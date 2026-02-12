大人気の「花ふぜい」から、春から初夏を感じる新しい香り２種が新発売！

カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカー、カメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表：谷川花子）は、豊富な香りバリエーションを取りそろえる花ふぜいシリーズから、春を感じる「花ふぜい 薔薇」と初夏を感じる「花ふぜい くちなし」を発売しました。

花ふぜい 薔薇 煙少香

花ふぜい 薔薇の香り

薔薇の香りは、古代から人々を魅了してきました。紀元前3000年のメソポタミアでは香料として珍重され、古代エジプトではクレオパトラが来客を迎える際、宮殿の床を薔薇の花びらで覆ったと伝えられています。その香りは空間を優雅に演出する「香りの芸術」として愛されてきました。

数種のローズの香りをブレンドし、やわらかで優美な香調に仕上げた「花ふぜい 薔薇の香り」は、朝露をまとった薔薇のように、清らかで透明感のある香り。ご供養はもちろん、ルームフレグランスとしてもお楽しみいただけます。

商品名：花ふぜい 薔薇 煙少香

内容量：約100g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：517円（税込）

発売日：2026年2月

--------------------------------------------------

商品名：花ふぜい 薔薇 煙少香 徳用大型

内容量：約220g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：1,034円（税込）

発売日：2026年2月

花ふぜい くちなし 煙少香

花ふぜい くちなしの香り

くちなしの花の香りは、甘く濃密でありながら上品な余韻を残す、世界中で愛されるフローラルノートです。ガーデニアの名で知られ、香水トップメーカーの名香にも用いられてきました。白い花の純粋さと南国のあたたかみをあわせ持つ香りは、幸福感とやすらぎをもたらし、心を穏やかに包み込む”永遠のクラシック”として今も高い人気を誇ります。

梅雨時期から初夏に花を咲かせるくちなしは、水分を含んだ空気に甘く優美な香りを乗せて広がります。甘さの中にみずみずしさを感じる香りは、どこからともなく香ってくるあのくちなしの香りそのものです。

商品名：花ふぜい くちなし 煙少香

内容量：約100g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：517円（税込）

発売日：2026年2月

--------------------------------------------------

商品名：花ふぜい くちなし 煙少香徳用大型

内容量：約220g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：1,034円（税込）

発売日：2026年2月

香りよい、選ぶ楽しみ「花ふぜい」は全13種に

「花ふぜい」シリーズは、新たな香り２種を加えて全13種類の商品ラインナップとなりました。豊富な香りバリエーションで” 香りを選ぶ楽しみ”を存分に味わっていただけます。

◆花ふぜいの３つの特長

１.お線香のルームフレグランス -香りを楽しむお線香-

２.選べる楽しさ -気分で選べる全１１種類の香り-

３.お値段以上の品質 -手ごろな価格で高品質-

カメヤマ株式会社

HP：https://www.kameyama.co.jp/



