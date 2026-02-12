アドインテとのインストアメディアコンテンツ共同プロジェクト第2弾。ツルハグループアプリでマイベストコンテンツを活用した広告配信開始

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、IOTとAIを活用し流通小売業・メーカー向けDX支援、リテールメディア開発、運用をおこなう株式会社アドインテ（京都府京都市、代表取締役 十河慎治、以下「アドインテ」）と2025年7月にインストアメディアコンテンツ共同プロジェクトを開始しました。第2弾となる今回は、ツルハグループ各社が提供する公式アプリでマイベストのコンテンツを活用した広告配信を開始いたします。

- インストアメディアコンテンツ共同プロジェクト設立背景マイベストとアドインテは「生活者の購買意思決定をより良いものにする」という共通の課題意識のもと、2025年7月より共同プロジェクトを開始しました。本プロジェクトでは、インストアメディアにおけるコンテンツの質と効果を高めることを目的に、両社の強みを活かした共同コンテンツや企画を開発推進しています。第1弾では、ツルハドラッグ店舗内のデジタルサイネージを活用した共同メディアを開発。月間3,000万人が利用するマイベストの商品データベースやおすすめ人気ランキングと、アドインテが提供するID-POS分析基盤を掛け合わせ、サイネージ放映前後における対象商品の購買変化を可視化するPoCを実施。これにより「今実際に選ばれている商品」をデータに基づいて店頭で届ける、新たなリテールメディアの形を検証しました。従来の「CMや情報を映すだけの見られにくい店頭サイネージ」から、「売上に貢献し、生活者の選択を後押しする店内メディア」への進化を目指しています。- 共同プロジェクト第2弾「ツルハグループアプリでの広告配信」概要第2弾では、約1,000万ダウンロードを誇るツルハグループの各事業会社アプリ（ツルハドラッグ、くすりの福太郎など）にて、マイベストのコンテンツを活用した広告配信を開始いたします。毎月2,000点以上の商品・サービスを検証・比較するマイベストが「本気でおすすめできる商品」を厳選し、レビューや評価データに基づき、「今買うべき理由」や「選ばれているポイント」を分かりやすく伝えることで、アプリ利用者の購買前の意思決定をサポートします。来店前・来店中のタッチポイントとしてアプリを活用することで、オンラインとオフラインを横断した、より納得感のある購買体験の提供を目指します。- 今後の展望

マイベストとアドインテは今後も、店頭サイネージやアプリといったインストアメディアを起点に、生活者・小売・メーカーの三者にとって価値あるリテールメディアの構築を推進してまいります。一方的な広告配信にとどまらず、データとコンテンツを掛け合わせることで、「なぜ今その商品が選ばれているのか」「自分に合った商品は何か」が直感的に伝わる売り場体験を提供し、生活者の購買意思決定をより良いものへと進化させていきます。

- 株式会社アドインテ

会社名 ：株式会社アドインテ

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 十河慎治

URL ：https://adinte.co.jp/(https://adinte.co.jp/)

所在地 ：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ ：https://mybest.go.link/heG0k