春節前で賑わうシンガポールで「愛媛やわたはまフードフェア in シンガポール2026」 がスタート！ 八幡浜市の大城市長が華々しく開会宣言！ 先着30名に特産品の温州みかん・伊予柑・ポンカンを贈呈

株式会社TREASURY

八幡浜市 × 株式会社TREASURY-Great Sign(R)

株式会社TREASURY（東京都千代田区、代表取締役社長：山下 誠路 以下:当社）は、八幡浜市役所（愛媛県八幡浜市、市長：大城 一郎氏）と連携しシンガポールの大型ショッピングセンター”MUJIプラザシンガプーラ店 Community Market”で開催の「愛媛やわたはまフードフェア in シンガポール2026：2026年2月7日(土)～2026年3月6日(金)」において出品商品募集に手を挙げた生産家の方々のお品物を取りまとめ、現地販売に向けての輸出代行サポート業務と出店者様に弊社 電子契約「Great Sign」と5大国際カードブランドで決済が可能なクレジットカード決済システム「Great Sign Payment」をご利用ご活用いただいています。

愛媛やわたはまフードフェア in シンガポール2026

本フェアは、八幡浜市の優れた産品の海外販路開拓への足掛かりとするため市が商品の輸送費、保管費、通関手続き費用や販売促進活動にかかる費用などを負担し、当社に業務委託いただき実現する運びとなりました。

【参加条件】八幡浜市に住所を有する個人事業主又は事業所を有する法人等

【参加費用】無料 ※試食・試飲用商品の提供、国内指定場所への商品の送料はご負担いただきます。

出品商品募集チラシ出品商品募集チラシ：愛媛やわたはまフードフェアinシンガポール2026

【募集商品】

シンガポールに輸出が可能な農林水産物及び加工品（柑橘加工品、水産加工品、調味料、菓子類、酒類 等）

*常温・冷蔵・冷凍いずれも可

*賞味期限が3か月以上のもの

これより短い場合は要相談

*エントリー数に制限はありません。

*ジェトロHP で輸入規制を確認してください。

*豚肉や畜肉エキス、部分水素添加油脂などを含む食品は輸出できない場合があります。

*応募の際に、商品リスト（Excel）の提出（商品規格書があればあわせて提出）が必要です。

*原材料および混率を確認し、取扱可否をお戻しします。

「Great Sign」について

「Great Sign」は、オンラインで簡単に契約を締結できるクラウド型電子契約サービスです。これまで紙と印鑑で行っていた煩雑な契約および管理に付随する業務をオンライン上の管理画面を介して行うことができ、契約に伴うコスト、対応時間、契約書の保管スペースの削減や導入事業者の業務の効率化が可能です。また電子契約の締結や請求書の送信確認と同時に5大国際カードブランド（Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club）全てに対応したクレジットカード決済も可能です。電子署名法、電子帳簿保存法、e-文書法の関連法案に準拠しており、法務省が指定する商業登記に利用可能な電子署名サービスにも指定されています。国税庁公認の第三者機関「JIIMA」の認証制度やグレーゾーン解消制度の回答も取得しています。

（参考プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000091755.html）

（参考プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000091755.html）

（参考プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000091755.html）

「Great Sign Payment」について

「Great Sign Payment」は、株式会社ジェーシービー（東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：浜川 一郎）、株式会社クレディセゾン（東証一部 8253、東京都豊島区、代表取締役 兼 社長執行役員COO：水野 克己）、決済事業を手がける株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（東京都渋谷区、代表取締役社長共同COO 兼 執行役員SEVP：篠 寛）の協力のもと提供する決済システムです。

電子契約サービス「Great Sign」利用時に付随して発生する請求フロー（請求書発行、入金管理）の効率化を目指し、契約書の送信時に支払額や請求時期などの決済情報を追加するだけで、オンライン上で請求業務が完結する機能です。請求業務の簡略化による取引のスピード化はもちろん、クレジットカード会社で売掛金の代金回収を行うため、未回収リスクも回避できます。都度決済だけでなく、定期決済にも対応しているため、毎月の請求業務も自動化することができます。

株式会社TREASURYについて

税務・法務に関連するITシステムコンサルティングを通じて、全国の士業事務所との連携により電子契約サービス「Great Sign」および電子本人確認サービス「Great eKYC」の導入拡大を進めています。Tech事業、不動産業界に特化したDXコンサルティング事業、SE人材の紹介・派遣業等の事業をグローバルかつ多角的に展開し、今後はさらにAI開発、データセンター事業、NFT ・ブロックチェーン開発、セキュリティコンサル、脆弱性診断などの分野にも取り組んでまいります。

また、国際サッカー連盟公認「FIFAフットボールエージェント」による事業も展開していきます。

https://treasury.jp/

会社概要

商号 ： 株式会社TREASURY

本社所在地： 東京都千代田区永田町2-4-11 FRIEND BUILDING 2階

代表者 ： 代表取締役社長 山下 誠路

設立 ： 1996年8月

資本金 ： 4億6,400万円

事業内容 ： システム開発販売事業・不動産事業・人材事業・保険事業・古物事業

URL ： https://treasury.jp/

【 本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先 】

株式会社TREASURY

担当：マーケティング部 北川（キタガワ）

n.kitagawa@treasury.jpsury.jp/(https://treasury.jp/)