高島株式会社が、株式会社one buildingの「省エネ検討WEBサービス」において、断熱材「パフテムフォームシリーズ（メーカー：日本パフテム株式会社）」の製品情報の提供を開始。

高島株式会社

高島株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高島幸一、以下「当社」）は、株式会社one building（本社：東京都目黒区、代表：金田真聡、桑島隼也）が提供する、非住宅建築向け外皮性能検討Webサービス「省エネ検討WEBサービス（以下「省エネ検討WEB」という）」において、当社が販売代理店として取り扱う、日本パフテム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小野修吾、以下「日本パフテム」）の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の「パフテムフォームシリーズ」の製品情報の提供を開始しました。

この取り組みによって、設計者は、Webサービス「省エネ検討WEB」上で、実在する断熱材の性能値に基づき、正確かつ容易に省エネ計算結果を得ることが可能となります。

「省エネ検討WEB」とは？

省エネ検討WEBは、非住宅建築の外皮性能（BPIm）をWebブラウザ上で手軽に検討できるサービスで、建材選定と省エネ計算を一体で行える点を特長としています。

■ 取組みのポイントと、得られる価値

【取組みのポイント】

当社は、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材「パフテムフォームシリーズ」の仕様値（製品名・厚み・熱伝導率等）を選定画面から呼び出し、外皮性能算定に反映できる仕組みの拡充に協力しました。

これにより、カタログ確認や性能値の手入力の削減が可能となります。

【パフテムフォームシリーズ（パフガード/パフピュア―エース）について】

- 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材「パフテムフォームシリーズ」は、優れた熱伝導率0.026W/(m・K)〈JIS規格値〉と施工性を併せ持つ現場発泡断熱材です。- 「パフガード」は、汎用品であるパフピュア―エースの基本性能に加え、建築中の火災安全性を付与した延焼防止型の「炭化ウレタン」という新しいカテゴリーの吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材です。さらに、植物由来原料配合によりバイオマスマークを取得した環境配慮型製品で、カーボンニュートラルにも貢献する革新的な製品です。- 「パフピュア―エース」は、豊富な実績を持つノンフロンの汎用タイプで、その省エネルギー性能は、住宅分野にとどまらず、非住宅分野における省エネルギー基準適合やZEBの推進にも貢献します。

【日本パフテムの断熱材 × 「省エネ検討WEB」 で得られる価値】

今回のデータ連携により、設計者は「省エネ検討WEB」上で、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の特性を最大限に活かした以下のメリットを得られます。

- 仕様値の自動反映による「検討の高速化」 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材「パフテムフォームシリーズ」の製品名・厚み・熱伝導率などを選定画面から直接呼び出せるため、煩雑な手入力の手間を省き、外皮計算のスピードを飛躍的に高めます。- 断熱欠損を抑えた「実効性能」に基づく高精度な評価 “隙間のない密着・充填”という吹付け工法ならではの断熱性能を前提としたシミュレーションが可能になり、より実現場の実態に即した精緻な外皮性能評価を実現します。- 複雑な部位への対応を前提とした「手戻りのない設計」 梁、柱、配管周りなど、納まりの制約が多い非住宅建築においても、吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の充填性を考慮した計画を初期段階から立てられます。これにより、実施設計段階での仕様変更（手戻り）を防ぎます。- プラットフォーム上での「最適な工法比較」 他の断熱材との性能・コストの比較検討がクラウド上でスムーズに行えるようになり、物件ごとの最適解をデータに基づいて導き出せます。- 実在製品データによる「提案の説得力向上」 裏付けのある製品スペックに基づいた計算結果を提示することで、クライアント（施主）への省エネ性能説明における信頼性と説得力が向上します。

特に納まりの制約が多い非住宅建築において、施工後の断熱・気密の実効性能を高めやすい「吹付け断熱材」を設計初期から手軽にシミュレーションできるようになったことは、省エネ適合判定へのスムーズな対応やZEB化を目指す設計実務において極めて大きな意義を持つものと期待されます。

■ 日本パフテム株式会社について

日本パフテムは、硬質ポリウレタンフォームの原液製造から供給までを一貫して行うウレタン専業メーカーであり、独自の配合技術で高断熱・高気密な建築空間を支えるリーディングカンパニーです。

同社の「吹付け硬質ウレタンフォーム」断熱材はビル、マンション、公共施設など非住宅を含む建築分野全般で高い実績を誇り、ZEB化や省エネに大きく貢献する性能を備えています。

また、かつてフロン発泡品が汎用されていた頃に、フロンを一切使用しない吹付けウレタンのノンフロンシステムをいち早く確立し、近年では「パフガード」で建築中の火災安全性という新たな価値とバイオマスマーク取得の環境性能の両立を実現するなど、技術先行企業の姿勢を製品開発に明確に打ち出しております。

今回、「省エネ検討WEB」で製品仕様が利用可能となったことで、設計者は現場発泡ならではの複雑な部位を考慮しつつ、実在製品レベルでの精緻な断熱仕様検討が可能になりました。これは「確かな品質と施工性による建物の長寿命化」という同社の思想とも親和性が高く、設計初期から建物全体の気密・断熱性能を最大化する建材選定が行えるメリットを生みます。これにより、設計初期の段階から施工現場の実態に即した断熱仕様を前提とした、手戻りの少ない設計プロセスを実現し、省エネ性能、環境価値、実務精度のすべてを同時に向上させることが可能となります。

▼断熱材製品について詳しくはこちら

https://www.puftem.co.jp/service/architecture/

▼「省エネ検討WEB」についてくわしくはこちら

https://link.bimsustainaforenergy.jp/4ahTjEq

実際の操作画面でご体験いただけるセミナーを開催します。

実務での活用ポイントをわかりやすく紹介します。

【新機能や入力デモ「省エネ検討WEBサービス」オンライン説明会】

新しい機能や活用方法をご紹介する「省エネ検討WEBサービス 活用セミナー」を開催いたします。

初めて本サービスに触れる方向けの「概要・機能紹介編」と、すでにサービス説明会に参加された方向けの「入力フロー体験編」の2種類の内容をご用意しており、検討段階に合わせてご参加いただけます。

開催日

１. 初めての方向け｜概要・機能紹介編

2026年2月13日（金）10:00-11:00

2026年2月17日（火）10:00-11:00

２. 参加済みの方向け｜入力フロー体験編

2026年2月13日（金）14:00-15:00

2026年2月19日（木）16:00-17:00

※１.・２.それぞれの番号内では同じ内容を実施します。

開催形式：Zoomによるオンラインウェビナー

参加費用：無料（事前登録制）

参加上限：500名

▼セミナーのお申し込みはこちら

https://bimsustainaforenergy.jp/seminar/seminar2602-kentoweb

※お申込み後、Zoomより視聴URLを記載したメールが届きます。

■ 会社情報

【日本パフテム株式会社】

硬質ウレタンフォーム断熱材の専業メーカー。独自配合の原液と自社一貫製造体制を強みに、ビル・マンション・商業施設・木造住宅など幅広い建築分野へ吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材を提供。気密性・断熱性・難燃性を兼ね備えた省エネ建材として採用が進んでいます。

URL：https://www.puftem.co.jp

【株式会社one building】

株式会社one buildingは、テクノロジーで建築の未来をデザインするClimate Tech企業です。デジタル技術で建築情報を統合・活用し、持続可能な社会の構築を目指しています。建物の性能最適化と長寿命化を実現するサステナブル建築の標準化を推進し、次世代の建築をリードします。

URL：https://one-building.co.jp

【高島株式会社】

当社は、創業110年の歴史で培った多角的なネットワークと提案力を基盤に、建材、産業資材、電子・デバイスを展開する「機能商社」です。建材分野においては、省エネ基準の適合義務化を見据えた設計支援や省力化ソリューションの提供に注力しています。「事業を通じて社会に貢献する」という企業使命のもと、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に寄与してまいります。

URL：https://www.tak.co.jp

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

【高島株式会社】

IR・総務ユニット

電話： 03-5217-7248

メールアドレス： ir@ta.tak.co.jp