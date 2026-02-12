リーガルテック株式会社、知財を経営判断に活かす実装基盤の提供に注力

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之）は、知的財産を経営判断に活かすための実装基盤の提供に注力する方針を明確化した。

近年、知的財産や無形資産は、単なる権利保有や管理の対象にとどまらず、企業価値や競争力を左右する重要な要素として位置づけられている。研究開発投資、事業ポートフォリオの見直し、提携・投資判断といった場面において、特許や技術情報をどのように活用するかが、企業経営における重要な論点となっている。

一方で、企業の実務においては、特許や知財情報が経営や事業の意思決定に十分に活用されていないという課題が存在する。特許は出願・維持・管理の対象として扱われることが多く、経営判断に必要な形へ整理・翻訳されないまま、現場に滞留してしまうケースも少なくない。

■ 知財活用を巡る実務上の課題

多くの企業において、次のような状況が見られる。

・特許情報が経営・事業判断の前提データとして使われていない

・知財判断が担当者やベテランの経験に依存している

・なぜその研究や特許を残すのか、経営視点で説明しにくい

・経営層と知財・研究現場の間で、判断の共通基盤が存在しない

これらは個別企業の問題ではなく、特許を「判断」に変換するための実務基盤が十分に整備されてこなかったという構造的な課題である。

■ 特許を「管理」から「判断」へ転換するインフラへ

リーガルテック株式会社は、こうした課題を踏まえ、知的財産を経営判断に活かすための実務基盤の提供に注力する。

その中核となるのが、当社が提供する特許特化型AIプラットフォーム 「MyTokkyo.Ai」 である。MyTokkyo.Aiは、世界の特許・技術情報をAIにより整理・分析・比較し、特許を単なる管理対象ではなく、経営や事業の判断に用いることができる情報資産として可視化する。

これにより、企業は、

・自社技術や特許の競争上の位置づけ

・研究テーマや投資判断の妥当性

・その判断に至る根拠や背景

を、再現可能かつ説明可能な形で把握することが可能となる。

■ 今後の展望

リーガルテック株式会社は、知財を「管理するもの」から「判断に活かすもの」へと転換するための実装基盤を通じて、企業の意思決定の質向上に貢献していく。今後も、特許・知財データとAIを活用し、経営・事業・研究の各判断を支える基盤の高度化を進めていく方針である。

■ 会社概要

名 称：リーガルテック株式会社

代表取締役CEO：平井 智之

事業内容：AI・データ技術を活用した法務・知財領域の高度化支援。AIエージェント型知財プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」の開発・提供。

URL：https://www.legaltech.co.jp/