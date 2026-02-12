株式会社三木森、みずほ銀行を単独アレンジャーとして極度45億円の仕入資金枠を契約締結

株式会社三木森

株式会社三木森（本社：東京都千代田区、代表取締役：安 竜洙、以下「当社」）は、

株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」）を単独アレンジャーとして、極度45億円の仕入資金枠を

契約締結いたしました。

■資金調達の背景と目的

当社は、世界規模での流通事業を中核に、不動産開発、エネルギーインフラ事業へと事業領域を多角化しております。

この度、みずほ銀行単独でのアレンジにて極度45億円という大規模な仕入資金枠の契約を締結いたしました。これは、当社のこれまでの事業実績および強固な財務基盤が、金融機関より高く評価された証左であると考えております。

確保した機動的な資金は、当社のコアコンピタンスのさらなる拡大・強化に最優先で充当するとともに、戦略的なM&Aや新規事業開発へも積極的に投資を行い、非連続的な成長を実現してまいります。

■資金の主な使途

1. グローバル流通網の強化：

変化の激しい国際市場において、圧倒的なシェアを獲得するための在庫拡充および物流基盤の強化。

2. M&Aおよびアライアンスの加速：

国内外を問わず、当社事業とシナジーの高い企業・事業の買収および資本提携。

3. 新規事業開発への投資：

系統用蓄電所をはじめとするエネルギー事業や、不動産部門における新たなデベロップメント事業、

アセットソリューション事業への投資。

■今後の展望

当社は、「流通」「不動産」「エネルギー」を融合させたコングロマリット企業として、

持続可能な社会の実現と企業価値の最大化を目指します。

みずほ銀行との強固なパートナーシップのもと、潤沢な資金流動性を武器に、

さらなる事業拡大を推進してまいります。

■株式会社三木森について

当社は、世界規模での流通事業から、都市開発、次世代エネルギーインフラの構築まで、

多岐にわたる事業を展開する総合事業会社です。

【会社概要】

