【ココモーラ】オール電化世帯の新電力利用に関するアンケート調査を実施

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/survey/electricity-all-denka-questionnaire

調査サマリー

・電気代に最も影響が大きいと感じられているのは「暖房（床暖房・エアコン）」で59.7%。

次いで「調理（IH等）」(49.1%)、「給湯（エコキュート）」(47.4%)が続き、

オール電化世帯では生活インフラ全体が電気代に直結している実態がうかがえる。

・電気代を抑えるための工夫としては、「エコキュートの設定見直し」(38.6%)が最多。

続いて「お湯の使い方を工夫」(36.8%)、「夜間の安い時間帯に電気を使用」(31.6%)など、

設備の使い方や時間帯を意識した節約行動が広く行われている。

・新電力会社選びで重視されるのは「基本料金が安い」(49.1%)、「夜間料金が安い」(36.8%)。

また「セット割がある」「ポイントが貯まる」も3割超となっており、

料金の安さに加え、付加価値も選定基準の一つになっていることが分かった。

オール電化世帯の新電力利用に関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_1_9cbf6a2f201287874b1b512b27085726.jpg?v=202602130351 ]

■この1年で「最も高かった月」の電気代はいくらでしたか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_2_e098f665f5a2bafd10bb1ca33779b226.jpg?v=202602130351 ]

■この1年で「最も安かった月」の電気代はいくらでしたか？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_3_048faa1b080812a6c123691143640e5f.jpg?v=202602130351 ]

■現在利用している電力会社はどこですか？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_4_0d9ab32fdb3c0459c87cb30c2a3991b7.jpg?v=202602130351 ]

■電気代に影響が大きいと感じるものは？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_5_4f6135bf948ed2f5fe4dbdb1b15b6b7d.jpg?v=202602130351 ]

■新電力に切り替えて電気代はどう感じましたか？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_6_8a62c6d0c6eb545c8261d4898ee3121e.jpg?v=202602130351 ]

■新電力会社を選ぶときに重視したことは？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_7_07f235c0e41e281e65d1a22119581b77.jpg?v=202602130351 ]

■オール電化で電気代を抑えるために工夫していることは？

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/478_8_7fdaca4b2886d15f0d4ffece5cb7bd6c.jpg?v=202602130351 ]

ココモーラについて

ココモーラは、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

