「楽天トラベル 日本の宿アワード2025 TOP47」を受賞！【花巻温泉 ホテル紅葉館】

花巻温泉株式会社

岩手県 花巻温泉株式会社（花巻市湯本1-125/代表取締役社長 田辺 利也）ホテル紅葉館は、１年間で顕著な実績と高い評価を得た施設を対象に各都道府県より1施設のみ表彰される、「楽天トラベル 日本の宿アワード2025 TOP47」を受賞いたしました。

・楽天トラベルアワード2025

楽天トラベルアワードは、全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に過去１年間で顕著な実績を上げ、高い評価を得られた宿泊施設を表彰する制度です。その中でリゾートホテルや旅館などのレジャーカテゴリに含まれる施設を対象にした「楽天トラベル日本の宿アワードTOP47」は各都道府県１位にのみ贈られます。

楽天トラベル公式サイト ＝日本の宿アワード2025 TOP47＝

https://travel.rakuten.co.jp/award/jstyle47.html

紅葉のホテル紅葉館

日本の宿TOP47を受賞したホテル紅葉館（各都道府県１施設のみ）

四季の移ろいを楽しめる岩露天風呂とつぼ湯2024年3月リニューアル。ゆったりとした和モダン和室

本アワードは、お客様からのご予約実績・評価・クチコミ内容などをもとに総合的に審査され、全国の宿泊施設の中から選出されるものであり、今回の受賞は、日頃よりご愛顧いただいているお客様ならびに関係各位のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

花巻温泉は2027年11月27日創業100周年を迎えます。今後も、地域の魅力を活かしたサービスの充実と、お客様にご満足いただける宿づくりに努めて参ります。