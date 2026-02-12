2026年3歳ダート三冠戦線の開幕を告げる一戦！羽田盃への切符をかけた前哨戦「雲取賞（JpnIII）」を実施！！「ウマきゅん」には野球解説者の吉井理人さん、俳優の山崎樹範さんが登場！！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、大井競馬第17回開催（2/16～2/20）にて、3歳ダート三冠競走の第一関門「羽田盃（Jpn I）」の前哨戦「雲取賞（JpnIII）」を実施。また、TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」では、多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、オリジナルポスターが当たるXキャンペーンや南関東のトップジョッキーたちがその腕を競うゴールデンステッキ賞など、場内でもオンラインでもお楽しみいただけるイベントを実施します。

3歳ダート三冠競走初戦羽田盃の前哨戦「雲取賞（JpnIII）」を実施！！

2月18日（水）には、「雲取賞（JpnIII）」を実施。ダート体系の変更により3歳ダート三冠競走の第一関門「羽田盃」の前哨戦として3年前にダートグレード競走（JpnIII）に昇格しました。スピードはもちろんタフなスタミナも要求される「羽田盃」と同じ大井1,800mという条件のなか、その出走権をかけ地方と中央の精鋭たちが激突する今年の3歳ダート戦線の行方を占う注目の一戦です。2026年の3歳ダート三冠の“頂”を目指す熱き戦いの幕が切って落とされます。

＊レース情報はこちら

雲取賞（JpnIII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-02-18/

TCK 公式 YouTube ライブ番組「ウマきゅん」は2部構成でお届け！2/18（水）には野球解説者の吉井理人さん、2/20（金）には俳優の山崎樹範さんが出演！

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、第1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

2月18日（水）には、野球解説者の吉井理人さんが登場！JRAの馬主としての経験も持つ吉井さんですが、馬主を人生の目標の一つとしていたほどの“競馬好き”。2026年、新年最初のブログ投稿も競馬にまつわる内容でした。吉井さんの相馬眼による鋭い分析と、競馬愛溢れる予想に注目です。

2月20日（金）には、俳優の山崎樹範さんが登場！過去には“小劇場界の万馬券”との異名で呼ばれた山崎さん。ご自身のブログで、競馬場の近くに引っ越したいと発信するほど競馬が好きな一面も。大井競馬場でも万馬券を掴み取ることができるのか。山崎さんの予想に注目です！

そのほか、2月16日（月）には演歌歌手の真田ナオキさん、2月17日（火）にはお笑い芸人の「ザ・たっち」さん、2月19日（木）にはお笑い芸人「トレンディエンジェル」の斎藤司さんが出演！さまざまな分野で活躍する豪華メンバーが連日お届けする「ウマきゅん」をどうぞご覧ください！

山崎樹範さん

吉井理人さん

(C)Shunsuke Mizukami

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第17回開催概要＞

実施日：第17回開催中は毎日実施

時間 ：2月16日～20日 10時25分～13時50分、13時55分～17時25分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

池田エライザさんのオリジナルポスターが当たるXキャンペーン！

2月18日（水）雲取賞（JpnIII）の実施を記念して、2025年度TCKイメージキャラクターの池田エライザさん、のオリジナルポスターを抽選で10名様にプレゼントするXキャンペーンを実施します。

TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！たくさんのご応募、お待ちしております！

※画像はイメージです。

応募期間： 2月12日（木）～2月18日（水）23時59分

応募方法：１.TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

キャンペーン投稿はこちら

https://x.com/tck_keiba/status/2021819437633220746?s=20

賞品 ：雲取賞告知用レースポスター 10名様

※当選はお一人様1枚となります。

※複数ポストの場合も1回のカウントとなります。

※ポスター本体にシリアルコードを印字いたします。転売目的でのご応募はお止めください。

ゴールデンステッキ賞

2月19日（木）、ゴールデンステッキ賞の表彰式を実施します。ゴールデンステッキ賞は、昨年の大井競馬及び南関東4競馬で成績上位20位以内の騎手のみが騎乗できる競走で、当日の大井競馬第11レースに実施します。南関東の腕自慢たちが繰り広げる熱戦にぜひご注目ください。

※昨年の様子

【表彰式概要】

実施日：2月19日（木）

時間 ：16時45分頃～（第11レース終了後）

場所 ：賞典台

※雨天・荒天時には中止する場合がございます。

★その他の第16回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/