【2026年入社】新入社員にはAIリテラシー教育が必須！「生成AI活用の『リスク』を『チャンス』に変える方法を解説！」ウェビナーを開催（2月19日14:00～14:40）｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、【2026年入社】新入社員にはAIリテラシー教育が必須！「生成AI活用の『リスク』を『チャンス』に変える方法を解説！」ウェビナーを開催しますので、お知らせします。

現代の職場では生成AIの普及が進み、2026年の新入社員も学生時代からAIに慣れ親しんでいます。しかし、便利なAIツールも誤用すれば情報漏えい、誤情報の拡散など様々なリスクをはらんでいます。既存の社員はAIの登場が仕事に就いた後であるため使用頻度が低く、誤用のリスクも少ないとはいえますが、新入社員の多くは自己流でAIを使う可能性があり、誤用のリスクが懸念されます。そのため、新入社員には社会人として適切なAIの使い方を学ぶAIリテラシー研修が必須です。

そのため当社では、新入社員のAIリテラシーを高めるための学習コース「UMU-AIリテラシーコース for 新入社員」を2026年3月より提供することとなりました。サービスリリースに向けお客さまにご案内している中で、ほとんどのお客さまが、１.新人（学生）が就活から生成AIを当たり前に使っているということ、２.使い方が「自己流」であるということ、３.情報の取り扱いなどについて正しい理解をしているかどうかは怪しいこと、などについては共感を示されます。

また新入社員の入社が近づく中、そのような状況に対して効果的な具体策を講じられていないという課題もお伺いします。その課題解決に貢献すべく、【2026年入社】新入社員にはAIリテラシー教育が必須！「生成AI活用の『リスク』を『チャンス』に変える方法を解説！」ウェビナーを開催する運びとなりました。

◆ウェビナー概要

新入社員にAIリテラシー研修が必要な理由をご紹介しながら、実際にAIリテラシー研修を実施する際に必要な要素や、おすすめの実施方法を解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/144_1_5e2049e4f4efc90deab0d9ce9877956e.jpg?v=202602130351 ]

投影予定資料（一部）

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

今回のような人材育成施策に生成AIをうまく取り込んで、デジタルとリアルを融合させ、成果につながる学びを実現していくことを支援していきます。

