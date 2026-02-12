ou2株式会社　2025年度「魅せる現場コンテスト」　総合最優秀賞を受賞！3度目の受賞により殿堂入りが決定

ou2株式会社授賞式の様子

クレバリーホーム城東店・新宿店、M-LINE、OU2HAUSの新築注文住宅運営を行うou2株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：長張 隆史）は、住宅産業塾主催「2025年度 魅せる現場コンテスト」において、総合最優秀賞を受賞しました。

本受賞は同コンテストにおいて総合最優秀賞を含む3度目の最優秀賞となり、これにより殿堂入りが決定しました。

■ 魅せる現場コンテストについて

「魅せる現場コンテスト」は、日菱企画株式会社・住宅産業塾（所在地：東京都港区、代表取締役：長井克之）が主催する、全国の地域工務店・ビルダーの現場力を評価・顕彰する業界屈指のコンテストです。

単なる「現場のきれいさ」にとどまらず、顧客からの信頼・満足・感動を生む現場づくりを実践できているかを、総合的な視点で評価する点が特長です。

建築現場における品質・安全・配慮の取り組みを総合的に評価し、施工品質のみならず、現場の整理整頓、安全管理、近隣環境への配慮、顧客対応など、現場運営全体の姿勢と実践力が審査対象となります。

本コンテストは2025年で第13回を迎え、年々参加企業数・注目度ともに高まりを見せる中、以下の観点から多角的な審査が行われています。

・ 現場の美しさ・整理整頓レベル

・ 安全対策やマナーの徹底

・ お施主様および近隣住民への配慮

・ 企業としての姿勢・仕組みづくり

■ 総合最優秀賞 受賞の背景

施工品質のみならず、現場の整理整頓、安全管理、近隣環境への配慮、顧客対応など、現場運営全体の姿勢と実践力が審査となる中で、ou2株式会社は、狭小地や難条件の現場が多い施工環境においても、安定した現場品質を維持してきた点が高く評価されました。

■ 評価された取り組み

材料、配線は清掃しやすく浮かせて配置

ou2株式会社では、資材や工具の定位置管理、動線を意識した整理整頓、日常的な清掃の徹底を行い、現場環境を整えることを品質・安全の基礎と位置づけています。

これらの取り組みにより、事故リスクの低減や作業効率の向上に加え、現場に関わる職人一人ひとりの意識向上にもつながっています。

落下防止対策例1日5回清掃を行うようマニュアル化

また、施主様への配慮だけでなく、近隣住民への挨拶や説明を重視し、工事期間中から信頼関係を築く現場運営を継続してきた点も、今回の受賞につながりました。

今後の展望・取り組み

ou2株式会社は、「魅せる現場」を企業の信頼を築く重要な要素と位置づけています。

施工品質に加え、現場の整理整頓、安全管理、近隣への配慮、そしてお客様への配慮までを総合的に高めていくことが、住まいづくりにおける価値向上につながると考えています。

今後も、 「現場の取り組みが、企業のブランド価値を高める」と実践を通じて証明し、住宅業界における新たな基準づくりに貢献してまいります。

2025年度 魅せる現場コンテスト 総合最優秀賞 殿堂入り決定

2025年度優秀チーム賞：ou2株式会社 技術管理部

■ ou2株式会社 魅せる現場コンテスト受賞歴

2015年～2018年 奨励賞

2019年 総合最優秀賞

2021年 奨励賞

2022年 優秀賞

2023年 最優秀賞

2024年 最優秀賞

2025年 総合最優秀賞（殿堂入り）

受賞式の様子に関しては下記受賞サイトをご覧ください

魅せる現場コンテスト2025年受賞サイト :https://www.jyutakujuku.com/miserugenba/contest2025result/

■ ou2株式会社とは

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京２３区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。

都内でも可能な「木造4階建て」をはじめとし、木造注文住宅（クレバリーホーム城東店・新宿店(https://cleverlyhome.tokyo/)/OU2HAUS(https://ou2haus.tokyo/)）鉄骨・RC造注文住宅（ M-LINE(https://m-line.tokyo/)）、リフォーム（アールツーホーム/アールツーリノベーション(https://r2home.tokyo/)）、不動産・リノベーション（D-LINE(https://d-line.tokyo/)）など設計やデザイン、施工まで幅広いサービスを提供しています。

【クレバリーホーム城東・新宿】とは

構法、構造に縛られず、都心の限りある土地を最大限に有効活用することを得意とする「クレバリーホーム城東店・新宿店」では、東京に特化した「10cmも無駄にしない家づくり(R)」を掲げており、

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添った家づくりをサポートしています。

クレバリーホーム城東店・新宿店公式サイト :https://cleverlyhome.tokyo/

公式Instagram :https://www.instagram.com/cleverly_home_tokyo/

【M-LINE】とは

コンクリート・鉄骨建築の狭小地を得意とし、独自の建築技術で東京に特化した「１０cmも無駄にしない(R)」土地活用を掲げている建築ブランドである。

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、都心の限りある土地の有効活用をサポートしています。

M-LINE 公式サイト :https://m-line.tokyo/

【OU2HAUS】 とは

OU2HAUSは、ou2株式会社が展開する木造新築住宅のブランドです。

最新の技術を惜しみなく使い、木造では難しいといわれる耐火建築物にすることで、

4階建て以上を実現するノウハウを持っています。

耐震等級3または耐震等級2＋制震を実現することで、火にも地震にも強い家づくりをしています。

OU2HAUS 公式サイト :https://ou2haus.tokyo/

■会社概要

商号 ： ou2株式会社

代表者 ： 代表取締役 長張 隆史

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡1-5-5

設立 ： 2000年5月8日

事業内容 ： 新築住宅/建替住宅/リフォーム設計 設計、デザイン、施工、不動産取引

資本金 ： 6,720万円

URL ： https://www.ou2.net/

