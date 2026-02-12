介護業界 日本最大級の商談型展示会「東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京」に出展します

株式会社あいらいふ

シニアライフのトータルサポート事業を展開する株式会社あいらいふ（本社：東京都新宿区 代表取締役：藤田敦史 以下「あいらいふ」）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京 【国際】介護用品展 / 【国際】介護施設産業展 / 【国際】介護施設ソリューション展 / ケアフード展 / 障害福祉サービス展」に出展いたします。

本展示会では、シニアの在宅、あるいは介護施設での生活において生じやすい課題に対し、民間企業同士の連携によって解決を支援する取り組みや、介護保険外サービスの活用例について紹介します。

「東京ケアウィーク’26」は、介護・医療・健康分野の商品やサービスを紹介する日本最大級の商談型展示会です。「CareTEX東京」「Careテクノロジー東京」「ヘルスケアJAPAN東京」「からだケアEXPO東京」の4つの専門展で構成される展示会のうち、あいらいふは「CareTEX東京」の【国際】介護施設ソリューション展に出展いたします。

介護に直面するご本人やご家族は、自宅での生活から介護施設での生活を検討し、入居後の生活を始めるまで次々と判断と対応を求められます。しかし現実には、それぞれの段階で相談先や支援が異なるため、「誰に、何を相談すればよいのか分からない」という状況に陥り、大きな負担を抱えがちです。安心したシニアライフを送っていただくためには、個々の介護の課題に対応するだけでなく、「生活・暮らし」「医療・介護」「住み替え・不動産」「身元保証・相続問題」など、それぞれの分野の課題に対して継続的に支援できる仕組みが必要です。

あいらいふは、⾸都圏を中心に25年にわたり有料⽼人ホーム入居相談事業を展開しております。近年は、シニア向けの生活支援サービス「まごころサポート」を全国展開するMIKAWAYA21株式会社（本社：東京都荒川区 代表取締役社長：⻘木慶哉 以下「MIKAWAYA21」）との連携を通じて、在宅生活から老人ホームへの入居相談までサポートする体制を整え、全国へとサービス提供エリアの拡大を進めています。老人ホーム入居相談事業を軸に、在宅生活支援や身元保証、引越しや不動産売却、相続対策など各種介護保険外サービスを提供し、シニアとそのご家族が直面する諸課題に対応しています。

本展示会では、共同出展するMIKAWAYA21とともに、こうした取り組みについて紹介します。地域や業界を越えた連携によって、シニアの支援の幅を広げる協業の可能性についても意見交換を行う予定です。

出展を通じて、シニアマーケットに関わる企業・団体の皆様との新たな協業の可能性を模索してまいります。分野や立場を問わず、豊かなシニアライフの実現や健康寿命の延伸、さらには医療・介護現場の負担軽減に向けて、ともに取り組んでいけるパートナーとの出会いを期待しています。

あいらいふでは、今後も介護保険制度や居宅介護支援システム、地域包括ケアシステムの維持・継続に寄与し、高齢者の多様なニーズに応える介護保険外サービスを開発・提供することで、高齢社会の課題解決に努めてまいります。

「東京ケアウィーク’26 第12回 CareTEX東京 【国際】介護用品展 / 【国際】介護施設産業展 / 【国際】介護施設ソリューション展 / ケアフード展 / 障害福祉サービス展」概要

日時：2026年2月25日(水)～2月27日（金） 9:30～17:00 （受付：9:00）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

主催：ブティックス株式会社

URL：https://caretex.jp/

【あいらいふ／MIKAWAYA21展示概要】

展示内容：あいらいふ / さがしっくす / トータルサポート / まごころサポート

小間番号：36-11

「MIKAWAYA21株式会社」概要

事業内容：「まごころサポート」のコンサルティング・支援、IoTデバイス開発事業

設立： 2012年

本社所在地： 東京都荒川区西尾久3-20-4

ホームページ： https://magocoro.me/

「株式会社あいらいふ」概要

事業内容： 老人ホーム紹介事業（あいらいふ入居相談室、老人ホーム・介護施設検索サイト「さがしっくす」）/トータルサポート事業 / まごころサポート事業 / 出版事業

設立： 2002年

本社所在地： 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階

相談拠点（直営）： 新宿（本社）、五反田、霞が関、上野、池袋、錦糸町、吉祥寺、立川、大宮、船橋、横浜、溝の口、大阪（他、シニア向け生活支援サービス事業「まごころサポート」を運営するMIKAWAYA21株式会社との事業提携により提供する「まごころ入居相談」サービスを全国規模で展開）

コーポレートサイト：https://i-life.net/

老人ホーム・介護施設検索サイト「さがしっくす」： https://www.sagasix.jp/