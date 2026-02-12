【サロン専売】発売2ヶ月で15,000本完売。プロスタイリスト×プロマーケター共同開発のヘアケアブランド『HATU（ハトゥ）』、シャンプー＆トリートメント【本品無料提供】キャンペーン開始。

株式会社パワフルズ

株式会社パワフルズ（本社：京都府京都市伏見区竹田西段川原町126 代表：福山三紀夫）は、サロン専売ブランド【HATU（ハトゥ）】の取り扱いを開始。サロンさま、ディーラーさま限定で【本商品無料提供】を行うキャンペーンを実施します。

●HATU（ハトゥ）はプロスタイリスト×プロマーケター

共同開発のヘアケアブランドです。

容器から手のひらに出した瞬間に理解（わか）る。これまでにないテクスチャから生まれるとてつもない泡による中毒性のある使用感。そして満足度を生み出すケタ違いの仕上がりを実現。

HATUはサロン専売のプロフェッショナル用ヘアケアブランドです。このたび第1弾としてリリースしたシャンプー＆トリートメントは、多くのプロスタイリストの悩みや要望を聞き、それらを解決すべく徹底的にこだわって研究・開発されました。

それだけでなく、プロマーケターも開発に参加。市場のニーズを分析してエンドユーザーが求めるものを抽出し、製品へフィードバック。製品としての『結果を出す』、そして圧倒的に『売りやすい』製品としてこのたび完成を迎え、弊社株式会社パワフルズが取り扱いを開始。サロン専売商品として販売しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_dXKblfF8m8 ]

【サロン経営を応援】エンドユーザーさまへの

「売りやすさ」が詰まったシャンプー＆トリートメント。

これまでサロンさまで販売されるメーカー製品には、スタイリストさまとしてもなかなか勧めづらいものもありました。それはエンドユーザーさまが“買う理由”となる圧倒的な「個性」が希薄だったからではないでしょうか。スタイリストさまが“納得して言葉にできる”他との違いが無くては、購買にも継続にもつながりません。

HATUは製品としての性能はもちろん、エンドユーザーさまへの「売りやすさ」まであらゆる面にこだわりました。特に価格においては、ディーラー利益を極限まで削りサロンさまが導入しやすい卸価格を設定しております。私たちはサロンさまを最大限に応援するスタンスです。

●HATUのコンセプトをまとめると

■スカルプケア（これから生えてくる新しい髪のため）

■ダメージケア（いまある髪のため）

■スカルプケア（これから生えてくる新しい髪のため）

これから生まれる若く新しい髪がしっかりと強ければ、ダメージに強く、また回復もしやすいと言えるでしょう。そのために必要不可欠なのは若々しく健康的な頭皮です。

HATUが欠かせない性能として製品に盛り込んだのは頭皮ケア（スカルプケア）。世界的に流行しつつあるエイジングケア成分『PDRN』をヘアケア製品に採用。頭皮の若々しさをサポートします。それに加え、抗炎症成分である『アズレン』を配合。紫外線やカラー・パーマ等による頭皮へのダメージをケアします。

【配合成分】

・PDRN（頭皮のエイジングケア成分）

・アズレン（頭皮の炎症を抑える成分）

■ダメージケア（いまある髪のため）

いまある髪は、長年の紫外線や乾燥、ドライヤーの熱などによってたくさんのダメージを蓄積し続けています。エンドユーザーさまはまず、いまある髪を回復し美しさを取り戻したいと希望されています。

HATUはサロン専売のプロ仕様製品としてまずこれを叶えるべく、最大限のダメージケア性能を持たせました。30年に渡るプロスタイリストやエンドユーザーからのフィードバック蓄積データを元に、ポイントを押さえたダメージケア成分をしっかりと配合。男女問わずあらゆる年代のエンドユーザーさまにきっとご満足いただけます。

【特筆成分】

・レブリン酸（髪のうねりを抑える成分）

・エルカラクトン（ドライヤーの熱と反応して働くエイジングケア成分）

・バージョンアップ（白髪ケア成分）

・4種のプロテイン（髪の90％を占めるタンパク質を補給する成分）

爽やかで清潔感のある、グリーンティーの香り

京都・宇治の日本茶エキスを配合。シャンプー、トリートメント共にグリーンティーをイメージした爽やかな香りで上質感を感覚的にアピール。

一部のスタイリストさまからは「以前海外で泊まった高級ホテルのジャスミンティーの香りに近い」との絶賛をいただいています。汗や汚れ、年齢による頭皮の臭いを長時間抑制します。

本来“こうなるはず”。まるで購入な水飴のように固いテクスチャ。

緑茶や柑橘系、ハーブをミックスしたオリジナルフレグランス

たっぷり配合した美容成分やケア成分を薄めたくない。その結果、シャンプーのテクスチャはすごく固くなってしまいました。ですが私たちはこれは個性だと割り切りました。

ほんのさくらんぼ1～2個ぶんで驚くほど豊かに泡立ち、髪の汚れや皮脂汚れを吸着して洗い流します。

●結果を提供したいスタイリストさまに。

私たちがこだわったのはスタイリストさまが求める“本物の性能”です。

結果を出すために必要なものを省略しなかった結果、シャンプーにおいては非常に固いテクスチャになりました。

しかし私たちはこれこそがシャンプーの真のあるべき姿だと考え、薄めずに商品化しました。プロフェッショナルが求めるすべてを注ぎ込んだ製品、それが『HATU（ハトゥ）』です。きっとあなた様の力になってくれる製品だと信じております。

●サロンでぜひ、大切なお客さまに体験してもらいたい。きっと末永い愛用者さまになってくれるはずです。

施術したその場でしっかりとしたまとまりを出し、かつエンドユーザーさまへ勧めやすく一度使っていただいたなら継続してお求めいただけることが期待できるHATU（ハトゥ）。

サロンさまにおきましても利益を確保しやすい卸値。30年のノウハウをすべて注ぎ込んだ自信作です。ぜひHATUをサロン経営にお役立てください。

HATU（ハトゥ）本商品モニターキャンペーン（2/12～2月末まで）

株式会社パワフルズでは、発売2ヶ月で15,000本完売したHATU（ハトゥ）の大ヒット御礼キャンペーンとして、新規でお問い合わせ頂きましたサロンさま／ディーラーさま限定でHATUシャンプー・トリートメント【本商品】を各1本ずつ無料でご提供する特別キャンペーンを開催いたします。

【HATU（ハトゥ）モニターキャンペーン】

●お問い合わせくださったサロンさま／ディーラーさまにはHATUシャンプー・トリートメントの本品を各1本ずつプレゼントいたします。

●一定数のロットを導入くださったサロンさまには、そのサロンさま専用のウェブサイトを無料で制作いたします。エンドユーザーさまへの販売が更に行いやすくなります。（販売のルーティンもオリエンテーションいたします）

ぜひ振るってお問い合わせください。たくさんのご応募をお待ちしております。

●販売パートナーさまを広く募集しております。

株式会社パワフルズは販売パートナーさまを募集しております。販売におけるお取り扱いだけでなく、催事やポップアップ、コラボレーションなどぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。本ブランドにおける取材も大歓迎です。ブランドや製品に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

■公式サイト（ウェブカタログ）

https://beautifulls.co.jp/hatu/catalog/nt/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/82hatu82/

本件に関する取材のお申し込みにつきまして

HATU 広報担当

E-mail：beautifulls@powerfulls.co.jp

〈会社概要〉

【商号】株式会社パワフルズ

【所在地】京都府京都市伏見区竹田西段川原町126

【代表者】代表 福山三紀夫

【設立】1997年2月