【新発売】「空間に溶け込み、静かに佇む」アームチェア『SONORA』を販売開始

株式会社セイアローズ ( 本社：東京都三鷹市 / 代表取締役：中野光之 ) は空間に自然と溶け込み、静かに存在感を放つチェア「SONORA」を2026 年 2月 12 日 ( 木 ) に発売しました。

SONORA空間に自然と溶け込むタイムレスなデザイン

背もたれに抜け感を持たせることで、圧迫感を与えず、空間に自然と溶け込むSONORAチェア。 シームレスな脚部は軽やかで洗練された印象を演出し、視覚的な軽さと確かな座り心地を両立させた上質なデザイン。 空間にも調和しやすい、ベーシックなチェアです。

包み込むような曲線美

背もたれとアームが一体化し、美しいカーブを描くデザイン。 背中をやさしく支えると同時に肘置きの役割も担い、座る人に安心感と心地よさをもたらします。 美しい曲線美と機能性を兼ね備えた佇まいです。

美しい曲線美と機能性さりげない配慮

肘がテーブル下にくぐらない高さと形状を考慮した設計。

使うたびに気を遣うことなく、家具を長く美しく保つための、さりげない配慮を込めています。

三角形に近い構成の脚部は、直線的でシャープなシルエットが印象的。 視覚的な緊張感を生み出しながら、構造的な安定性を高め、チェア全体を力強く支えます。 無駄を削ぎ落した構造で、コストパフォーマンスの高いアイテムとなっております。

シャープなシルエット

【 PRODUCT CREDIT 】



Material :

フレーム / アッシュ材

座／ウレタンフォーム張込

Size : W590×D550×SH460×H780

Price : \58,000～(税抜)

designer : 吉野 利幸/Toshiyuki Yoshino



詳細ページはこちら→(https://seiarrows.com/featured/46/)

【会社概要 】

株式会社セイアローズ

代表取締役 中野 光之

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀８丁目４-１７

URL https://seiarrows.com/

Instagram >>>アカウント ＠seiarrows_official(https://www.instagram.com/seiarrows_official/)