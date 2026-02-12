【映画館でバレエを】ロイヤル・バレエ『シンデレラ』2/13（金）公開！話題を呼んだ人気プロダクションが待望の再上映！シンデレラ役の日本出身プリマ金子扶生に賞賛の嵐！華麗でファンタジックに彩られたバレエ

東宝東和株式会社

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台を映画館で現地さながらに体感できる「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ」。数あるレパートリーの中から選りすぐりの人気作品を上映し、斬新でドラマティックな演出を大スクリーンと迫力ある音響で楽しむことができる。

このたび、新シーズンを「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」と題し、2025年12月19日(金)～2026年7月9日(金)までの期間中、全9演目を各1週間限定にて全国公開が決定！ライブ観劇とは一味違う、贅沢で至福の時間を映画館で味わえる。

大きな話題を呼んだ人気プロダクションが待望の再上映！

名匠フレデリック・アシュトンによる華麗でファンタジックなロイヤル・バレエ『シンデレラ』

舞踊評論家・森菜穂美氏の解説とともに、本作の魅力に迫ります！

数あるバレエ作品の中でも、最も人気があり日本の観客にも親しまれている名作が、ロイヤル・バレエの創立メンバー、フレデリック・アシュトン振付の『シンデレラ』だ。アシュトンの振付について森氏は「箒をシンデレラのパートナーに見立てたデュエット、男性ダンサーが女装してコミカルに怪演する義理の姉妹たち、四季の精たちのソロや星の精たちのきらめく群舞が特徴です」とその魅力を語っている。

本作は、2022年に、初演75周年を記念し舞台装置や衣裳も一新されての新プロダクションとして、ロイヤル・バレエではおよそ10年ぶりとなる待望のリバイバル上映が行われた。舞台装置を手がけたのは、『となりのトトロ』のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる舞台版でローレンス・オリヴィエ賞を受賞したトム・パイ。花々が咲き乱れるガーデンパーティをイメージした華麗な舞踏会場が印象的に演出されている。そして、衣裳は6度アカデミー賞衣裳デザイン賞にノミネートされ、2007年にはオスカーを手にしたアレクサンドラ・バーンが手掛け、オートクチュールのような洗練されたエレガントな衣裳も大きな魅力となっている。

シンデレラ役を日本人プリマが務めていることにも注目だ。明るく健気で清らかな心を持つシンデレラを演じるのは、金子扶生。ロイヤルを代表するプリマ・バレリーナへと躍進を続けて世界中の劇場にもゲスト出演し、まさに“シンデレラ・ガール”として輝いている。森氏は「難しいステップも軽やかに鮮やかにこなし、前向きに運命を切り開くヒロインを好演しています」と金子に賞賛を寄せる。王子役を務めるのはウィリアム・ブレイスウェル。「優しくノーブルな貴公子役がぴったりで、金子とのパートナーシップを待ち望んでいる現地ファンの熱望に応えての今回の共演となりました」と森氏は解説する。颯爽としたブレイスウェル王子のソロ、そして2幕の舞踏会での二人の想いが高まる甘美でロマンティックなパ・ド・ドゥにもぜひ注目していただきたい。

さらに、強烈な印象を放つシンデレラの義理の姉役は、ロイヤル・バレエを代表する名役者ベネット・ガートサイドと、王子役も演じる端正なダンスールノーブルとして定評のあるジェームズ・ヘイが挑んでいる。特にジェームズ・ヘイは、『リーズの結婚』ではリーズの母親・シモーヌ役の演技と軽快な“木靴の踊り”で大評判となり、2月20日(金)より公開のシネマ『くるみ割り人形』では魔術師ドロッセルマイヤー役のデビューを飾って新境地を開いている。森氏も「最近の活躍ぶりが目覚ましく、その芸達者ぶりから目が離せません」と注目する。

また今シーズンのリバイバル上映では、新たにナビゲーターをプリンシパルキャラクターアーティスト／指導者のギャリー・エイヴィスが務め、舞台裏の様々な場所から作品の魅力をわかりやすく伝えている。その演技力と親しみやすい人柄で日本でも人気が高かったエイヴィスは、昨年11月に惜しまれながらロイヤル・バレエを引退したため、彼の姿をスクリーンで観られる最後の機会をお見逃しなく。

世界トップクラスのスターダンサーたちによる、ときめきとロマンと笑いに満ちた華やかで夢いっぱいのバレエ作品は、冬の寒さを吹き飛ばして温かい気持ちにさせてくれるに違いない。ロンドン・コヴェントガーデンでのときめくおとぎ話の魔法を、お近くの映画館でお楽しみください。

森菜穂美（舞踊評論家）『シンデレラ』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/roh/news/2026/02/11/kaisetsu_cinderella2025/)

2/13(金)～2/19(木)TOHOシネマズ 日本橋 ほか1週間限定公開

2025年11月5日上演作品／上映時間：2時間41分

