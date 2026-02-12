【新発売】「空間に溶け込み、静かに佇む」アームチェア『SONORA』を販売開始
株式会社セイアローズ ( 本社：東京都三鷹市 / 代表取締役：中野光之 ) は空間に自然と溶け込み、静かに存在感を放つチェア「SONORA」を2026 年 2月 12 日 ( 木 ) に発売しました。
SONORA
空間に自然と溶け込むSONORA
タイムレスなデザイン
背もたれに抜け感を持たせることで、圧迫感を与えず、空間に自然と溶け込むSONORAチェア。 シームレスな脚部は軽やかで洗練された印象を演出し、視覚的な軽さと確かな座り心地を両立させた上質なデザイン。 空間にも調和しやすい、ベーシックなチェアです。
包み込むような曲線美
背もたれとアームが一体化し、美しいカーブを描くデザイン。 背中をやさしく支えると同時に肘置きの役割も担い、座る人に安心感と心地よさをもたらします。 美しい曲線美と機能性を兼ね備えた佇まいです。
美しい曲線美と機能性
さりげない配慮
肘がテーブル下にくぐらない高さと形状を考慮した設計。
使うたびに気を遣うことなく、家具を長く美しく保つための、さりげない配慮を込めています。
凛
三角形に近い構成の脚部は、直線的でシャープなシルエットが印象的。 視覚的な緊張感を生み出しながら、構造的な安定性を高め、チェア全体を力強く支えます。 無駄を削ぎ落した構造で、コストパフォーマンスの高いアイテムとなっております。
シャープなシルエット
【 PRODUCT CREDIT 】
Material :
フレーム / アッシュ材
座／ウレタンフォーム張込
Size : W590×D550×SH460×H780
Price : \58,000～(税抜)
designer : 吉野 利幸/Toshiyuki Yoshino
詳細ページはこちら→(https://seiarrows.com/featured/46/)
【会社概要 】
株式会社セイアローズ
代表取締役 中野 光之
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀８丁目４-１７
URL https://seiarrows.com/
Instagram >>>アカウント ＠seiarrows_official(https://www.instagram.com/seiarrows_official/)