金融イノベーションアワード「JFIA 2026」 池田泉州ホールディングス100％子会社０１銀行さまへの「BaaS byGMOあおぞら」による銀行機能提供がコラボレーションカテゴリを受賞

GMOあおぞらネット銀行株式会社

GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、当社）は、2026年3月2日に開催される金融イノベーションを表彰する「Japan Financial Innovation Award 2026（JFIA 2026：ジェイ・エフ・アイ・エー、以下JFIA 2026）」において、コラボレーションカテゴリを受賞いたしました。JFIAでの受賞は、2020年、2021年、2024年、2025年に続き、5度目の受賞となり、銀行が銀行にサービス・機能をBaaS（Banking as a Service）提供した先進性をご評価いただいたものと考えております。

【JFIA 2026について】https://jfia.tokyo/

「JFIA 2026」は、株式会社FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本 寛）と一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS（本店：東京都千代田区、代表理事：増島 雅和）が、2025年に発表されたプレスリリースの中から金融関連のイノベーション案件を300件超抽出し、先進性・成長性・金融業界変革の可能性といった観点から評価し選定しています。来たる2026年3月2日には、受賞案件の中から、大賞および各カテゴリの優秀賞が発表される予定です。

【JFIA 2026コラボレーションカテゴリ 受賞案件】

2025年7月24日発表 https://gmo-aozora.com/news/2025/20250724-01.html

「BaaS byGMOあおぞら」により銀行が銀行にサービス・機能をBaaS(*1)提供する先進的な取り組みを実現

～開業を決定した池田泉州ホールディングス100％子会社０１銀行さまへBaaS提供～

【JFIA 2026コラボレーションカテゴリ 受賞に関する当社コメント】

株式会社池田泉州ホールディングスの100％子会社である０１銀行株式会社（以下、01Bank）と当社の取り組みは、01Bankの銀行システム構築において、銀行が銀行にサービス・機能をBaaSとして提供する革新的なものです。2018年の事業開始以来、お客さまへ革新的なサービスを提供し続け、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく邁進し続けており、その象徴とも言える当社サービス「BaaS byGMOあおぞら」の取り組みが、このような形でご評価いただけましたことを、大変光栄に思います。

引き続き、エンドユーザーが求める機能やサービスを追求し、銀行システムの側面からサポートするとともに、日本の金融価値最大化にBaaSを通じて貢献し続けてまいります。

(*1)Banking as a Service:金融機関が提供する銀行機能やサービスを、API等を利用して企業が自社サービスに組み込める仕組み

【GMOあおぞらネット銀行株式会社について】

「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」をコーポレートビジョンに掲げ、新しいネット銀行として2018年7月に誕生しました。システム開発を内製化することで、お客さまに寄り添った金融・決済サービスをスピード感をもって提供しています。オンラインでの口座開設申込や、申込から利用開始までのスピード、各種手数料の安さ、利便性の高い資金調達サービス、銀行APIの充実などを理由に、スモール＆スタートアップ企業のお客さまを中心にご利用が急増していることを受け、中長期の戦略として3つの大きな柱「1.スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」、「2.組込型金融サービスNo.1」、「3.テックファーストな銀行No.1」を掲げ、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく、当社一同、新たなシステムの開発や、サービスの提供などに向けて邁進しております。

【参考URL】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/322_1_81b2080c95d496f61b2a40d773f86463.jpg?v=202602130351 ]

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

資本金：241億2,996万円

設立年月日：1994年2月28日

URL：https://gmo-aozora.com/