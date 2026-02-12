ファミリーマート、大丸有の企業連合と連携　 「ALLYの輪」を広げるトークイベントに登壇　コンビニから変える職場の多様性

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、三菱地所株式会社、農林中央金庫、株式会社日本経済新聞社、株式会社日経BP等で構成される「大丸有SDGs ACT5実行委員会」および、出光興産株式会社、三菱マテリアル株式会社が主催するD&I発信イベント「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、大丸有（大手町・丸の内・有楽町）エリアを起点にSDGs活動を推進するプロジェクト「大丸有SDGs ACT5」の重点テーマの一つ、「ACT4（ダイバーシティ＆インクルージョン）」のアクションとして開催されます。ACT4では、LGBTQ＋や障害者雇用等をテーマにした企業担当者向け交流セミナーや、誰もが楽しみながら多様性への理解を深めるイベント「E&Jフェス」など、誰もが自分らしく過ごせる社会の実現に向けた啓発活動を継続的に展開しています。その中で、企業ごとの努力だけではアライの裾野を継続的に広げ、活動を継続していくには限界があるという課題を受け、大丸有エリアの複数企業が連携し、企業の垣根を越えたアライ交流イベントが開催されることになりました。

当社は、2026年2月26日（木）に開催される「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会～企業の垣根を越えて、ひろがるアライの輪～」のトークイベントにて、ALLY（アライ）※活動を推進する企業の立場から具体的な取り組み事例を紹介します。

※ALLY（ アライ）：「同盟」や「味方」などを意味する英語「ally」が語源で、自分自身が当事者であるかどうかによらず、積極的にLGBTQを理解し、サポートする人を指します。

■ダイバーシティミッション「like Family」のもと、多様性をちからに

ファミリーマートは「like Family 多様性をちからに。誰もが活き活きかがやく未来へ。」をミッションに掲げ、D&Iを経営の重要課題として推進しています。LGBTQに関しては「正しい知識と理解醸成」および「安全・安心な場作り」を主軸に、同性パートナーによる加盟申し込みの受付や、同性婚の法制化への賛同など、多様な性への理解促進とすべての人が活躍できる環境づくりに取り組んでいます。引き続き、LGBTQはもとより、あらゆる多様性を受容し、それを新たな価値創出へと繋げるダイバーシティ活動をより一層加速させてまいります。

【イベント実施概要】

「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会～企業の垣根を越えて、ひろがるアライの輪～」

日 時：2026年2月26日（木）18:00～20:00（17:30開場）

＜予定＞18:00～19:00 トークイベント

19:00～20:00 企業交流会

場 所：出光興産株式会社

（東京都千代田区大手町一丁目2番地1号 Otemachi One タワー）

※トークイベントのみオンライン配信あり

【担当者のコメント】

大丸有SDGs ACT5実行委員会

「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会」の趣旨にご賛同いただけたことを大変うれしく思います。企業の垣根を越え、アライとしての想いや実践を気軽に共有できるこの場が、誰もが働きやすい職場づくりへ一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。登壇者の皆さまのリアルな声や、参加者同士の交流を通じて、共にアライの輪を広げていけることを楽しみにしています。

株式会社ファミリーマート

志を同じくする企業の皆様とご一緒できることを心より嬉しく思います。 ファミリーマートでは「like Family 多様性をちからに。誰もが活き活きかがやく未来へ。」というミッションを掲げ、多様性を尊重する職場づくりに努めていますが、一社だけの力でできることには限りがあります。今回の「アライ交流会」のように、企業の垣根を越えて直接対話し、学び合える機会は非常に貴重だと感じています。当事者の方々の本音に真摯に耳を傾けながら、皆様と一緒にALLYの輪を広げていけることを楽しみにしています。

＜ご参考＞

・すべての人が自分らしく活躍できる社会をめざしファミリーマートができること

https://www.family.co.jp/sustainability/with-sustainability/202406ws.html

・大丸有SDGs ACT5実行委員会プレスリリース

https://www.mec.co.jp/event_campaign/mec260212_act5/mec260212_act5.pdf

