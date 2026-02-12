宮崎県西都市で自動運転車両の実証運行を開始

NTTビジネスソリューションズ株式会社

NTTビジネスソリューションズ株式会社（宮崎ビジネス営業部長 舩越 一海、以下、NTTビジネスソリューションズ）は、宮崎県西都市の「さいと自動運転推進事業」（以下、本事業）を実施します。

西都市における持続可能な地域交通を実現するための課題解決に向け、2026年2月12日（木）から3月13日（金）までの30日間、西都市内にて自動運転車両の実証事業を行います。

１．背景・目的

地方都市においては、人口減少や高齢化の進行に伴い、公共交通の利用者減少や運転士不足といった課題が顕在化しており、地域の移動手段をいかに持続可能な形で維持していくかが重要なテーマとなっています。

西都市は、鉄道を持たずバス交通に依存する交通構造であると同時に、高齢化率が高く、免許返納後の移動手段確保が喫緊の課題となっている地域であり、今後、地方都市が直面する交通課題を先行的に検証できると考え、今回、自動運転技術の社会実装を見据えた検証を行うことを決定しました。

NTTビジネスソリューションズは、地域の実情に即した持続可能な社会インフラの構築に取り組む中で培ったICT技術や運用ノウハウを生かし、本実証では、自動運転車両の運行に不可欠な通信、運行管理、データ活用の仕組みを通じて、西都市における新たな移動サービスの可能性を検証します。

２．本事業の概要

本事業では、将来的な自動運転レベル4による社会実装に向けて、公道走行の課題抽出やリスク分析、自動運転に対する社会受容性の醸成等を目的としています。

（１）実施場所【図１】

宮崎県西都市内（１.妻エリア周遊ルート、２.西都原古墳群観光ルート）

（２）実施期間【図２】

2026年2月12日（木）から2026年3月13日（金）まで

（３） 実証車両

１. 小型バスタイプ

定員9名 自動運転時最高速度20km/h未満

２. 乗用車タイプ

定員5名 自動運転時最高速度48km/h

【図１．実証運行ルート】

【図２．運行スケジュール】

３．今後の展開

本実証運行結果を踏まえ、自動運転レベル４の社会実装の実現に必要な課題、対処策の抽出を行い、次年度以降も実証運行を積み重ね、自動運転レベル４の社会実装をめざします。

また、本実証を通じて得られる知見をもとに、同様の課題を抱える地域の交通ネットワークにおける自動運転の活用可能性についても検証していきます。

４．本件に関するお問い合わせ先

NTTビジネスソリューションズ株式会社 宮崎ビジネス営業部

TEL：0985-23-8703

受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝・年末年始（12/29～1/3）を除く）

※お問い合わせの際は、電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

※ニュースリリースに記載されている情報は、発表時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。