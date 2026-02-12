30年ぶりの大相撲パリ公演が開催！　『大相撲パリ公演観戦ツアー』を発売

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾）は、海外企画商品であるBESTツアーにて『大相撲パリ公演観戦ツアー』を2月12日（木）に発売します。

■商品概要

商品名 羽田発 大相撲パリ公演観戦ツアー6日

設定期間 2026年6月11日（木）出発

最少催行人員 ８名

添乗員 羽田出発から羽田帰着まで同行

発売日 2026年2月12日（木）

お申込み WEB・全国の店舗・予約センター

デジタルパンフレット

https://www.nta.co.jp/digipan/kaigai/4200-26-503/#page=2

WEB申し込み → https://www.nta.co.jp/nta_world/?DepartMonth=202606&DepartDay=20260611&Direction=eur&Country=FRA&ZoneMode=AND&Airport=HND&Bits=Conductor&Addon=1(https://www.nta.co.jp/nta_world/?DepartMonth=202606&DepartDay=20260611&Direction=eur&Country=FRA&ZoneMode=AND&Airport=HND&Bits=Conductor&Addon=1)

■ツアーのポイント

・２日目は会場のバックヤードツアーを実施

・パリ公演公式ファンブックパンフレット（お1人様/１冊）をお渡しします

・パリ公演２日間の観戦チケット付き

日本相撲協会が設立100周年を迎える本年、1995年以来、30年ぶりとなる大相撲パリ公演が実現します。

当社はこの歴史的な節目を盛り上げるべく、大相撲パリ公演観戦チケット付きの旅行商品を造成しました。本ツアーにご参加の方に特別なプログラムや特典をご用意しております。

私たちはこれからも、旅を通じて特別な体験をお届けして参ります。