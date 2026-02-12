医学博士 岡博史によるYouTubeチャンネル「ひろし先生のAGA・植毛お悩みチャンネル」を開設！

医療法人社団福美会

内科から美容外科、心療内科、小児科、婦人科、泌尿器科まで幅広い診療を提供する総合医療機関「ヒロクリニック」は、68,000件以上のNIPT検査実績を誇る医療機関です。 このたび、ヒロクリニック統括院長・医学博士 岡博史が、AGA治療や植毛に関する最新の医療情報、そして確かな知見を発信するYouTubeチャンネル「ひろし先生のAGA・植毛お悩みチャンネル」を開設したことをお知らせいたします。

▼YouTubeチャンネル「ひろし先生のAGA・植毛お悩みチャンネル」

youtube.com/@hiroclinic-mens(https://youtube.com/@hiroclinic-mens?si=X_c-RwKeT2ravsn5)

開設の背景

薄毛や抜け毛に関する悩みは非常にデリケートであり、インターネット上には多種多様な情報が氾濫しています。しかし、その中には医学的な裏付けが不十分なものも少なくありません。「どの治療が自分に合っているのか」「植毛の実際はどうなのか」といった不安を解消し、医学的根拠（エビデンス）に基づいた正しい選択をしていただくため、本チャンネルを開設いたしました。医学博士・岡博史が、最新の医療技術と真摯に向き合い、男性の皆様が再び自信を持てるようサポートいたします。

チャンネルの特徴

本チャンネルでは、単なる治療紹介に留まらず、患者様の視点に立った具体的かつ実践的なコンテンツをお届けします。

こんな方におすすめ

- AGA治療・植毛の最新情報を網羅内服薬・外用薬による治療から、最新の医療技術を駆使した植毛まで、医学的知見に基づいて詳しく解説。治療のメリットだけでなく、注意点も含めた透明性の高い情報を提供します。- 「お客様の声」を通じたリアルな情報の提供実際の治療詳細や、実際に体験されたお客様の声を共有します。一人で悩みを抱えがちな方々へ、治療後のイメージを具体的にお伝えすることで、一歩踏み出す勇気を後押しします。- 男性一人ひとりの「自信」をトータルサポート見た目の変化だけでなく、それによって得られる心理的な前向きさまでを考慮し、ドクターの視点から誠実なアドバイスを提案します。- AGA治療を検討しているが、何から始めればいいか迷っている方- 最新の植毛技術や、その安全性について詳しく知りたい方- 実際に治療を受けた方の体験談を参考にしたい方- 医学的根拠に基づいた信頼できる情報を探している方

関連チャンネルのご紹介

本チャンネルのほかにも、各分野の専門的な知見をエビデンスに基づいて発信する複数のYouTubeチャンネルを運営しております。

- ひろし先生の正しいエビデンス妊娠ch妊娠・出産やNIPT（新型出生前診断）に関する最新情報を発信しています。youtube.com/@niptpin(https://youtube.com/@niptpin?si=PFOODXjy9n9clMIB)- ひろし先生の“痩せる医学”医学的根拠に基づいた健康的かつ効果的なダイエット法を解説しています。youtube.com/@diet_clinic_jp(https://youtube.com/@diet_clinic_jp?si=FvrUAeRaIBCdRMyM)

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックは、2005年に川口で開業し、内科・皮膚科・美容皮膚科・美容外科・心療内科・形成外科・小児科・婦人科・泌尿器科を含む総合的な医療を提供する医療機関です。NIPTの検査実績が豊富で68,000件以上(※1)あり、検査結果を1～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延の報告例はありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところが他にないため、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、全国のヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年12月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約68,000

