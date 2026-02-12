東京創元社が贈る文芸の宝箱『紙魚の手帖』最新号がカバーをリニューアルして2月12日に発売　掲載作が直木賞受賞の吉報も！

株式会社 東京創元社装画：Genie Ink 装幀：アルビレオ

東京創元社が隔月で発行する文芸の宝箱『紙魚の手帖』の最新号（vol.27）が2月12日に発売となります。

今号から表紙やイラストレーションがリニューアル！ カナダ出身の新進気鋭のアーティスト・Genie Ink（ジーニー・インク）さんによる新カバーとなりました。透明感のある美しい色遣いで描く、幻想的な世界をお届けします。

また、先日発表となりました第174回直木賞は、嶋津輝さん『カフェーの帰り道』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488029364)（東京創元社）が受賞しました！

『カフェーの帰り道』収録作五作のうち、三作は『紙魚の手帖』に掲載されたものです（「稲子のカフェー」vol.19、「嘘つき美登里」vol.20、「出戻りセイ」vol.22）。

本誌、および小社から直木賞受賞作品が出るのは、1954年の創業以来初めてのことでした。授賞特報と選考会当日のレポートも掲載していますので、ぜひご覧ください。

『紙魚の手帖』はミステリ専門誌『ミステリーズ！』の後継として2021年に創刊されました。

東京創元社の看板ジャンルであるミステリ、翻訳のほか、ＳＦ、ホラー、ファンタジイ、一般文芸まで幅広いジャンルの小説を掲載するだけでなく、インタビューやエッセイ、コラムなども充実した一冊を隔月でお届けしています。

年間定期購読のお申込みは東京創元社オンラインストア(https://tokyosogensha.shop/)でも承っております。

今後も素敵な作品をお届けできるようつとめてまいりますので、ぜひご注目ください。

紙魚の手帖 vol.27

判型：A5判並製

ページ数：367ページ

発売日：2026年2月13日

ISBN：978-4-488-03132-9

Cコード：C0093

装画：Genie Ink

装幀：アルビレオ

内容紹介：

■今号より『紙魚の手帖』がリニューアル！ 新進気鋭のアーティスト・Genie Inkによる新カバー。透明感のある美しい色遣いで描く、幻想的な世界を描き下ろし。■［特報］祝・嶋津 輝『カフェーの帰り道』第174回直木賞受賞！■注目の著者・白尾悠による、新連載『十一歳のキャンバス』。■芦辺拓、榊林銘、真門浩平、水見はがねが贈る、最新ミステリ短編。■エヴゲニア・トリアンダフィル、2025年英国幻想文学大賞受賞作「孤独宇宙」掲載。■特別企画、若林踏「本格ミステリ作家クラブ25周年記念トークショー＆サイン会レポート」、 インタビュー 『名探偵プリキュア！』ほか。

