フューチャーショップが提供するECレビュー基盤「future Review」提供開始からわずか2か月でレビュー投稿率は1.9倍、投稿数は2.3倍に拡大の実績も
SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、購入者によるレビュー収集を自動化し、EC事業者の顧客接点強化を支援する「future Review」の提供を開始いたしました。
AIを活用して商品やサービスを比較・評価する行動が広がる中、レビューや体験談はAIによる情報収集・判断の材料としても活用されるようになり、単なる口コミを超えた信頼性の高い情報源となっています。本サービスは、レビューの自動収集や写真付き投稿の促進、返信機能などを通じて購入者との交流を支援するとともに、質の高いレビューの自動収集を実現し、ECサイトの信頼性と顧客体験を高めます。
実際に、提供開始からわずか2か月で、レビュー投稿率は1.9倍、投稿数は2.3倍に拡大するなど、導入企業において早くも成果が表れています。
「future Review」初期導入活用事例 ～各店舗で導入の効果を実感～
株式会社クロス・クローバー・ジャパン
猫用品専門通販サイト「nekozuki（ねこずき）」
ご担当者：Fさま
URL：https://kurokuro.jp/
"導入後、レビュー投稿率は1.9倍に。
リアルな声を商品の改良にも活用し、お客さまと一緒にショップを作り上げていく。"
future Reviewの導入により、レビュー投稿数・投稿率が大きく向上し、導入で感じた大きな変化は、お客さま自身が写真付きレビュー機能を活用し「実際の使用感を他の方にも共有したい」という思いで、使用シーンの画像を積極的に投稿してくださるようになったこと。運営側も、レビューを通じて「無事に使えているんだな」と安心したり、時には「こんな風に使っているのか」「こういった場面で役立っているのか」などと新たな発見があったりと、日々気づきをいただいています。
実際にレビューをもとに30回以上も改善を重ねた商品もあり、まさにレビューを通して「お客さまと一緒に商品を育て、ショップを作り上げていく」という強い実感があります。
株式会社HAYNI
バッグ レディースの専門店「HAYNI（ヘイニ）」
ご担当者：Oさま
URL：https://www.hayni.jp/
"新機能により、自然な形で集まるお客さまの声。
写真付きレビューを通して、運営側も自社商品のリアルな活用風景を目にできるので嬉しい"
大きな変化として感じているのが、新機能のレビュー依頼メールの自動配信と、写真付きレビューを促すポイント付与機能によって、レビュー投稿数・投稿率がともに向上したことです。購入後に自動でレビュー依頼メールが届くので、「これまで自発的には書いていなかったお客さま」からの投稿が自然に増えました。
さらに通常レビューと写真付きレビューの付与ポイント数をそれぞれ分けられるので施策が立てやすく便利です。今は、写真付きレビューのポイント数アップのキャンペーンを実施し自然に投稿を促せています。その結果、商品ページには実際の使用シーンやスタイリングが伝わる写真付きレビューが集まるようになりました。これにより、商品ページだけでは伝えきれなかった使い方が可視化され、 運営側にとっても「お客さまがどう使っているのか」「どんなテイストが好まれているのか」を具体的に把握できるようになりました。
株式会社Kanmi
浅草 革小物「 Kanmi（カンミ）」
ご担当者：Iさま
URL：https://www.kanmi.jp/
"レビューを通してオンライン・オフラインの垣根を超える。
双方向コミュニケーションが生む、信頼されるECサイトづくり"
返信機能の導入により、お客さまと双方向でコミュニケーションできる場が増えました。
おかげで運営側の雰囲気や作り手の想いがより伝わるようになり、初めてサイトを訪れた方でも安心して購入を検討できる要素の1つになっていると感じています。
さらに実店舗を構える当社では、店舗での接客や雰囲気に対する前向きな声がレビューに寄せられることもあり、オンライン・オフラインの垣根を越えて情報が循環しているのも導入後の大きなメリットです。またお客さまから、レビューを通して革の色ブレや細かな仕様に関する内容が寄せられることもあります。このおかげで、購入前のお客さまに、事前に革や手作り商品の特性を知ってもらい、商品の理解を深めてもらう判断材料になっていると感じています。弊社としては各々のお客さまからいただくレビューは唯一無二であり、大きな資産となっています。
「future Review」リリースの背景
近年、ECにおける購買判断は、企業発信の情報だけでなく、実際の購入者によるリアルな体験レビューが大きく左右しています。
調査によると、91.5%のユーザーが「質の高いレビューを見ることで購買意欲が高まる」と回答。
また、ネガティブな意見を含むレビューの方が「信頼できる」と感じる人は87.5%にのぼります。
さらに、AI検索が普及する時代において評価されるのは“実体験に基づく信頼性の高い情報”です。
「future Review」は、こうした時代背景を踏まえ、レビューを“集める”だけでなく“活かす”ための基盤として開発されました。
「【2023年最新】ECサイトのレビューに関する意識調査」より
（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000111946.html）
「future Review」の主な機能・特長
購入後の最適なタイミングでレビューを自動収集 ～投稿率を自然に高める仕組み～
商品を購入いただいたお客さまに自動でレビュー依頼の案内メールを送信できます。メールの配信タイミングは、注文完了後の「当日」から「数日後」まで自由に設定でき、お客さまが商品を使用し始めるタイミングに合わせて、依頼メールを送信することができます。例えば、使用するまでに一定の期間を要するコスメは「1週間から3週間後」、生鮮食品など消費サイクルの短い商材では「4日後」など、商材の特性に応じた最適なタイミングで配信設定が可能です。この機能により、購入者のレビュー投稿のタイミングを逃さずに収集ができます。
写真付きレビューで"体験のリアル"を可視化 ～信頼性とCVR向上を同時に実現～
レビュー1投稿につき、最大5枚まで写真を掲載でき、購入者のリアルな活用シーンや使用感をより明確に伝えることが可能になります。また、購入検討者は写真付きレビューを通して商品のサイズ感や質感などを具体的にイメージできるようになり、購入の後押しにも繋がります。また、写真を添えて投稿したお客さまには、別途「画像投稿ポイント」を付与できます。こうしたインセンティブ施策により写真付きレビューの投稿を自然に促進でき、ユーザーのリアルな体験が蓄積され、サイトの信頼性向上やAI検索で選ばれやすいECサイト構築につながります。
レビュー返信機能により"購入後体験"で新たな価値を生み出す ～ファン化を促進する双方向コミュニケーション～
購入者が投稿したレビューに、ECサイト運営側は直接返信ができます。この機能により、購入後のコミュニケーションやフォローが可能となります。また、投稿者にとっては、自身が投稿したレビューに返信があることで、企業(ブランド)への安心感や信頼感に繋がり、結果としてリピーターやファン化へと促進できます。従来は「購入して完結」であったショッピング体験を、購入後の顧客とのコミュニケーションの場へと広げることができます。
その他、レビュー投稿を促す豊富な機能を搭載
購入者の注文時期ごとにレビュー投稿画面やレビュー依頼メールの内容を自動で出し分けることができる「スナップショット機能」や、タグ選択で手軽にレビュー回答を促せる「カスタム質問機能」などを提供しています。
また、購入者のみがレビューを投稿できる仕組みのため、信頼性の高いレビューを蓄積できる仕組みとなっております。
「future Review」の料金について
初期費用
通常20,000円（税抜）のところを、キャンペーン中は無料
※キャンペーン期間は2026年3月31日（火）まで
月額費用
※注文件数によって変わります。
※表示価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。
「future Review」導入キャンペーン実施中
日頃よりfutureshopをご利用いただいている店舗さまを対象に、日頃のご愛顧と「future Review」を多くの店舗さまにご活用いただくために、期間限定のキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、2026年3月31日（火）までにお申し込みいただいたfutureshopご利用店舗さまを対象に、通常初期費用20,000円（税抜）のところ、初期費用を無料で提供いたします。
サービスの詳細やお問い合わせにつきましては、下記からご確認ください。
future Review ご紹介ページ
https://www.future-shop.jp/function/review.html >
今後の機能拡張予定
「future Review」は、レビューを“顧客の声を最大限に活かすマーケティング資産”として活用するため、以下の機能を順次提供予定です。
2026年5月リリース予定
- レビューのピックアップ表示（トップページなどへのレビュー設置）
- 掲載済みレビュー一覧表示
- 構造化データ（リッチスニペット）
- 商品一覧でレビュー投稿件数と評点の表示
- レビュー自動掲載・NGワード
- ダッシュボード
今後のリリースを検討している機能
- ECサイト（店舗）レビュー
- Google ショップの評価
- Google 販売者レビュー フィード連携
- Google 商品レビュー フィード連携
- ユーザー属性取得とレビュー検索
- Instagram 連携
- ギャラリー表示
- 「参考になった」ボタンとソート
- レビュー投稿クーポン対応
- レビュー依頼ステップメール送信
- AIによるレビュー要約
今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。
「futureshop」について
フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。
オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。
株式会社フューチャーショップ
