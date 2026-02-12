大阪市と一緒に、地元大阪を“超元気”に！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市が包括連携協定を締結

合同会社ユー・エス・ジェイ

・オリジナルデザインのマンホールを寄付、市内２５ヶ所に設置が決定

・大阪マラソンに「綾小路麗華」をはじめ、パークの仲間たちが初登場

本日、２０２６年２月１２日（木） 締結実施

2026年3月に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン（運営：合同会社ユー・エス・ジェイ）は、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、これまで以上の突き抜けた 感動と興奮を味わえる25年分のエンターテイメントの力で、地元大阪の皆さまをもっともっと盛り上げたいと考えています。本日2026年2月12日（木）、大阪の“超元気”な未来のため、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市は、「都市魅力の創出・発信」、「観光促進・地域活性化」、「スポーツの振興」、「子ども・教育・福祉」の4分野において、包括連携協定を締結しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市が包括連携協定を締結

本日午前10時より、大阪市役所本庁舎にて横山英幸市長ご臨席のもと、「包括連携協定 締結式」が執り行われました。横山市長のご挨拶の後、合同会社ユー・エス・ジェイ社長の村山卓は地元大阪への感謝と協定への意気込み、25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの今後の展望を 語りました。

締結の概要説明では、パークの人気者「ウッディー・ウッドペッカー」と「ウィニー・ウッドペッカー」が登場して会場を盛り上げる中、「大阪を“NO LIMIT!”に」という想いを込めて創られた ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市とのオリジナルデザイン（全5種類）のマンホールが市内25ヶ所に設置されることや、大阪マラソン（2026年2月22日（日）開催）に、パークの仲間たちが登場することを発表。“しゃべくり・ゼネラル・マネージャー（SGM）”として親しまれている「綾小路麗華」や、ウォーターワールドより「ディーコン」が会場に登場し、ディーコンの仲間「スモーカーズ」が720(なにわ)マラソンへ参加することを表明しました。

さらに、セサミストリートの「エルモ」、ピーナッツの「スヌーピー」も駆けつけ、11種類の観光案内板のデザインを制作、大阪市内約150ヶ所に掲示することも発表しました。

様々な“超元気”施策を発表した後、エンターテイメントあふれる演出の中“超元気”に地元大阪と地域社会の活性化に取り組んでいくことが宣言されました。

■合同会社ユー・エス・ジェイ社長 村山 卓

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月にパーク開業25周年を迎えます。この25年間、ゲストの皆さま、地元・大阪の皆さまに支えられてきたからこそ、ここまで来ることができたと感謝しています。この先も、私たちを支えてくださった皆さまとともに大阪を盛り上げていきたいと思います。私たちはこれまでも、地域社会の一員として、社会貢献活動を積極的に実施してきました。御堂筋ランウェイへの参加や、此花区の正蓮寺川公園の美化活動など、地元の皆さまとともに様々な活動を継続してまいりました。これからも本協定の締結をもって、大阪市と力を合わせ、地元・大阪をさらに“超元気”にすることを目指し、地域のさらなる活性化に取り組んでまいります。」

■大阪市 横山 英幸 市長

「大阪市とユニバーサル・スタジオ・ジャパンで包括連携協定を結べることを嬉しく思います。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、エンターテイメントの拠点であり、大阪を盛り上げてくれる存在です。また、エンターテイメントだけでなく、地域貢献活動や市民との交流においても、中心的な存在となってご活躍いただいています。これまでも様々な活動を推進していただいていますが、地域貢献の観点でも今後さらに連携いただけるとのこと、大阪市民にとっても誇らしいですし、大阪を訪れてくれる国内外の方々への発信においても、大きな一歩となると思います。今年25周年を迎えられるというこの素晴らしい軌跡、大阪市としてもその歴史を全力で共に歩みたいと思います。昨年、万博が無事閉幕し、今後も国内外の皆さまが大阪へお越しくださると思いますので、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがさらに多くの方を魅了する拠点となっていただきたいと思います。本締結にご尽力いただいた皆さまに御礼申し上げます。」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）」に刷新し、各種プロジェクトを推進しています。すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE（愛）」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中に留まらず社会全体に、そして 未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激を与えるスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由（パーパス）だと考えています。このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を 続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指してまいります。

■連携施策一覧

本協定で連携・協働していく分野および主な連携事例

◎新規 〇既存

１.大阪市の都市魅力の創出・発信に関すること

〇国際エンターテイメント都市の創出に向けた協力

合同会社ユー・エス・ジェイの持つ、観光マーケティングのノウハウや資源等を活用し、都市魅力の向上や効果的なプロモーション、グローバル人材の育成等、さまざまなアプローチにより、府市観光事業との連携を含めた大阪の観光の振興をはかると ともに、国際エンターテイメント都市の創出に協力します。

〇ふるさと納税の返礼品の取組み

昨年、期間限定で実施したユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場券「スタジオ・パス」を大阪市へのふるさと納税の返礼品として提供する取組みについて、好評を 博したことから、本年も実施することが決定しました。今回のふるさと納税における返礼品の提供を通じて、全国の皆さまに観光の目的地としての大阪の魅力を発信するとともに、大阪をより深く知っていただく機会となることをめざしています。内容や詳細の告知タイミングは別途公表します。

２.大阪観光の促進・地域活性化に関すること

◎デザインマンホールの設置

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオリジナルデザインのマンホール蓋を大阪市へ寄附し、2026年3月31日（火）より順次設置予定となります。本事業では、5種類の異なるデザインマンホールを制作し、大阪市内25ヶ所に設置します。各マンホールは、パークの 仲間たちと大阪市を代表する名所 （大阪城天守閣、大阪市中央公会堂など）を組み合わせたオリジナルデザインとなります。

オリジナルデザインのマンホール蓋

◎観光案内板の活用による大阪の魅力発信

パークの仲間たちと大阪市を代表する名所やエリアをモチーフとした、11種類の観光案内板デザインを制作し、3月より大阪市内約150ヶ所に順次掲示します。これらの観光案内板デザインは、大阪観光の魅力を発信するとともに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力に触れていただくことで日常の中でも“超元気”をお届けすることを目的としています。

３.スポーツの振興に関すること

◎大阪マラソンでの協働

2026年2月の大阪マラソンに、パークの仲間たちが初登場します。イベント当日は、参加ランナーのスタートの見送り、フィニッシュのお出迎えや、沿道の皆さまと一緒に特別な応援で盛り上げます。また、ウォーターワールドの「スモーカーズ」が720マラソンにランナーとして参加します。

４.子ども・教育・福祉に関すること

◎大阪市内 小中学校での取組み

大阪市教育委員会と連携し、大阪市内の小・中学校に通う児童生徒の皆さまに笑顔をお届けする施策を実施予定です。

〇公立大学法人大阪との連携による人材育成支援

公立大学法人大阪の協力のもと、2022年より大阪公立大学で「ユー・エス・ジェイ式 観光マーケティング学」という講座を担当しています。観光人材の育成に寄与し、「観光を学ぶなら大阪へ」という認知にもつなげ、大阪を世界中から観光人材が集まる拠点にすることを目指します。

〇児童養護施設での金融教育＆職業体験ワークショップの開催

未来を担う若者たちが、これから社会の中で生きる力として必要な金融リテラシーや社会体験を身につけることの重要性から、大阪府内の児童養護施設で暮らす子どもたちを対象にワークショップを開催しています。

2025年度は大阪市の児童養護施設を含む、府内の施設で暮らす中学生約100名を パークへ招待し、オリジナル講座や職業体験プログラムを実施しました。

＜取組み実績＞

・延べ284人（2023年より毎年実施）

〇福祉車両の贈呈

合同会社ユー・エス・ジェイは、毎年、主要取引先と共にチャリティ・イベントを開催しています。本イベントで募った協賛金および合同会社ユー・エス・ジェイの拠出金を活用し、2008年より、障がい者施設へ送迎車両1台の寄附を継続して実施しています。

＜取組み実績＞

・延べ16台（2008年より毎年実施）

＜参考情報＞

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月に開業25周年を迎えます。未来につなぐ、25周年のテーマは“Discover U!!!” 超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す” 特別な一年をお届けします！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）、おかげさまで開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝うエンターテイメントが溢れる“特別な一年”をお届けします。

25周年のテーマは“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと “ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの描く25周年です。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

