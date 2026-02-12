EO Kansai Metropolitanイベント2026年3月11日　　　　　　　「日本と海外のファイナンス事情と将来性」

Entrepreneurs’ Organization





多国籍のメンバーが集まるEO Kansai Metropolitanは、海外事業やインバウンド事業に興味がある経営者を対象としたイベント「日本と海外のファイナンス事情と将来性」を、EO Kansai Metropolitanメンバーでもあり、売上１５０億円を誇る株式会社イーストエンドカンパニー 代表取締役 東端祐介と、同じくEO Kansai Metropolitanメンバーで、日本と海外でテレロボットビジネス、デジタルツイン活用のiPresence株式会社のクリストファーズ クリスフランシスを迎え、2026年3月11日に開催いたします。

本イベントでは、日本国内および海外における最新のファイナンス動向を比較し、今後の経営判断・事業戦略にどのような影響を与えるのかを多角的に解説します。

■ イベント開催の背景

近年、金利政策の転換、スタートアップ投資環境の変化、海外市場での資金調達手法の多様化など、ファイナンスを取り巻く環境は大きく変化しています。

一方で、日本と海外では、資金調達の考え方や金融慣行、成長資金の流れに大きな違いが存在します。

こうした背景のもと、経営者が国内視点だけでなく、グローバルなファイナンスの視座を持つことが、今後の事業成長において不可欠となっています。

本イベントは、その理解を深めることを目的に企画されました。

■ イベント内容

本イベントでは、以下の内容を中心にお届けします。

・日本と海外におけるファイナンス環境の違い

・海外市場における資金調達・投資動向の最新事例

・日本企業が今後意識すべきファイナンス戦略

・将来を見据えた経営判断に必要な視点と考え方





EO Kansai Metropolitan の雰囲気を楽しんでいただき、皆さんに知っていただくフランクな会です。

■ こんな経営者の方におすすめ

・日本と海外の金融・投資環境の違いを理解したい

・海外展開やグローバル戦略を検討している

・今後の資金調達や財務戦略に不安・課題を感じている

・中長期視点での経営判断のヒントを得たい

■ 開催概要

イベント名：日本と海外のファイナンス事情と将来性

開催日：2026年3月11日(水曜日)18時～

開催場所：Patina Osaka パティーナ大阪2F Ballroom West

大阪市中央区馬場町3-91

参加費：15000円(お申し込み後支払いリンクをお送りします）

申込：https://forms.gle/Q84MNp1RUYNGpR5q8







■ タイムテーブル (仮）

17:30～ 受付開始

18:00～ オープニング

EO Kansai Metropolitan会長挨拶

18:20～ 「日本と海外のファイナンス事情と将来性」

スピーカー：

東端裕介（株式会社イーストエンドエンドカンパニー 代表取締役社長）

クリストファーズ クリスフランシス（iPresence株式会社 代表取締役社長）

ファシリテーター：

戦正典（株式会社志成販売 代表取締役）

19:30～ 乾杯・質疑応答

20:00～ ネットワーキング

21:00 終了





■ ゲスト登壇者



株式会社イーストエンドエンドカンパニー 代表取締役社長 東端 裕介

オーストラリアのロレインマーティンカレッジを卒業後、大手商社を経て、1999年にイーストエンドカンパニーを設立

海外のブランド時計・バッグ・アクセサリーなどの輸入卸売を主力事業としており、「みんなが幸せになる」を経営ビジョンに掲げています。

創業当時は輸入時計卸売業から、今ではリユース商品の輸出がメインの事業となり、大きな変革をしています

2018年ホテル事業

2020年SNSマーケコンサル

新卒採用では毎年3000人のエントリーを実現し、多数のクライアントに採用コンサル事業も展開

今期は理念採用で獲得した新卒メンバーを中心に年商150億

iPresence株式会社 ArchiTwin株式会社 代表取締役社長クリストファーズ クリスフランシス

1980年生まれ (神戸市)。14歳に家族で渡英。

19歳の時にインド南部で障害者の子ども支援のボランティアとして3ヶ月間過ごす。

シェフィールド大学(英)建築学部を卒業し建築設計事務所で設計士、デザイナーとして勤務。

その後、米大手IT企業の関西支部立ち上げ、全国営業統括などを経て

テレロボットに乗り移っての斬新なコミュニケーションサービスに特化したiPresence合同会社を2014年設立。

2019年にはデジタルツインを活用した遠隔建築現場管理プラットフォームを開発し、ArchiTwin株式会社に出資、設立し、現在代表を兼任。

現在、最先端技術を活用した新たなコミュニケーションスタイルを広める為に邁進中。

大阪・関西万博イノベーションアワード、令和７年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰にて優秀賞などを受賞。

We are “Game Changers”!!!!!