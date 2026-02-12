eラーニングシステムの決定版『KnowledgeDeliver』7.9をリリース

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、学習管理システム(LMS)『KnowledgeDeliver（ナレッジデリバー）』の最新バージョン7.9をリリースいたしました。

今回のアップデートでは、KnowledgeDeliverのオプション「Teacher’s Copilotオプション」への「レポートAI採点補助機能」の追加、および「音声合成オプション」への「音声型テストでの音声合成機能」の追加などをリリースします。

「レポートAI採点補助機能」では、学習者が提出したレポートを人工知能（以下、AI）が評価基準に沿って分析します。AIによるレポートの評価例（自動レビュー）が、採点の参考用として管理者に提示されます。

「音声型テストでの音声合成機能」では、入力されたテキストからAIがリスニング問題の音声データを合成します。ナレーターの手配や、読み上げ品質の確保（ノイズ除去、音量調整）の心配が不要になります。

KnowledgeDeliverは、今後も定期的なバージョンアップを通じて新機能の追加や改善を行い、常に最新環境でお客様の教育効果向上を力強くサポートしてまいります。

Teacher’s Copilot とは

「Teacher’s Copilot」とは、KnowledgeDeliverにて作成されたテキスト教材（スライド型、Video⁺型）の情報に基づいて学習内容を自動生成する機能を有するアシスタントAIです。

今回のバージョンアップのポイント

主な新機能

☑ レポートAI採点補助機能（TCオプション）

「レポートAI採点補助機能」は、提出されたレポートに対して、AIが、あらかじめ設定された評価項目（ルーブリック）に基づいて評価を補助する機能です。点数評価の補助だけでなく、レポート内容のレビュー、「優れている点」「改善点」といった具体的なフィードバックコメントの案を生成し、教員や管理者の採点業務を効率化・高度化します。

❘ レポートAI採点補助機能の３つのメリット ❘

- 採点業務の効率化AIが下読みや評価案の作成を行うことで、教員や管理者の採点にかかる時間を大幅に削減できます。- 評価の質の向上と均一化設定されたルーブリックに基づき、客観的かつ多角的な視点での評価補助やフィードバック案を提供し、評価のばらつきを抑え、質の高いフィードバック作成を支援します。- 専門的な観点からの評価教育内容をAIへの指示文（プロンプト）に含めることで、より専門的で、授業内容に即した観点からの評価補助が可能になります。※指示文に含めた教育内容は、AIモデルの学習には使用されません。☑ スライドオーサリング型テキストの自動文字起こし機能

スライドオーサリング型テキストで使用しているメディア中の音声を文字情報に変換できる、自動文字起こし機能を実装しました。この機能は、KnowledgeDeliverのオプション「自動文字起こしオプション」への追加機能となります。

生成した文字情報は、「Teacher’s Copilotオプション」による教科補完の素材としてご利用いただけます。

☑ 音声合成型テスト（音声合成オプション）

「音声合成型テスト」では、音声付きのリスニング問題を作成する際、入力されたテキストからAIが問題や解説の音声を作成してくれるため、ナレーターの手配や読み上げ品質の確保（ノイズ除去、音量調整）の心配が不要になります。

☑ 既存機能の改善- コンテンツ作成画面からのイメージカタログ登録が可能に- 教科作成からコンテンツ割り当てに至る作業フローに沿ったUIを導入- イメージカタログ名のコピー機能を、より広範な環境に対応した手法に変更- 音声型テストの素材として、収録した音声が利用可能に- スライドオーサリングの音声合成に言語と話者の選択肢を追加（オプション）- 多言語オプション（基本）を更新（オプション）

その他の新機能、既存機能の改善、不具合対応等詳細につきましては、以下リリースノートをご確認ください。

学習管理システム（LMS）『KnowledgeDeliver』とは

学習・運用管理のみならず、Webベースで教材を手軽に作成・配信・管理可能な、国内有数の統合型eラーニングプラットフォーム。

柔軟なカスタマイズ性及び拡張性を有し、高いレベルのeラーニングサービスをご利用いただけます。企業・官公庁・スクール・学校法人

などへの導入実績は3,000以上。

＜特長＞- 映像教材など動的でわかり易い教材を脅威の手軽さで作成可能- マルチブラウザ・OS対応で、スマホ・タブレットやMacなど多種多様な学習スタイルに対応- 「使いやすさ」と「多機能性」の両方を追求した運用管理機能- ASP、クラウド、パッケージなど豊富な導入形態をご用意- 定期的なバージョンアップで新機能追加と最新クライアント環境に対応- ご要望に応じた柔軟なカスタマイズ対応- 数十万名様向けの大規模運用対応- 第三者機関による脆弱性診断・検査の定期受診による万全のセキュリティ対策- プライバシーマーク(R)、ASP・SaaS安全・信頼性情報開示認定済み- サポートセンタによる安心の運用サポート体制

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

