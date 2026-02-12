豊富なアクティビティを楽しみ、午年の訪れを盛大にお祝いしよう！期間限定イベント「来福の日々」2026年2月13日（金）より開催

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、期間限定イベント「来福の日々」を2026年2月13日（金）17:00から2月27日（金）16:59まで開催します。

「来福の日々」は、新年の訪れを盛大にお祝いする毎年恒例の人気イベントです。イベント会場の「夢見の町」では、おいしい餃子に可愛いアイテム、様々なゲームをお楽しみいただけます。

最初の3日間は精霊たちもお祝いの準備に勤しんでいます。工事中のメリーゴーランドの瓦礫の撤去をお手伝いいただくことで、お礼として、イベントの専用チケットを受け取ることができます。完成後は、メリーゴーランドに乗ることで日替わりで最大5枚分のイベントチケットを集めることができます。また、フレンドと楽しむ様子を収めるための三脚とカメラも用意されています。新年を祝う瞬間を、ぜひ記念に残してください。さらに、イベントエリア内には計15枚のボーナスチケットも隠されているので、ぜひ目を凝らして見つけてみてください。

また、飛行技術が試されるゲーム会場では、アクティビティを存分に堪能することができます。餃子屋台ではおいしい軽食でお腹を満たせるだけでなく、光のかけらも手に入ります。空飛ぶゲームや花火を打ち上げるドラゴンも登場し、イベントエリアの精霊たちは日替わりで“お年玉”をくれます。

さらに、午年を記念するアイテムをお探しの方、そして過去のコレクションを集めたい方にも喜んでいただけるよう、「来福の日々」がテーマの新旧さまざまなコレクションアイテムをご用意しています。

ぜひ、ワクワクが詰まった「来福の日々」で、盛大な新年のお祝いをお楽しみください。

■ 「来福の日々」概要

期間：2026年2月13日(金)～2026年2月27日(金)

場所：夢見の町

イベント詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

公式ブログ：https://www.thatskygame.com/ja/news/days-of-fortune-year-of-the-horse/

公式トレーラー：https://youtu.be/eKVL1AmrO38?si=YqWq67viMIASGvWy

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億7千万を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ （@thatskygamejp）

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/