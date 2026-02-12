《BS10プレミアムで独占初＆無料放送！》プレミアムライブ：斉藤由貴スペシャル

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、ドラマ・映画・舞台と多方面で活躍を続け、昨年歌手デビュー40周年を迎えた斉藤由貴のプレミアムライブを放送します！

イチオシは「斉藤由貴Ｘｍａｓｌｉｖｅ 2025～40ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ～」。クリスマスシーズンを華やかに飾る恒例のクリスマスライブをビルボードライブで開催。その中から、ビルボード大阪での公演を独占初放送でお届けします！「夢の中へ」や「悲しみよこんにちは」、「卒業」など、歌手デビュー40周年の締めくくりに相応しい彼女のヒット曲がたっぷり詰まったセットリストは必見です！

さらに、1990年1月28日東京厚生年金会館で行ったコンサート「斉藤由貴コンサート ＯＮＥ ＴＷＯ」も無料放送いたします！インタビュー映像も含めてお届けしますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vGlYQ61up4w ]

《独占＆無料放送！》 プレミアムライブ：斉藤由貴スペシャル

【放送日時】 2/15（日）夕方4：30～よる8：00（全2作品）

斉藤由貴が2025年12月12日ビルボードライブ大阪で行ったコンサートを放送。

『斉藤由貴Ｘｍａｓｌｉｖｅ 2025～40ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ～』2月15日(日)よる6：00

歌手デビュー40周年を迎えた斉藤由貴が、クリスマスシーズンに恒例のビルボードライブ・ツアーを開催。2025年2月には武部聡志がプロデュースしたセルフ・カバー・アルバム第2弾『水響曲 第二楽章』をリリース。36年ぶりの全国ホールツアーも全公演完売した。その変わらぬ透明感と深みを増した歌声で届ける、プレミアムなアニバーサリー・ショー。

斉藤由貴が1990年1月28日東京厚生年金会館で行ったコンサートを放送。

【無料】 『斉藤由貴コンサート ＯＮＥ ＴＷＯ』2月13日(金)午前10：00／2月15日（日）夕方4：30

1990年1月28日に東京厚生年金会館で収録されたコンサートを、インタビュー映像も含めて放送。