マリオット・インターナショナル、「Good Travel with Marriott Bonvoy」をアジア太平洋地域（中国を除く）約80軒のホテルおよびリゾートに拡大

マリオット・インターナショナルJW Marriott Khao Lak Resort & Spa｜ニッパヤシ植樹体験イメージ

マリオット・インターナショナル アジア太平洋地域（中国を除く）は、地域とのつながりをより深く感じていただく体験型プログラム 「Good Travel with Marriott Bonvoy(TM)(https://www.marriott.com/en-us/offers/packages/good-travel)」 において、新たに強化されたゲスト体験のラインアップを発表しました。

日本では、国内5軒のホテルにて、合計6つの体験プログラムを展開しています。

- W大阪- ザ・リッツ・カールトン福岡- JWマリオット・ホテル奈良- シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル- シェラトングランドホテル広島

アジア太平洋地域（中国を除く）12市場・約80のホテルとリゾートで、約100におよぶ体験を展開する本プログラムでは、旅先の文化や自然、地域社会と向き合いながら、“意味ある旅”を楽しむ機会を提供します。ゲストは、訪れる土地や人々とのつながりを深め、より豊かな旅の時間を過ごすことができます。

「Good Travel with Marriott Bonvoy(TM)」は、「コミュニティ」と「環境」という2つの柱を軸に構成されています。各地域で大切にされている価値や背景に触れながら、ゲスト自身がどのように関わることができるのかを知る、学びと発見に満ちた体験を用意しています。多彩で充実したラインアップにより、本プログラムは、地域文化への理解を深め、地域社会や自然環境に前向きな貢献をしたいと考える旅行者にとって、信頼できるプラットフォームとなっています。

また「Good Travel with Marriott Bonvoy(TM)」の各体験は、地域の文化や自然環境に寄り添いながら、ゲストが実際に参加し、体感できるよう丁寧に設計されています。実践的で没入感のあるアクティビティを通じて、旅先との心の距離を縮め、訪れた土地にポジティブな影響をもたらすきっかけを提供します。これらの特別な体験は宿泊者限定で提供され、詳細はGood Travel with Marriott Bonvoy(TM)(https://www.marriott.com/en-us/offers/packages/good-travel)にてご確認いただけます。

アジア太平洋地域（中国を除く）における体験例（一部）

モルディブ

Sheraton Full Moon Maldives Resort & Spa(https://www.marriott.com/ja/hotels/mlesi-sheraton-maldives-full-moon-resort-and-spa/overview/)｜サンゴを育て、未来へつなぐ体験

専属の海洋生物学者とともに、サンゴ再生プロジェクトに参加。小さなサンゴの断片をフレームに植え付け、ラグーンに設置することで新たなサンゴ礁の成長を促します。成長の様子はオンラインで定期的に共有され、年2回の写真アップデートも提供します。本プロジェクトは、バア環礁の地元住民によるフレーム制作を通じ、地域の雇用創出にもつながっています。

日本

W 大阪(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/)｜大阪ならではの文化に触れる体験

「天下の台所」として知られる大阪の魅力を、歴史・建築・食文化の視点から紐解く体験です。徒歩またはサイクリングで、大阪城周辺から空堀商店街などのローカルスポットを巡ります。地元の海藻商を訪れ、日常に根付いたサステナブルな食材活用を学ぶほか、地域のカフェかつお節削りを体験。日本の食文化に息づく “無駄にしない知恵” を体感できます。

韓国

JWマリオット済州リゾート＆スパ(https://www.marriott.com/en-us/hotels/cjuju-jw-marriott-jeju-resort-and-spa/overview/)｜済州島の海女文化を体感

済州島の象徴である海女の呼吸法を取り入れた瞑想体験や、地元食材を使った料理教室を通じて、自然と共に生きてきた島の暮らしや食文化への理解を深めます。

タイ

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa(https://www.marriott.com/ja/hotels/hktkl-jw-marriott-khao-lak-resort-and-spa/overview/)｜ニッパヤシ植樹＆水牛とふれあう体験

マングローブ地域での自然保全クラスを通じ、ニッパヤシの生態や伝統的な活用方法を学びながら植樹活動に参加。最後は水牛の水浴び体験で、タイの伝統的な暮らしを体感します。

Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok(https://www.marriott.com/ja/hotels/bkklc-sheraton-grande-sukhumvit-a-luxury-collection-hotel-bangkok/overview/)｜米の知恵を学ぶ体験

残りご飯を活用した保存食や伝統菓子作りを通じて、タイに受け継がれてきた“食を無駄にしない”知恵を学びます。

インドネシア

Sthala, a Tribute Portfolio Hotel, Ubud Bali(https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpstp-sthala-a-tribute-portfolio-hotel-ubud-bali/overview/)｜バリの暮らしを体験

地元の家を訪れ、祈りや日々の習慣を通じて、自然・人・精神の調和を大切にするバリの哲学に触れます。

Four Points by Sheraton Bali Kuta(https://www.marriott.com/ja/hotels/dpskf-four-points-bali-kuta/overview/)｜ワヤン・エンタル体験

ヤシの葉から作られる伝統人形「ワヤン・エンタル」の制作とミニパフォーマンスを体験。

ベトナム

Renaissance Riverside Hotel Saigon(https://www.marriott.com/ja/hotels/sgnbr-renaissance-riverside-hotel-saigon/overview/)｜石けんを通じて笑顔を届ける体験

使用済みの石けんを、シンプルかつ衛生的な方法で新しい石けんへと生まれ変わらせる、参加型のリサイクルワークショップです。ゲストは、自身で作った石けんを持ち帰ることができるほか、日常生活の中で実践できるサステナブルな工夫についても学ぶことができます。本プログラムの収益はすべて、口唇裂・口蓋裂などの治療支援を行う「オペレーション・スマイル」へ寄付され、ベトナムの子どもたちに笑顔と希望を届ける取り組みを支えています。

マレーシア

W Kuala Lumpur(https://www.marriott.com/ja/hotels/kulwh-w-kuala-lumpur/overview/)｜きのこを一から育てる体験

ホテル内レストラン「Flock」のエグゼクティブ・シェフとともに、きのこやハーブをサステナブルに育てる体験型プログラムです。W Shroom Labにて、栽培の基礎やきのこの成長過程を間近で学び、その後、自ら収穫した食材を使ってシグネチャーディッシュの調理に参加します。より深く学びたい方は、ホテル外の水耕栽培ファームを訪れ、マイクロハーブや希少なサラダリーフの栽培工程を見学することも可能です。

インド

Courtyard by Marriott Bhopal(https://www.marriott.com/en-us/hotels/bhocy-courtyard-bhopal/overview/)｜伝統的なワルリー画を学ぶ体験

インドの先住民族に受け継がれてきた伝統美術「ワルリー画」を学ぶ、ガイド付きのペインティング体験です。ホテル内の穏やかな自然環境の中で、地元アーティストによる語りや実践を通じて、その歴史的背景や象徴性、自然や共同体との深い結びつきについて理解を深めます。完成した作品は持ち帰ることができ、インドの部族文化への理解を育むと同時に、地元の職人やアーティストの継続的な収入機会の創出にも貢献します。

フィジー

Fiji Marriott Resort Momi Bay(https://www.marriott.com/ja/hotels/nanmc-fiji-marriott-resort-momi-bay/overview/)｜マングローブ植樹体験

世代を超えてフィジーの沿岸コミュニティを支えてきたマングローブ林は、食料や住居資材の供給源であると同時に、サンゴ礁やラグーンの生態系を守る重要な存在です。専属の海洋生物学者の指導のもと、ゲストは植樹活動に参加しながら、沿岸生態系の再生と保全に貢献します。あわせて、マングローブが地域社会にもたらす文化的・経済的価値について学びます。

オーストラリア

Sydney Harbour Marriott(https://www.marriott.com/ja/hotels/sydmc-sydney-harbour-marriott-hotel-at-circular-quay/overview/)｜カヤックで巡るシドニー体験

専属ガイドとともにカヤックでシドニー湾を巡り、街の歴史や象徴的なランドマーク、豊かな自然環境について学ぶプライベートツアーです。海洋生態系や保全活動について理解を深めながら、航路上では海上清掃にも参加し、湾の環境保全に直接貢献することができます。

フィリピン

Sheraton Cebu Mactan Resort(https://www.marriott.com/ja/hotels/cebsi-sheraton-cebu-mactan-resort/overview/)｜サンゴの世界を学ぶ体験

多くの漁業従事者がサンゴ礁に依存するフィリピンにおいて、海洋生態系は重要な役割を果たしています。本体験では、地域で行われている保全活動について学びながら、教育的要素を取り入れたサンゴ植え付けに参加。海の環境への理解を深めるとともに、自然保護に貢献する機会を提供します。

シンガポール

JW Marriott Singapore South Beach(https://www.marriott.com/ja/hotels/sinjw-jw-marriott-hotel-singapore-south-beach/overview/)｜食材を大切にする、フルーツジャム作り体験

ホテルのキッチンで発生するフルーツの端材を活用し、ミックスフルーツジャムを作る体験型プログラムです。ホテルの料理チーム指導のもと、家庭でも実践できる食品ロス削減の工夫や、サステナブルな取り組みについて学びます。完成したジャムは小瓶に詰められ、チェックアウト時にゲストへお渡しします。食材に新たな命を吹き込んだ思い出として持ち帰ることができます。

