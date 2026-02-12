【ネスタリゾート神戸】仲間と挑む戦略的チームバトル『ブラスター・バトルフィールド』が新エリア「SUNRISE ROAD」に 2月14日（土）グランドオープン！

株式会社ネスタリゾート神戸

株式会社ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市、代表取締役社長：田中 淳）は、従来の人気アクティビティ「ガンバトル・ザ・リアル」を大幅リニューアルし、安全性と戦略性を高めた新アクティビティ「ブラスター・バトルフィールド」を2026年2月14日（土）に稼働開始します。

舞台は、アメリカのルート66をモチーフにした新エリア「SUNRISE ROAD（サンライズ・ロード）」。「ブラスター・バトルフィールド」は2026年7月の開業10周年に向けたブランドコンセプト「ARCビジョン」を体現する、同エリアのアクティビティ第一弾です。

■ リニューアルの背景と主な変更点

新アクティビティ「ブラスター・バトルフィールド」では、お互いに相手チームの旗を狙って戦うフラッグバトル形式を新たに採用し、また対戦チーム数を基本3チーム対抗に設定。さらに、フィールド全面の人工芝生化とナーフ社製ブラスタートイの採用により、安全性の向上と装備の簡略化を両立し、誰もが参加しやすい遊びやすさを実現しました。

■「ブラスター・バトルフィールド」の楽しみ方

- 没入感と安全性の両立：全面人工芝化やフラッグバトル、ナーフ社製ブラスタートイの採用により、エキサイティングな体験に安全性と遊びやすさを融合。ARCビジョンの＜冒険＞に沿って、より多くの世代が、安心して楽しめるアクティビティへと進化しました。- 幅広い世代への対応：やわらかい人工芝とスポンジ製のダーツを放つナーフ社製ブラスタートイの採用により、7歳のお子様から大人まで一緒に安心して楽しめる「遊びやすさ」を実現しました。- 体験機会の拡大：最大3チームでの同時プレイが可能なルール設計の改良で、より多くのゲストが待ち時間を抑えて体験できるバトルフィールドに生まれ変わりました。

仲間と協力して勝利を掴み取る、スリル満点のチーム対抗バトルです。

最大3チーム対抗フラッグバトル: 各チーム3～15名（最大計45名）に分かれて対戦。制限時間終了時に自チームの旗を上げているチームが勝利となります 。参加人数に応じて、3チーム対抗戦や2チーム対抗戦、少人数での生き残りバトルなどに対応。没入感満載の対戦ルールで実施します。

【基本概要と体験条件】

場所：新エリア「SUNRISE ROAD（サンライズ・ロード）」 P2バス停付近

体験条件：7歳以上（身長制限なし）

体験時間：約45分

利用形態：1Dayパス対象／整理券制（1時間ごとに配布）

服装：指定なし（スカート可、ゲスト了承の上）

※安全上、サンダルやヒールのある靴、7cm以上の厚底靴などは利用不可

装備：お子様／ヘルメット・ゴーグル・ショルダーポーチ

大 人／ゴーグル・ウエストポーチ

※お子様・大人とも貸出し、没入感を高めます

■＜共創＞ハズブロ社とのスポンサー契約の締結合意

ネスタリゾート神戸が推進するARCビジョン※に掲げる＜共創＞（Co-Creation）の取り組みの一環として、世界的ブラスタートイブランド「ナーフ」を展開するハズブロ社と、2026年2月14日付でスポンサー契約を締結することに合意しました。このパートナーシップにより、高品質なブラスタートイを導入し、世界基準の遊びをネスタリゾート神戸という日本の大自然の中で提供することが可能となりました。

■新エリア「SUNRISE ROAD」について

「SUNRISE ROAD」は、東エリア約2万平方メートル の開発エリアに誕生した、ネスタリゾート神戸の新たな冒険の舞台です。アメリカのルート66のロードトリップの高揚感をテーマに、訪れるたびに新たな発見がある「冒険」の拠点を形成します。

2月14日の本アクティビティを皮切りに、3月17日には「ライジング・バギー」「キャンディー・カート」、4月17日には「ライジング・バギー Level S」が順次登場。

各アクティビティはルート66のロードトリップという共通の世界観で連携し、エリア全体がひとつの「冒険」の拠点を形成します。

【株式会社ネスタリゾート神戸】

ネスタリゾート神戸は、兵庫県三木市に位置する大自然の冒険テーマパークとして、2016年に開業。甲子園球場約60個分（約230万平方メートル ）の広大な敷地に、多様なアクティビティ、リゾートホテル、グランピング、レストラン、天然温泉などを備えた統合型テーマパーク施設を展開しています。「遊ぶ・泊まる・味わう・癒す」のすべてを一つの場所で体験できる施設として、幅広い世代のゲストの心に残る非日常のひとときをご提供しています。



※ネスタリゾート神戸は2026年7月の開業10周年にあたり、《冒険｜Adventure》《再生・循環｜Regeneration》《共創｜Co-Creation》を掲げる新ブランドコンセプト「ARC（アーク）ビジョン」のもと、新エリアの大規模開発や人・地域・企業との共創による新たな価値創造を推進してまいります。