

・25-0566 Lin Junxian Ding An（中国）

・25-0569 Bae changwoo Im seungsu（韓国）

・25-0602 Dabin Choi Minhyeong Lee（韓国）

・25-0608 kim young hyun (韓国)

入選作品画像は、下記PDFをダウンロードしてご覧ください

https://prtimes.jp/a/?f=d59574-55-268f4d6c78cc391fd7f93718ae69a51d.pdf

公式HP https://www.kagu-higashikawa.jp/