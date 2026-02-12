【ホテルニューグランド】最新型シュミレーター『Trackman4』のゴルフ体験付き宿泊プラン「横浜で織りなすLuxury Golf Stay」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、会員制ゴルフクラブ「HANZ GOLF CLUB」で、天候や時間を気にせず手ぶらで心地よくインドアゴルフをご満喫いただける最新型シミュレーター『Trackman 4』を使用したラグジュアリーなゴルフ体験付き特別宿泊プラン「横浜で織りなすLuxury Golf Stay」を販売します。

最新型シュミレーター『Trackman4』のゴルフ体験付き宿泊プラン「横浜で織りなすLuxury Golf Stay」

世界トップ100ティーチングプロに選出された和田 泰朗マスタープロによるマンツーマンレッスンを受けていただき、レッスン後は個室ラウンジにて、フリーフローのお飲み物とともに思い思いのプレーを60分間お楽しみいただけます。体験コースは、世界の名門コースを含む約300コースからお選びいただき、鮮明な映像と正確なデータ解析で、まるで実際のフェアウェイに立っているかのような臨場感あるゴルフ体験を叶えます。また、夕食のオプションとして、夜景を眺めながら洗練されたフランス料理のディナーをご用意しました。ホテルから徒歩約2分の“極上のゴルフ時間”付き宿泊プランで、リフレッシュできる休日をお過ごしください。

宿泊料金 1名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \52,000～（税金・サービス料込）

2名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \34,000～（税金・サービス料込）

3名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \31,400～（税金・サービス料込）

※お1人様\20,000（税サ込）にて、

タワー館5階ル・ノルマンディのフランス料理フルコースディナー付きに変更可

ご予約 https://www.hotel-newgrand.co.jp/pickup/stay.html

お問合せ 宿泊予約 045-681-1841（代） 9：00～19：00

詳細

■ご滞在は、タワー館グランドクラブフロア ツインのお部屋をご用意します。

タワー館グランドクラブフロア ツイン

■チェックイン 14：00／チェックアウト 11：00

■ご朝食は、以下よりお選びいただけます。

タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）／本館5階たん熊（和食）／ルームサービス（洋食）

■特典として、ラウンド中の栄養補給も可能な「S.Weilコーヒービーンズチョコレート」を、

おひとり様につき1つプレゼント。

会員制ゴルフクラブ「HANZ GOLF CLUB山下公園」

プライベート感のある空間でインドアラウンドをお楽しみいただけます。ゆっくりとくつろげるラウンジもご用意しました。全ての打席に世界最高峰のゴルフ解析機器「TrackMan 4」を完備、弾道・クラブ軌道・スピン量・打ち出し角度・キャリー距離など40項目以上のデータを0.1秒単位の高精度でリアルタイム計測、プロ選手が信頼を寄せるこの解析力でご自身のスイングが「感覚」から「確信」へと進化します。ゴルフをもっと科学的に、もっと楽しく初心者から上級者まで、最短距離で上達するための環境をご提供します。

～専属インストラクターが担当する高品質なレッスンが受けられます～

マスタープロ 和田 泰朗 氏

USGTF LEVEL IV

世界ゴルフ教師連盟トップ100

ティーチングプロ、PXG契約プロ

スポーツ医学、ゴルフトレーニング研修室での専攻課程を修了し、ゴルフのみでなく様々な競技の動作解析、運動生理学を学ぶ。ゴルフに必要な体の動きに着目したレッスンメソッドであるため、色々なレッスンに通ったが治らなかった方でも効果を導く力があります。現在は、生徒様の課題に向き合えるマンツーマンレッスンを中心とした活動を続けており、ビギナーからプロまで多くのゴルファーの症例に出会い、所持カルテ数は2021年までに3万を超えています。2018年、2019年と世界ゴルフ教師連盟（World Golf Teachers Federation）世界トップ100ティーチングプロに選出。アマチュアゴルファーへのレッスン、プロを目指すゴルファーへのコーチング、ミニツアー「Thanks Women’s Golf Tour」主催活動やテレビ東京系列、ゴルフネットワーク等のテレビ解説者としても活躍。週刊パーゴルフ、週刊ゴルフダイジェスト、アルバトロスビュー、ゴルフトゥデイ、GOLFNET TV他メディア活動。

2012年JGTOツアープロを輩出。

2013年USGTF LEVEL IVライセンス取得。

（日本人では2人目）

2014年JLPGAツアープロ（笹原優美）を輩出。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



