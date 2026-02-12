従業員50人未満の事業場向けストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」紹介サイト公開！義務化対応に向けたオンライン説明会を2月19日開催

株式会社情報基盤開発

ストレスチェック制度開始時よりサービス提供してきた株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明）は、「ストレスチェック実施の全事業場義務化」に向けて従業員50人未満の事業場・法人組織・団体向けストレスチェックパッケージ「ソシキスイッチストレスチェックLite」のサービス紹介サイトを公開いたしました。

併せて2月19日（木）に、労働安全衛生法改正やストレスチェック実施に係る実務のポイントを解説するオンライン説明会を開催いたします。

2015年より努力義務とされていた「従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック」。

労働安全衛生法改正によって、遅くとも2028年5月までに年一回のストレスチェック実施が必須の対応として全事業場に課せられるようになりました。



「人事権を持つ人は関われない」という制度上の制約を、少人数で業務を行わなければならない事業場でクリアすることは想像以上に大変です。全面的に義務として対応が求められるまでにはまだ期間がありますが、規定の作成や実施手続き安全な情報管理などは専門資格者や制度に関する知識が求められる職務となります。

「ソシキスイッチ ストレスチェックLite」の特徴は、その「簡単さ」にあります。

中小企業が実施する際に課題となる導入コストの高さ・煩雑な事務手続きや情報の管理・法令を満たす有資格者の確保を「届いて、記入し、返送するだけ」でクリアできる厚生労働省マニュアルに即したパッケージサービスです。

実施手順をまとめた”実施の手引き”や24時間確認できるサポートサイトを提供し、実施時の「どうする？」から実施後の「どうしよう」までをトータルフォローいたします。



また、徹底的な手間削減を目指し、簡単に注文できるクレジットカード決済対応の専用EC機能を導入いたしました。申し込むだけで毎年発生する継続利用申請の手間を省き、大事な情報を高度なセキュリティ環境で保管して翌年のストレスチェック実施もサポートします。

担当者の負担を最小限に抑え、毎年確実に義務を果たせるサービスを目指しています。

導入しやすい低価格設定ですが、結果を見やすくまとめた分析レポートや紙・WEBが選べる受検システム、製造・建築の現場で好評な15言語※多言語対応、有資格者による実施者代行などストレスチェックに欠かすことができないサービスは標準搭載しています。

お問い合わせの多い高ストレス者対応のオプションもご利用可能です。

※（日本語、英語、中国語、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、マレー語、ミャンマー語）



※高ストレス者対応はオプションとして別途有料になります。

サービス紹介サイト公開にあわせ、労働安全衛生法改正のポイントやストレスチェック実施時に気を付けたい実務のポイントを解説するオンライン説明会を2月19日（木）に開催いたします。

●オンライン説明会概要

※同業態の方は、ご視聴や特典送付をお断りする場合がございます。

2025年単年で5,200法人にご利用いただいた実績のあるストレスチェックサービスを、より手軽に、もっと手に取りやすい価格で。



初めてのストレスチェックでお悩みの方のお力になれますよう今後とも尽力してまいります。

まずはお気軽に、オンライン説明会にご参加ください。

●登壇者プロフィール

コンサルファームにて6年間、人事コンサルティングやフランチャイズビジネス展開に携わった後、東大発ベンチャー「情報基盤開発」の立ち上げに参画。

営業のプロフェッショナルとして、弊社・情報基盤開発のマーケティング戦略全体を統括。コンサルタント時代に1,000社以上の企業の人事担当者様から生の声を聴き、ストレスチェックの結果分析や人事コンサルティング業務の実務も手掛ける。



2024年単年度実績で4,800社・150万人にご利用いただく弊社のストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェック」では、ご利用企業・団体向けの職場環境改善のコンサルティング提案や社内研修講師、セミナー活動等にも尽力する。

●会社概要

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

HP ：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=sc-lite&utm_content=2026)」開発・運用

ほか