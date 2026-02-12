Top Lot 第21回ワインオークション開催のお知らせ

株式会社　Top Lot

オークションハウス『Top Lot』は第21回「ワインオークション」を2026年3月7日（土）・3月8日（日）の2日間にわたり東京・虎ノ門にて開催いたします。




「ロマネ コンティ」は16ロット・1970年から2022年まで幅広く出品される


『Top Lot』のワインオークションは、お陰様で多くのお客様からのご支持をいただき、回を重ねるごとに成長を続けてまいりましたが、今回は世界最高峰の生産者である「ブルゴーニュの至宝」DRC


（ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ）が128ロット（落札予想価格下限合計68,350,000円）と多数出品されます。そのうち16ロット（同 24,800,000円）を占めるのが「ロマネ コンティ」で、1970年から2022年ヴィンテージまで幅広い年代が揃いました。


また、同じくトップ生産者として不動の人気を集めるアルマン ルソーが99ロット（同15,565,000円、　111本）と、こちらもこれまでになく多数集まりました。




■ウェブカタログ(https://www.toplot.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/202603.pdf)



■ライブビッド(https://bid.toplot.jp/)



■Top Lotアプリ


　PCやスマホからライブビッドでオークションに参加できる「Top Lot」アプリでは、


　全出品ロットの画像とコンディションの詳細をご確認いただけます。


　







　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　記



■Top Lot　第21回ワインオークション



　オークション：2026年3月7日（土）10時　　LOT 1～727


　　　　　　　　2026年3月８日（日）10時　　LOT 728～1,439


　　　　　　　※多数のご出品をいただいたため、3月7日（土）も10時から開始いたします



　下見会： 2026年3月6日（金）13時～15時


　　　　　　　※オークション当日の下見はありません


　　　　　　　※会場の関係で一部展示しないロットがございます。


　　　　　　　　（2000年以降のヴィンテージで、状態に問題のないと思われるロット）


　　　　　　　　展示しないロットはこちら(https://www.toplot.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/Lots_not_display_202603auctions.pdf)　　


　　　　　　　　Top Lotアプリで全出品ロットの画像がご覧いただけます



　出品ロット数：1,439ロット（3,182本）


　落札予想価格下限合計： 2億2,763万5,000円




■主な出品商品


　



LOT488


ミュジニー (ジョルジュ ルーミエ)


2000


1bottle


落札予想価格：1,000,000～1,700,000円






LOT516


ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ


(アンリ ジャイエ)


1989


1bottle


落札予想価格：1,300,000～2,200,000円






LOT580


ミュジニー (ドメーヌ ルロワ)


1994


1bottle


落札予想価格：1,600,000～2,600,000円






LOT592


シュヴァリエ モンラッシェ（ドーヴネ）


2006


1bottle


落札予想価格：1,500,000～2,500,000円






LOT707


ロマネ コンティ (ドメーヌ ド ラ ロマネ コンティ)


2006


1bottle


落札予想価格：2,000,000～3,600,000円






■下見会・オークション会場地図








会　場：東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス


東京都港区虎ノ門一丁目3番1号　東京虎ノ門グローバルスクエア4階



東京メトロ銀座線　「虎ノ門駅」直結・徒歩１分（12番出口）


　　東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線　「霞ヶ関駅」徒歩４分（A12出口）


　 都営地下鉄三田線　「内幸町駅」徒歩６分（A3出口）


　　東京メトロ日比谷線　「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩６分（地下道路直結）


JR 京浜東北線・根岸線・山手線・東海道線　「新橋駅」徒歩10分（日比谷口SL広場より）




株式会社Top Lot


日本を代表するワイン・ウイスキー研究者をアドバイザーに迎え、世界レベルでお客様にご安心いただける質の高いオークションを開催しております。おかげさまで2021年2月の第1回オークションから、４年間で1開催当たり出品ロット数・落札額がともに５倍以上に増加するなど、多くのお客様からご支持をいただいております。




お問い合わせ


〒104-0061 東京都中央区銀座8-15-15　SCS GINZA EIGHT 8F


　電話：03-6264-7105


　FAX：03-6264-7106


　 info@toplot.jp　　


　 www.toplot.jp


　 https://www.instagram.com/toplot_tokyo/