YAHKI 2026 SPRING / SUMMER 新作コレクションを2月13日(金)より発売

有限会社SESSION

レディースバッグブランド「YAHKI（ヤーキ）」は、

2026 SPRING / SUMMER コレクションの新作バッグを、2026年2月13日(金)よりにて発売いたします。

YH-785‗BLACK \26,000＋TAXYH-794‗LATTE \20,000＋TAXYH-787‗STONE \29,000＋TAX

YH-788‗MOSS \23,000＋TAXYH-797‗Black \15,000＋TAXYH-792‗MIST BLUE \23,000＋TAX

本コレクションでは、YAHKIらしいミニマルなレザーバッグを軸に、

軽やかさと実用性を兼ね備えたナイロン素材のシリーズを加え、

日常に寄り添う多彩なバッグラインナップを展開。

コンパクトなショルダーバッグ、

身体に自然にフィットするトート、軽やかなナイロン素材のバッグなど、

シーンやスタイリングに応じて選べるデザインを揃えました。

カラーは、

ブラック、ストーン、ミストブルー、ラテ、タバコ、モス、チャコール、ベージュなど、

装いに自然な奥行きを与える、落ち着きと透明感を併せ持つ色調を中心に構成。

LOOKでは、素材感やフォルムの美しさが際立つスタイリングを通して、

YAHKIが提案する2026年春夏のムードを表現しています。

日常に溶け込みながら、さりげなくスタイルを引き立てるバッグコレクションを、

ぜひ公式オンラインストアにてご覧ください。

■ 発売情報

発売日：2026年2月13日(金)

販売場所：YAHKI公式オンラインストア(https://www.yahki.jp/)

■ YAHKI（ヤーキ）について

2014年スタートのレディースバッグブランド。

年齢やスタイルにとらわれず、

シンプルで洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたバッグを提案しています。

Instagram：https://www.instagram.com/yahki_online/

■ 本リリースに関するお問合せ先

YAHKI 公式オンラインストア PR窓口

メールアドレス：info@yahki.jp