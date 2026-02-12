2/13(金)20:00より、Instagram Liveをドクターリセラ公式アカウントにて配信！″保湿アイテム″を徹底解説！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2025年8月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラ公式Instagramアカウントにて、2月13日(金)20:00より、Instagram Liveを開催いたします。

今回は、冬の時期には特に欠かせない「保湿アイテム」について、保湿の大切さをお伝えしながら、おすすめ製品の特徴や使用方法など、冬の乾燥に負けない保湿ケアを、実践形式でご紹介いたします。

さらに、美肌づくりの基本となる、潤いがなじみやすい肌環境を整えるケアを、実演を通してお伝えします。

そして、視聴者限定で製品が当たるキーワードクイズ企画も開催し、正解者の中から抽選で5名様へ、新製品の美容ジェル「ラディール ジェルクリーム(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream)」をプレゼントいたします。

応募方法は、ライブ終了後「ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))」のプロフィールに記載の専用応募フォームよりご応募いただけます。

キーワードはライブ内で発表されますので、お見逃しなく！

ファンデーションやフィルターは一切なしで輝く素肌を、ぜひその目でご覧くださいませ。

Instagram Live 概要

■日程

2026年2月13日(金)20:00～



■ライブ内容

・保湿の重要性

・肌タイプ別保湿アイテム

・ボディーの保湿

・浸透(※3)体制を高めるホームケア

・肌のプロが回答する質問コーナー

・プレゼントが当たる！キーワードクイズ企画



■配信アカウント

・ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))

・ドクターリセラ公式TikTokアカウント(@dr_recella(https://www.tiktok.com/@dr_recella))

■出演者

・Recella Models(リセラモデルズ)(https://www.instagram.com/recella_models/)

(※3)角質層まで

プレゼント製品

ラディール ジェルクリーム(美容ジェル)

ブランド：AQUA VENUS

価格：14,300円(税込)

内容量：50g

なめらかに溶け込み、うるおいのヴェールで肌を包み込みます。

乾燥によるカサつきから肌を守り、ゆらぎがちな肌をうるおいで整えます。

ハリのある肌印象を演出し、プロフェッショナルなケアを日常に取り入れられるよう、考え抜かれたアイテムです。

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream

Ladire(ラディール)

AQUA VENUSの新シリーズ「Ladire(ラディール)」から、「ラディール セラム」と「ラディール ジェルクリーム」の2品をドクターリセラ公式オンラインストアにて2025年11月12日(水)より発売開始いたしました。

数多くの肌トラブルに日々向き合うエステティシャンの声から誕生した「ラディール」。

守りのケアだけでは肌の年齢サインに対応しきれない──。

そんな課題に直面し、敏感肌も大人肌(※4)も同時にケアできる製品を追求。

「繊細な肌を持つ方にも確かなケアを届けたい」現場の想いを形にした“次世代のケアシリーズ”が誕生しました。

(※4)年齢を重ねた肌のこと

ラディールの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire

Recella Models(リセラモデルズ)とは

ドクターリセラ社員9名で構成された、美肌と美意識の持ち主であるインフルエンサーチームです。

InstagramやTikTokにて、役立つ美容情報を日々発信しております。

Instagram :https://www.instagram.com/recella_models/TikTok :https://www.tiktok.com/@dr_recella

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※5)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※5)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※6)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※5)2025年8月末時点

(※6)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/