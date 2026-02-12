JCBカードがアークスアプリの事前チャージで利用可能に

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、株式会社アークス（本社：札幌市中央区、代表取締役会長・CEO：横山 清、以下：アークスグループ)が運営する食品スーパーマーケット（※一部店舗を除く）で利用可能となる、アークスアプリ内のプリペイド機能の事前チャージにおいてJCBカードの取り扱いを開始することをお知らせします。

また、JCBカードの取り扱い開始を記念して、JCBカードで事前チャージされたお客様(先着10,000名様)を対象としたキャンペーンを予定しています。詳細はアークスグループの告知をご確認ください。

導入背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1339_1_61d1c0d68a538fed29b3ea04b40fd71d.jpg?v=202602130351 ]

従来アークスアプリ内のプリペイド機能の事前チャージ方法は、店頭の専用チャージ機での入金か、アプリ内でためたポイントをチャージする方法のみでしたが、キャッシュレス浸透による、お客様の要望の高まりを受け、JCBカードの取り扱いについて合意に至りました。

★「アークスアプリ」について

https://www.arcs-g.co.jp/arcsapp/index.html

★JCBカードでのチャージのご利用方法、キャンペーンページ

https://www.arcs-g.co.jp/recommend/detail/2026021031.html(https://www.arcs-g.co.jp/recommend/detail/2026021031.html)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1339-b91d657d28b1c1a2ca2c220ac4a0e309.pdf