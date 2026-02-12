【「吉祥寺マルイ」内へ拡大移転決定】中高一貫校専門 個別指導塾WAYS吉祥寺教室[WAYS全国初の″塾生200名突破教室]が、2026年2月下旬に新たな学習拠点へ。

株式会社メイツ

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS吉祥寺教室（運営：株式会社メイツ）は、吉祥寺・三鷹エリアの生徒様・保護者様からの高まる学習ニーズにお応えするため、2026年2月20日(金)に「吉祥寺マルイ」内へ拡大移転することを決定いたしました。 WAYSとして全国で初めて「塾生200名」を突破した吉祥寺教室が、吉祥寺駅徒歩2分という抜群のアクセスを誇る新拠点にて、より広く快適な学習環境を提供します。

WAYS吉祥寺教室の詳細はこちら :https://ways-sch.jp/info/79650?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202512_kichijoji_transfer_marui

◼️移転決定の背景 ～吉祥寺エリア特有の「学習課題」に応え続けるために～

移転前の吉祥寺教室内観移転前の吉祥寺教室 自習ブース

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS吉祥寺教室は、2025年7月、全国のWAYS教室に先駆けて初めて「塾生200名」を突破いたしました。 これは、吉祥寺教室が「吉祥寺・三鷹エリア特有の高度な学習課題」と真摯に向き合い続けてきた一つの証であると自負しております。

吉祥寺エリアには、独自の教材や早い授業進度で知られる以下のような中高一貫校が数多く存在します。

・成蹊中学校・高等学校 （指導実績108名）

・國學院大学久我山中学校・高等学校 （指導実績78名）

・中央大学附属中学校・高等学校 （指導実績76名）

・法政大学中学校・高等学校 （指導実績49名）

・早稲田実業学校中等部・高等部 （指導実績44名）

・東京都立三鷹中等教育学校 （指導実績39名）

・日本大学第二中学校・高等学校 （指導実績37名）

・立教女学院中学校・高等学校 （指導実績36名）

・武蔵野大学中学校・高等学校 （指導実績34名）

・聖徳学園中学校・高等学校 （指導実績22名）

◼️ その他、以下の学校に通う生徒の指導もお任せください

東京電機大学、吉祥女子、都立武蔵、桐朋、光塩女子学院、明治大学付属中野、桐朋女子、晃華学園、明星学園、明治学院東村山、佼成学園、明治大学付属明治、文化学園大学杉並、成城、宝仙学園共学部理S、早稲田大学高等学院、東京都市大学付属、私立武蔵、海城、世田谷学園、大妻中野、東京女学館、暁星、駒場東邦、都立富士、普連土学園、国際基督教大学、獨協、本郷、立教新座、城北、富士見、都立大泉、恵泉女学園、東京学芸大学附属国際、中央大学杉並、日本大学鶴ヶ丘、早稲田、巣鴨、学習院 など

※上記の学校評定でも、中高一貫校生指導の経験を活かした定期テスト対策が可能です。

開校以来、

「学校の特殊な教材に対応できる塾が近隣にない」

「部活動と両立しながら、学校の成績を最短で上げたい」

といった切実なご相談が、数多く寄せられてきました。

私たちは、それら一つひとつの課題に対し、専門塾としてのノウハウを駆使して「成績最短アップ」で応え続けています。この吉祥寺・三鷹エリアの高まり続ける学習ニーズに万全の体制でお応えし、生徒一人ひとりにより広く快適な学習空間を提供すべく、この度、吉祥寺駅から安全でより通いやすく、学習環境も整いやすい「吉祥寺マルイ」への拡大移転を決定いたしました。

◼️ 移転後のWAYS吉祥寺教室 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/79_1_a55520f20f0fe70401890be5b5451c28.jpg?v=202602130351 ]

◼️ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。

無料学習相談の空き日程を確認する :https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202512_kichijoji_transfer_marui_reserve

◼️ WAYS吉祥寺教室移転に関するお問い合わせ

個別指導塾WAYS セミナーお問い合わせ窓口

TEL：0120-913-938 （月～日 10:00～20:00）

メール：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp