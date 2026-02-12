なりたい前髪が一瞬で作れる! “サボンドサボタ マエガミキーパー”を使って各地のサロン・美容師と対戦しよう【天下一マエガミ武闘会】開幕！

アンド・ナイン株式会社

アンド・ナイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 修）は、“めんどくさい”を応援するサボテンヘアケアブランド「Savon du Savota（サボンドサボタ）」より、ブランド初となる前髪専用スタイリング剤「マエガミキーパー（ガチキープ / マジカール）」を2026年2月中旬より全国のドラッグストア・バラエティショップ・ドン・キホーテにて順次発売いたします 。

発売を記念し、成人式やライブ参戦などの特別な日のカワイイに不可欠なヘアアレンジで【間違いない】を提供し続けることで、絶大な支持を得ている渋谷区のヘアサロン「amond.（アモンド）」や日本各地の現役美容師とタッグを組んだ、SNS連動型プロジェクト「天下一マエガミ武闘会」を開催することをお知らせいたします。

SNS連動プロジェクト「天下一マエガミ武闘会」始動

4,000人の10代～30代に調査した結果、実に97％もの方が「セルフスタイリングの前髪に納得していない」ことがわかりました。対して、推し活ヘアやイベントのヘアセットでは多くの方が「自分史上最高にカワイイと感じた」経験をしていました。美容室メーカーとしてより多くのお客様にプロのスタイリング術を身近に感じていただきたく、全国各地の現役美容師・美容オタク・配信者、そしてすべてのお客様と”誰もが理想の前髪をテクいらずで実現できる高み”を目指して「天下一マエガミ武闘会」を開催いたします。

予選→本戦→大乱戦と続く本企画は、マエガミキーパー各種を使って「自分史上最強カワイイ」をかなえるために繰り広げられるスタイリングバトル。

【第１弾】予選

amond.代表・飯野ゆかり氏をはじめとする全国各地の実力派美容師たちが、前髪スタイリングのHow To動画やアレンジ動画を続々配信。さらに、「予選参加キャンペーン」と題して、サボンドサボタ マエガミキーパー(いずれか)がもらえるSNSプレゼントキャンペーンを実施します。

【第２弾】本戦

美容オタクによる、使い方や比較などのガチレビュー投稿を続々配信。前髪ガチ勢専用のガチキープと、初心者でもなぜか簡単マジカールの違いとなりたい前髪の作り方を徹底解説。

【第３弾】大乱戦

今までの投稿や配信を見ながら、ライブ・推し活・おでかけ等の今日はぜったいかわいく仕上げたい日にマエガミキーパーを使って「自分史上最強カワイイ」を自慢しよう。現役美容師・美容オタク・お客様の中から優勝者1名にはサボンドサボタ モイストプランプシャンプー＆トリートメントを1年分プレゼント！

【amond.代表：飯野ゆかり氏 コメント】

「長年、たくさんのお客様の顔周りをスタイリングしてきましたが、ついに前髪の悩みに寄り添ってくれる、理想的なアイテムに出会えました！

『マジカール』は、顔周りの後れ毛や、ふわっと流したい毛にちょうどいい質感。固まりすぎないから、セルフセット初心者さんでも簡単に今っぽい『抜け感』が作れます。 逆に『ガチキープ』のキープ力には、正直びっくりしました。絶対に前髪を崩したくない日の強い味方です。

このクオリティの2種類を、1,180円（税抜）で使い分けられるのは本当にお得。ふわっと続く香りも楽しみながら、その日の気分やスタイルに合わせて選んでほしいです。自信を持っておすすめします！」

※個人としての感想であり、効果効能を保証するものではありません。

スケジュール：だれよりも先にマエガミキーパーを使って最強カワイイへ

2月4日（水）～ ：人気サロン「amond.」にて先行販売・体験開始

2月中旬～ ：全国ドラッグストア・バラエティショップにて順次販売開始

3月初旬～ ：☆大乱戦☆キャンペーン実施

4月1日「前髪の日」 ：天下一マエガミ武闘会 優勝者発表＆発送開始

発売と同時に、全国の美容師から商品を使用したスタイリングが発信されます。

消費者の皆様にはこれらを参考に「自分史上最強カワイイ前髪」を日常に取り入れていただきたいという願いを込めています。

「天下一マエガミ武闘会」参戦・キャンペーン詳細

一般の方はもちろん、美容師の皆様からも商品を使用したスタイリング投稿を募集。

【参加方法】

Instagram・Xのいずれかにて

下記ハッシュタグをつけて前髪スタイリングの動画または写真を投稿。

#サボンドサボタ #マエガミキーパー #天下一マエガミ武闘会

【期間】

2026年2月21日（土）～3月31日(火)

（当選発表：2026年4月1日「前髪の日」 ※同社から当選者へのDMにて発表予定）

【賞品】

・サボンドサボタ モイストプランプシャンプー１年分(320mL×12)

・サボンドサボタ モイストプランプヘアトリートメント１年分(320g×12)

上記商品を1名様にプレゼント

【注意事項】

・アカウントが非公開設定の場合、抽選対象外となります

・発送は日本国内限定です

・当選の権利は譲渡・換金できません

・賞品は転売防止シールが貼られた状態でお届けします。予めご了承ください。

・なりすましアカウントにはご注意ください

・当選発表時にフォローを取り消してしまった場合には、参加とみなされません。

・当選のご連絡から期日までに回答がない場合や、発送先情報に不備があった場合、当選の権利を失効とさせていただきます。

商品情報：サボンドサボタ マエガミキーパー(ガチキープ/マジカール)

容量：18mL / 価格：各1,180円（税抜）

【開発の想い】

10代～40代の90.6%が「自分の前髪に満足していない」という調査結果 を受け、美容室メーカーとしての知見を結集。たどり着いたのは、髪質や理想のスタイルに合わせた「なりたい前髪専用」という答えでした。

こだわり強めの上級者向け・白くならないのに弾力あるキープ力が特徴の「ガチキープ」と、やり直しがちな初心者向け・なぜか理想の顔まわりが一瞬で完成する「マジカール」の2種類を展開いたします。

ガチキープ（ピンク）： 前髪ガチ勢専用。白くならないのに弾力あるキープ力で、雨・風・湿気をブロック 。サボテンフルーツネクターの香り。

マジカール（グリーン）： 初心者・アイドル前髪専用。テクいらずで理想の顔まわり・触角が一瞬で完成 。グリーンサボテンパンチの香り。

【共通特徴】

1. 美容師の95%が「使える」と評した*¹プロ納得の操作性

現役美容師へのアンケートにおいて、95%が「使いたい」と回答 。美容室メーカーが開発した、妥協のないスタイリング力が最大の特徴です。

2. 失敗を防ぐ、独自開発「3エリア構造ブラシ」

初心者でもテクニックいらずで理想の形がつくれるよう、1本のブラシに3つの機能を搭載しています

・ドーム型トップ： 液がつきすぎず、縦向きに使うことで束感のポイント調整が容易です。

・直線スパイラルブラシ： 髪1本1本をガッチリキャッチし、同時にツヤのあるストレートへ導きます

・カーリングコーム（マジカールに搭載）： ラウンド型で細かい調整がしやすく、ふんわりしたカール

を1日中キープします。

3. コスパ最強！平均の「約2倍量*²」の大容量

・圧倒的なボリューム： 前髪用スタイリング剤市場の主要製品と比較し、平均サイズの2倍量となる18mLを配合 。

・経済的： 希望小売価格1,180円（税抜）ながら、長く使い続けられるコストパフォーマンスを実現しました 。

4. 髪をいたわる「ヘアプランパー(R)*³*⁴処方」

美容室メーカーが開発した独自商標成分「ヘアプランパー(R)*³*⁴」を全ラインナップに配合。

補修×保湿： 体積の96%に水分を蓄えるサボテンの生命力を活かしたエキス1と、立体補修成分（3種のケラチン2）を組み合わせ、使うたびに「ぷっくりツヤ髪」を叶えます。

Savon du Savota ラインナップ

美容室メーカーが髪保湿を極めた。超保湿×サボテン*³の力で毎日限界な皆さまを応援するヘアケアブランドです。

HP：https://andnine.jp/pages/savon-du-savota

*1 自社調べ。 *2 前髪用スタイリング剤市場における主要製品の平均容量（自社調べ）との比較 *3 オプンチアフィクスインジカ花エキス、種子油、茎エキス（すべて保湿） *4 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修)



＜お問い合わせ先＞

社名：アンド・ナイン株式会社

TEL：03-5778-9262

住所：東京都港区南青山 6-2-9 KSビル9階

プルント公式HP：https://andnine.jp/pages/purunt

プルント公式Instagram：https://www.instagram.com/purunt_official/

サボンドサボタ公式HP：https://andnine.jp/pages/savon-du-savota

Savon du Savota 公式Instagram：https://www.instagram.com/savota_official

アンド・ナイン企業情報：https://andnine.jp/