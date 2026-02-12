深津絵里さんが『ハーパーズ バザー』の表紙に初登場！

株式会社ハースト婦人画報社

女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』（発行：株式会社ハースト婦人画報社 本社：東京都港区 代表取締役：ニコラ・フロケ）は、俳優の深津絵里さんが表紙を飾る4月号を2月19日（木）に発売します。

photograph: Mitsuo Okamoto

「どんなときでも客観性は失わないようにしているつもりです。身に着けることで言うと、まだ10代だった頃、母娘役で共演した樹木希林さんから教えていただいた俳優としての心構えの一つが『衣装はとにかく大事』ということでした」

『ハーパーズ バザー』4月号 深津絵里さん独占インタビューより抜粋ーー

今号のカバーを飾る深津絵里さんは、バレンシアガの最新コレクションを纏った撮り下ろしファッションストーリーに登場。俳優として、ひとりの女性として、自身のワードローブや表現に対する真摯な思いをたっぷりと語っています。

また、相反する要素が共鳴する「デュアリティ（両義性）」をテーマに、2026年春夏のファッション潮流をひも解く特集や、10年後も愛し続けたい名作を一堂に集めた総24ページの「靴＆バッグ」特集を展開。さらに、不透明な時代における対話の可能性をロバート キャンベルさんと考える「分断の時代を乗り越える、調和の力」、作家の西加奈子さんや詩人の伊藤比呂美さんら言葉のプロフェッショナルが、言葉にすることの美しさや救いにとともに、言語化できないものについて考える「言葉が救う、言葉が動かす」など、今の時代を生きる私たちの思考と感性を刺激する充実のコンテンツをお届けします。

よくばりな私たちのデュアリティ

ファッション史において新たなチャプターを迎えた2026年春夏シーズン。今、私たちのスタイルを自由に、そして豊かにしてくれるのは、「デュアリティ（両義性・二面性）」という名の“美しい違和感”です。本特集では、相反する要素が拮抗することで生まれる、新しい美の可能性を多角的にひも解きます 。

分断の時代を乗り越える、調和の力

世界中でDEI（多様性・公平性・包摂性）廃止や反リベラルの潮流が加速し、政治と文化の分断を深刻化させている今、それでも私たちは、誰もが互いの存在を尊重し、安心して生きられる道を探し続けます 。日本文学研究者のロバート キャンベルさんや、時代を力強くけん引するアクティビストたちの言葉を通じ、混迷する時代を生き抜くためのマインドセットを提示します 。

『ハーパーズ バザー』4月号その他のコンテンツ

・この靴とバッグは、未来のアーカイブ

・自分で決める、自分の体

・春の肌、もっと美しく

・言葉が救う、言葉が動かす

・絵画へ帰る──7人の女性たち

・夢を追う物語の隣で描かれる、女性のキャリアと性と

・命がけの就活。家族のために、どこまで壊せるか

・キャリアのスローダウンは本当に敗北なのか?

・悠久の時を語るドロミテの山々

‥‥‥ほか





『ハーパーズ バザー』4月号

【発売日】2026年2月19日(木)

【販売価格】800円（税込）

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP(https://elleshop.jp/web/commodity/000/363900230301/)

『ハーパーズ バザー』について

1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。

社会を動かす女性をもっと美しく-

公式サイト：www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram：@harpersbazaarjapan

公式X：@HarpersBazaarJP 公式Facebook：@HarpersBazaarJapan

公式YouTube：@Harper’s BAZAAR Japan

