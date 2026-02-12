人流データで行政DXを推進！KDDI株式会社と協定を締結

豊中市

豊中市は、KDDI株式会社と連携し、デジタル技術を活用した行政サービスの質の向上と、EBPM（証拠に基づく政策立案）の推進を目的に、協定を締結します。


本市は、デジタルガバメントの推進を掲げ、市民サービスの利便性向上や行政事務の効率化に取り組んでいます。


本協定に基づき、KDDI株式会社が持つ人流データソリューションを活用した業務プロセスのDX支援や政策立案・事業検証を進めることで、データに基づく意思決定を強化し、地域課題の解決や持続可能なまちづくりにつなげます。


協定の概要

- 協定締結先
KDDI株式会社（東京都新宿区西新宿2丁目３番２号）

- 協定の主な内容（１）人流データツールの操作指導および業務活用の検討支援
（２）人流データを活用したEBPMに関する庁内研修の実施
（３）その他、双方において、相互の連携が必要と認めること

- 協定締結式
日　時：令和8年2月12日（木）11時～12時
場　所：豊中市役所　第一庁舎3階 秘書課　第一応接室
出席者：KDDI株式会社　経営戦略本部 副本部長　江幡 智広　様
　　　　豊中市長　長内　繁樹