「第20回アジア競技大会選手村後利用事業」土地売買契約締結のお知らせ

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、愛知県及び名古屋市との間で、第20回アジア競技大会選手村後利用事業（以下、「本事業」）に係る停止条件付の土地売買契約（以下、「土地売買契約」）を2025年10月10日に締結しました。その後、愛知県議会と名古屋市会の承認及び契約保証金納入が完了したことから、正式に土地売買契約の効力が発生することとなりましたのでお知らせいたします。

当社は、中部電力株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：林欣吾）を代表法人とする事業者グループ（以下、「本事業者グループ」）の構成メンバーとして、本事業に参画しています。本事業者グループは、本事業の基本構想にある「賑わい」「住まい」「憩い」「学び」というテーマに沿った施設の配置に加え、「ウェルネス・アソシエーション（Wellness Association）」という独自のコンセプトとして、多様な人々がつながり助け合いながら社会課題を解決し、共にしあわせを育むまちづくりを目指しています。当社はこのまちづくりにおいて、本事業用地約14.7haのうち、約13haを取得し、複合商業施設や分譲マンション等の開発を手掛ける予定です。

【ご参考１】スケジュール

【ご参考２】本事業者グループ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/40_1_10ff0fe56b8a8ff9ffca9675dbcd2b85.jpg?v=202602130251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/40_2_9440e4d2c3a357b25e78e788316665db.jpg?v=202602130251 ]

※参考資料：2021年6月28日公表

「第20回アジア競技大会選手村後利用事業」契約候補事業者決定のお知らせ(https://www.es-conjapan.co.jp/corporate19950418/wp-content/uploads/022dabfa5b9f999594f4c00deac4fd6e.pdf)

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308